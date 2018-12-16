Книга Согласия - Вероисповедание и учение Лютеранской церкви

Данный том является третьим, исправленным изданием «Книги согласия» на русском языке. С момента последнего печатного издания книги (1998 г.) прошло более 15 лет. За это время ситуация с богословской литературой на русском языке изменилась в регионе весьма значительно. Появилось огромное количество печатной богословской справочной и учебной литературы, а также справочников в сети интернет, что существенно повлияло на концепцию изложения материала. В процессе работы над третьим изданием, в текст было внесено около нескольких тысяч исправлений: из текста изъята значительная часть биографических примечаний переводчика, актуальность которых исчезла за прошедшие годы по указанной выше причине, подкорректированы некоторые терминологические разночтения и вариации, устоявшиеся за последние годы, исправлены некоторые опечатки и ошибки перевода.

Основная часть исправлений, впрочем, является скорее косметической, поскольку в тексте предыдущего издания не было обнаружено фатальных ошибок или проблем.

Разумеется, работу над этим проектом планируется продолжить и после издания третьей версии. Поэтому мы будем рады и в дальнейшем получать отзывы, рекомендации, мнения и пожелания наших читателей.

Вице-президент фонда «Лютеранское Наследие» в России и переводчик книги, Константин Комаров. Рига, июнь 2014