Опрос - Еврейские тексты - В каких целевых проектах хотите принять участие

Друзья, поступают предложения по созданию целевых проектов для изготовления файлов книг из Библиотеки еврейских текстов издательства "Книжники".

Было предлдожение:

Часть книг из этого списка мы стали изготавливать - такие редкие возможности как Мишна , Мишне Тора Рамбама , Сефер Га хинух.

Книги очень дорогие и файлы изготавливать с них непросто - большой объем книг, печать близко к корешку - а спрос оказался практически никаким - наши затраты можем не окупить...

1. Вавилонский Талмуд. Трактат Брахот. Т. 1

2. Войны Господа 1-4 Ральбаг,

3. Любовь к милосердию. Хафец Хаим

4. Путь заповедей твоих 1-2,

5. Сефер га хинух.

6. Кдушат Леви (Святость Леви). Кн. 1. Праздники

7. Еврейские традиции похорон, траура и поминовения

8. Сидур Тигилат Гашем с Тегилим

9. Путеводитель по празднику Шавуот

10. Ранние пророки

11. Сало У Барон. Социальная и религиозная история евреев

Покупать эти книги и изготавливать файлы с них для 1-2 человек - это просто трата времени и средств. Поэтому решили провести опрос - кто желает участвовать в каких проектах.

Те проекты, которые наберут большинство голосов, постараемся выполнить, по крайней мере, после лета, а что-то и летом...

Просьба поучаствовать в опросе и в комментароиях указать еще текстом, чтобы вы хотели иметь, чтобы примерно было видно, что кому нужно...

Хорошим бы вариантом было по новинкам книг 2015-2016 года, чтобы кто-то согласился на покупку бумажной книги за 50% стоимости, тогда он после сканирования забрал бы себе и книгу и получил файл.