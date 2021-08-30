Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Книга жизни

Книга жизни
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience
Каждый из евангелистов, написавших свое Евангелие, - Матвей, Марк, Лука и Иоанн - писали, имея в виду особую цель и аудиторию. Матвей обращался к евреям и потому говорил о Христе как об обещанном Богом Мессии, как о Помазаннике Божьем, как об их долгожданном царе Иудейском. Марк писал, обращаясь к римлянам, и говорил о Христе как о Слуге Божьем. Лука писал, обращаясь к язычникам, и в его описании подчеркивалось, что Христос - Сын Человеческий. И, наконец, Иоанн, который писал, обращаясь ко всему человечеству, в своем описании подчеркивал, что Христос - Сын Божий. В результате, все сведения об Иисусе, которые имеются в нашем распоряжении, ни в одном из четырех Евангелий не даются нам в полном виде.

Некоторые сведения содержащиеся только в трех Евангелиях из четырех, некоторые только в двух, а некоторые можно найти только в одном из Евангелий. Это издание придерживается хронологической последовательности и в нем сведены воедино все сведения, содержащиеся во всех четырех Евангелиях

Книга жизни

Издательство протестант 1992 г. - 99 с.
ISBN 5- 85770-042-6

Книга жизни - Содержание

  1. 30 лет подготовительной деятельности
  2. Начало и первый год служения
  3. Годы широкой известности
  4. Нагорная проповедь
  5. Сопротевления деятельности Иисуса
  6. Страстная неделя
  7. Вечеря Господня
  8. Последнее 40 дней
Views 334
Rating 3.0 / 5
Added 30.08.2021
Author brat Vital
Rate this publication:
3.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Владимир79 3 years ago
Доступ запрещен Код ошибки 1020
Вы не можете получить доступ к app.degoo.com. Обновите страницу или свяжитесь с владельцем сайта, чтобы запросить доступ.

Related Books

All Books