Книга Согласия - Вероисповедание и учение Лютеранской церкви
Данный том является третьим, исправленным изданием «Книги согласия» на русском языке. С момента последнего печатного издания книги (1998 г.) прошло более 15 лет. За это время ситуация с богословской литературой на русском языке изменилась в регионе весьма значительно. Появилось огромное количество печатной богословской справочной и учебной литературы, а также справочников в сети интернет, что существенно повлияло на концепцию изложения материала. В процессе работы над третьим изданием, в текст было внесено около нескольких тысяч исправлений: из текста изъята значительная часть биографических примечаний переводчика, актуальность которых исчезла за прошедшие годы по указанной выше причине, подкорректированы некоторые терминологические разночтения и вариации, устоявшиеся за последние годы, исправлены некоторые опечатки и ошибки перевода.
Основная часть исправлений, впрочем, является скорее косметической, поскольку в тексте предыдущего издания не было обнаружено фатальных ошибок или проблем.
Разумеется, работу над этим проектом планируется продолжить и после издания третьей версии. Поэтому мы будем рады и в дальнейшем получать отзывы, рекомендации, мнения и пожелания наших читателей.
Вице-президент фонда «Лютеранское Наследие» в России и переводчик книги, Константин Комаров. Рига, июнь 2014
Книга Согласия - Вероисповедание и учение Лютеранской церкви
The Book Of Concord (in Russian), 3rd edition printed August 2014
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Lutheran Heritage Foundation 51474 Romeo Plank Road Macomb, Michigan 48042 USA
Translator: Konstantin Komarov. Editor: Alexey Komarov. Theological consultants: Dr. Kurt Marquart, Dr. Wallace Schulz, Rev. Robert Rahn, Mast. ofTheol, Rev. Alexander Bite
Перевод на русский язык и публикация данной книги выполнены Фондом «Лютеранское Наследие»
Переводчик: Константин Комаров. Редактор русского текста: Алексей Комаров. Теологические консультанты и рецензенты: д.-р Курт Марку арт, д.-р Уоллес Шулъц, пастор Роберт Ран, магистр богословия, пастор Александр Бите.
Фонд Лютеранское служение, 2014 г. - 838 с.
Книга Согласия - Вероисповедание и учение Лютеранской церкви - Краткое оглавление
- Предисловие к русскому переводу
- Предисловие переводчика
- Предисловие к христианской книге согласия
- Три вселенских символа веры
- Аугсбургское вероисповедание
- Апология Аугсбургского вероисповедания
- Шмалькальденские артикулы
- О власти и главенстве папы
- Краткий катехизис
- Большой Катехизис
- Формула согласия
- Перечень свидетельств
- Статьи визитаций
Книга Согласия - Вероисповедание и учение Лютеранской церкви - О Таинстве Алтаря (О Причастии)
- Таким же образом, как было рассмотрено Святое Крещение, мы должны поговорить и о другом Таинстве (о Причастии), а именно — нам следует рассмотреть следующие три вопроса: Что это такое? Какова польза от него? Кто принимает его? И все это заключено в словах, которыми Христос установил данное Таинство,
- и которые каждый, кто хочет быть христианином и приходит к Причастию, должен знать. Ибо мы не хотим допускать до Причастия и преподавать его тем людям, которые не знают, что они хотят получить, или почему они приходят [к Причастию]. Слова же эти таковы:
- Наш Господь Иисус Христос, в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и, раздав ученикам, сказал: приимите и ядите; сие есть Тело Мое, которое за вас предается, сие совершайте в Мое воспоминание. Также взял Он чашу и, возблагодарив, подал им и сказал: приимите и пейте из нее все. Сия чаша есть Новый Завет в Крови Моей, за вас изливаемой во оставление грехов. Сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание
- Здесь мы также не собираемся вступать в дискуссии и дебаты с клеветниками и богохульниками, извращающими данное Таинство, но хотим, прежде всего, познать (как и в разделе о Крещении) то, что имеет первостепенное значение, а именно — что сутью всего этого Таинства является Слово и установление, или заповедь Божья. Ибо данное Таинство не было изобретено или введено в употребление каким-либо человеком, но установлено Христом, безо всякого человеческого участия в этом деле.
- И как Десять Заповедей, молитва "Отче наш" и Апостольский Символ Веры сохраняют свою суть и достоинство, несмотря на то что вы никогда не исполняете, не молитесь или не веруете в них, так и это древнее и почтенное Таинство остается непоколебимым, ничего не теряет и ничуть не умаляется, даже если вы используете и отправляете его недостойно.
- Или вы думаете, что Бог согласится изменить Свое установление, подстраивая его под то, что вы делаете и во что веруете? Ведь во всех мирских делах все остается так, как Бог сотворил и установил это, независимо от того, как мы используем или применяем это к себе.
- Об этом необходимо твердить постоянно и настоятельно, ибо таким образом можно отразить и опровергнуть болтовню почти всех фанатиков. Ведь они рассматривают Таинства, как нечто, стоящее в стороне и не связанное со Словом Божьим, то есть как нечто такое, что совершаем мы сами.
- Итак, что же такое Таинство Алтаря? Ответ таков: Это истинные Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, содержащиеся в хлебе и вине и находящиеся под видом хлеба и вина, которые нам, христианам, заповедано Словом Христовым есть и пить.
- И как мы говорили о Крещении, что это не просто вода, так и здесь мы говорим, что Причастие — это хлеб и вино, но не только и не просто хлеб и вино, подобные тому хлебу и вину, которые обычно подаются на стол, но это хлеб и вино, заключенные в Слово Божье и соединенные с ним.
- И именно Слово Божье (говорю я вам) делает Таинство Таинством — так, что это не просто хлеб и вино, но является и называется Телом и Кровью Христовыми. Ибо сказано: Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum — то есть: "Когда Слово присовокупляется к естественной [внешней, материальной] субстанции, получается Таинство". Это высказывание Св.Августина столь изящно и правильно, что едва ли он мог сказать что-то лучшее. Слово Божье должно созидать Таинство из материальной субстанции, в противном же случае последняя остается лишь материальной субстанцией и ничем больше.
- Итак, это не слово установления какого-то князя или императора, но Слово Его [Божественного] Величества, к ногам Которого должны пасть все творения, подтверждая и соглашаясь со всем, что Он говорит, и принимая это с полным почтением, страхом и смирением.
- Этим Словом вы можете укреплять свою совесть, говоря: "Если сто тысяч демонов, вместе со всеми фанатиками, воскликнут в один голос: 'Как могут хлеб и вино быть Телом и Кровью Христовыми?' — и т.д., я знаю, что все духовники и ученые вместе взятые не имеют той мудрости, которая содержится даже в одном мизинце Его Божественного Величества.
- Итак, здесь имеется Слово Христово: 'Приимите, ядите: сие есть Тело Мое... Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета' и т.д. На этом мы стоим и хотели бы посмотреть на тех, кто пытается учить Его и изменять то, что Он сказал.
- и Действительно правда, что если вы отбрасываете Слово или рассматриваете [обряд Причастия] без слов [установления], то вы имеете не что иное, как просто хлеб и вино. Но если слова пребывают с ними, как это и должно быть, то их добродетелью вы имеете истинное Тело и Кровь Христовы. Ибо как уста Христовы говорят об этом, так оно и есть, поскольку Он никогда не лжет и никого не вводит в заблуждение".
- Поэтому легко ответить на различные вопросы, вводящие людей в затруднение в настоящее время — например: "Может ли даже порочный священник служить и отправлять Таинство?" — и любые другие вопросы, подобные этому.
- Ибо здесь мы приходим к заключению и утверждаем — даже если отъявленный негодяй принимает или отправляет Причастие, это Таинство остается истинным, то есть человек принимает истинное Тело и истинную Кровь Христовы, так же, как в случае, когда оно [принимается или] отправляется самым достойным образом. Ибо оно основано не на святости людей, но на Слове Божьем. И как ни один святой на земле, ни один Ангел на небе не может превратить хлеб и вино в Тело и Кровь Христовы, так и никто не может изменить или переделать этого [Причастия], даже если его используют недостойно.
- Ибо Слово, посредством которого это стало Причастием и было учреждено, не становится ложным из-за человека или его неверия. Ибо Бог не говорит: «Если вы веруете или достойны, то принимаете Мое Тело и Мою Кровь», но Он говорит: "Приимите, ядите, ...пейте... все...", "Сие есть Тело Мое... Сие есть Кровь Моя..." И также: "Сие творите" (а именно — то, что Я делаю сейчас, учреждаю, даю и обязываю вас принимать).
- Это равносильно тому, чтобы сказать: "Неважно, достойны вы или недостойны, вы имеете здесь Его Тело и Кровь силой и добродетелью этих слов, которые присовокупляются к хлебу и вину".
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