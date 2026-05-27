Кобб - Исламская история крестовых походов

В книге современного американского историка Пола Кобба события эпохи крестовых походов представлены в исламском контексте. Опираясь на арабские и сирийские источники, автор прослеживает вторжения франков в мусульманские владения — от Сицилии и Испании до Сирии, Палестины и Египта.

Книга показывает крестовые походы не только как эпизод европейской средневековой истории, но как часть истории исламского мира. Особое внимание уделено восприятию франков мусульманскими авторами, идее джихада, фигурам Нур ад-Дина, Саладина, Бейбарса и памяти о религиозных войнах на Востоке и Западе.

Кобб Пол – Исламская история крестовых походов – Религиозные войны в восприятии средневековых мусульман

Кобб Пол. Исламская история крестовых походов. Религиозные войны в восприятии средневековых мусульман / пер. с англ. Л. А. Игоревского. — М.: ООО «Гермес Букс», 2026. — 383 с.

ISBN 978-5-9524-6572-5

Кобб Пол – Исламская история крестовых походов – Содержание

Замечание об исламских именах

Главные исторические фигуры и династии

Пролог. Перекрестки Дамаска

Обитель ислама Наводнение Молитва о мече Против врагов Бога Проверка наших сил Упавший шатер Из каждой глубокой равнины Волки и львы Пусть они станут нашими панегиристами