Книга Устуваттас

Данная книга, является частью герметического наследия, которую в научной литературе относят к псевдо-Аристотелевскому герметизму. Это малоизученная, но влиятельная группа текстов, сохранившихся на арабском языке, которые утверждают, что в них записаны беседы между царем Александром Македонским и его знаменитым учителем философом Аристотелем. В этих беседах Аристотель наставляет Александра о космосе, грядущем бытии всего сущего и астральной магии - точнее, о талисманах, ритуалах для привлечения духовных и планетарных сил космоса, создании амулетов, обширных астрологических законах и даже, об алхимии. Цель этих наставлений - поддержать господствующее положение и личную жизнь Александра. В этих беседах (наставлениях) Аристотель прямо указывает, что получил эти знания от Гермеса Трисмегиста.

Название книги практически сложно перевести, так как существует большая путаница в написании названия данной книги, как в рукописях, так и во вторичных источниках: аль- Устуваттас, аль-Устутас. Некоторые итальянские исследователи, выдвигают предположение о связи названия книги с предполагаемым "автором" Аристотелем, что мало доказуемо, вследствие отсутствия фактологических источников. Так как, помимо этой книги, имеются книги сходной тематики, относящиеся к псевдо-Аристотелевскому гер- метизму: Китаб аль-Истимахис, Китаб аль- Истиматис. Все они имеют сходные элементы, например, описания областей (регионов), в которых люди используют благовония и подношения духам своих областей, а также специфические заклинания и теургические возвания. Так же, существовали книги "расширяющие" возможности использования гениев (руханийя) областей, такие как, Китаб аль-Хадхитус, Китаб аль-Малатис и Китаб аль-Мадатис, в которых описывается использование руханийя животных и растений. И хотя все эти книги имеют собственные названия, в своей массе они, являются элементами той или иной книги, в которую вносили дополнения или убирали отдельные главы.

Интересное упоминание аль-Устуваттас связано с учёным Сирадж ад-Дином Абу Йакубом ас- (аккаки (1160-1229), из магического текста аль- Саккаки "Китаб аш-Шамиль фи аль-бахр аль- камиль" ("Полная книга о совершенном море"). По сюжету, некий аль-Мусили прибыл в Египет и был принят в общество правителя Ахмада. Там он за- < rarr старого шейха, одетого как священник, который рассказывает о чудесах и сверхъестественных элементах древнего знания группе слушателей. Когда шейха спрашивают о его источниках, он упоминает об одной книге, унаследованной им от своих предков, состоящей из нескольких частей и извлечённой из гробницы Хосрова I индийцем Канакой, который причислял её к Герметическим книгам, переведенной Аристотелем. Эго книга, содержащая описание двадцати восьми обителей [луны], их природы и свойств, имён гениев, управляющих ими, их благовониями и заклинаниями, совершаемых с ними.

Книга Устуваттас

Харьков: ФЛП Артыщенко Б.К., 2023. - 272 с. - Серия «Arcanum ex libris».

ISBN 978-617-8190-02-6

Книга Устуваттас – Содержание

От издательства

КНИГА УСТУВАТТАС

Герметическая космогония

Четыре духовных принципа

Сущности и качество

Создания

Циркуляция эфира

Великий зверь

Передача техник и алхимии

Семь областей

Влияние звёзд на человека

Луна и её обители

Обители луны

ТРАКТАТ О ДУХОВНЫХ НАЧАЛАХ

Домицили и планетарные экзальтации

Планетарные духи в своих углах

Дух Солнца

Луна и её духовная сущность

Марс и его духовная сущность

Юпитер

Венера

Сатурн

СЕМЬ МУДРЕЦОВ

Сатурн

Талисманы области Сатурна

Юпитер

Талисманы области Юпитера

Глава о пробуждении Юпитера

Марс

Глава о пробуждении Марса

Солнце

Глава о пробуждении Солнца

Глава о кольце Солнца

Венера

Талисманы

Талисман Венеры

Меркурий

Талисманы Меркурия

Луна

Талисманы используемые в области Луны

Освященное дерево

Глава о пробуждении Дочерей Великого Сарко- фага, которые как пара шатров используется монет- рами и демонами в качестве наблюдательного ме- ста

Совершенная природа

АПОТЕЛЕСМАТЫ

Начало апотелесмы для сбора птиц в любом ме- сте

Собрать голубей вместе

Чтобы потушить огонь или пожар

Об изготовлении зеркала, с помощью которого можно увидеть почти все тайны