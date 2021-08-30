Каждый из евангелистов, написавших свое Евангелие, - Матвей, Марк, Лука и Иоанн - писали, имея в виду особую цель и аудиторию. Матвей обращался к евреям и потому говорил о Христе как об обещанном Богом Мессии, как о Помазаннике Божьем, как об их долгожданном царе Иудейском. Марк писал, обращаясь к римлянам, и говорил о Христе как о Слуге Божьем. Лука писал, обращаясь к язычникам, и в его описании подчеркивалось, что Христос - Сын Человеческий. И, наконец, Иоанн, который писал, обращаясь ко всему человечеству, в своем описании подчеркивал, что Христос - Сын Божий. В результате, все сведения об Иисусе, которые имеются в нашем распоряжении, ни в одном из четырех Евангелий не даются нам в полном виде.



Некоторые сведения содержащиеся только в трех Евангелиях из четырех, некоторые только в двух, а некоторые можно найти только в одном из Евангелий. Это издание придерживается хронологической последовательности и в нем сведены воедино все сведения, содержащиеся во всех четырех Евангелиях

Книга жизни

Издательство протестант 1992 г. - 99 с.

ISBN 5- 85770-042-6

Книга жизни - Содержание