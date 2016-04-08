Опрос - Книжники - Библиотека еврейских текстов
Друзья, поступают предложения по созданию целевых проектов для изготовления файлов книг из Библиотеки еврейских текстов издательства "Книжники".
Опрос - Еврейские тексты - В каких целевых проектах хотите принять участие
Было предлдожение:
Мишне Тора РамБам
Мишна
Вавилонский Талмуд
Тора Ор
Путеводитель по празднику Шавуот
Путеводитель по празднику Пурим
Путь заповедей твоих 1-2,
Эйин Йаков
Войны Господа 1-4 Ральбаг,
Любовь к милосердию. Хафец Хаим
Сефер га хинух
Часть книг из этого списка мы стали изготавливать - такие редкие возможности как Мишна, Мишне Тора Рамбама, Сефер Га хинух.
Книги очень дорогие и файлы изготавливать с них непросто - большой объем книг, печать близко к корешку - а спрос оказался практически никаким - наши затраты можем не окупить...
Вот еще предложение:
1. Вавилонский Талмуд. Трактат Брахот. Т. 1
2. Войны Господа 1-4 Ральбаг,
3. Любовь к милосердию. Хафец Хаим
4. Путь заповедей твоих 1-2,
5. Сефер га хинух.
6. Кдушат Леви (Святость Леви). Кн. 1. Праздники
7. Еврейские традиции похорон, траура и поминовения
8. Сидур Тигилат Гашем с Тегилим
9. Путеводитель по празднику Шавуот
10. Ранние пророки
11. Сало У Барон. Социальная и религиозная история евреев
Покупать эти книги и изготавливать файлы с них для 1-2 человек - это просто трата времени и средств. Поэтому решили провести опрос - кто желает участвовать в каких проектах.
Те проекты, которые наберут большинство голосов, постараемся выполнить, по крайней мере, после лета, а что-то и летом...
Просьба поучаствовать в опросе и в комментароиях указать еще текстом, чтобы вы хотели иметь, чтобы примерно было видно, что кому нужно...
Хорошим бы вариантом было по новинкам книг 2015-2016 года, чтобы кто-то согласился на покупку бумажной книги за 50% стоимости, тогда он после сканирования забрал бы себе и книгу и получил файл.
Для участия в Опросе просьба перейти по ссылке на форум.
Все эти книги уже сделаны для членов клуба, даже не верится.