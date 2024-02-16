Кочетков Георгий, священник – Православная катехетика – Курс лекций

Предлагаемый вашему вниманию цикл лекций по курсу «Православной катехетики» был прочитан в Московской высшей православно-христианской школе (МВПХШ, ныне — Свято-Филаретовский институт) в 1997-1999 гг.

МВПХШ была основана в 1988 г. как независимое высшее учебное заведение, ориентированное на образование мирян, подготовку православных миссионеров и катехизаторов, поэтому «Катехетика» наравне с «Миссиологией» занимала одно из центральных мест в программе дисциплин Высшей христианской школы. Она сохраняет своё ведущее значение и сегодня. Курс «Православной катехетики», подготовленный свящ. Георгием Кочетковым на основании своей кандидатской диссертации и многолетнего опыта длительной катехизации, является уникальным для богословского образования в России. В нём рассматривается современный опыт целостной катехизации через призму исторического и святоотеческого опыта церкви.

Спустя 30 лет после возникновения курс не утратил своей актуальности и претерпел лишь небольшие изменения в связи с особенностями современной практики оглашения (указания на них даны в сносках)*. Это свидетельствует о том, что данный курс имеет фундаментальное, а не единовременное значение. Он отражает серьёзный пласт церковной традиции нашего времени и заслуживает внимания широкого круга заинтересованных людей. Однако важно отметить, что освоение данного курса лекций в программе СФИ предусматривает опыт прохождения длительной катехизации самими студентами. Многие моменты, о которых вскользь говорит в лекциях о. Георгий, понятны им по умолчанию, но могут быть не очевидны тем читателям, которые не знакомы с данным опытом катехизации на практике. Несмотря на это, основная часть курса будет интересна и понятна для всех, кто знаком с историей катехизации древней церкви и хочет возродить традицию катехизации в современных условиях. Данный курс, с одной стороны, позволяет увидеть то неизменное, что должна содержать в себе всякая катехизация, а с другой — что и как можно изменить в зависимости от конкретных условий и особенностей оглашаемых.

Кочетков Георгий, священник – Православная катехетика – Курс лекций

Учебное пособие. - М.: Свято-Филаретовский институт, 2023. — 284 с.: ил.

ISBN 978-5-89100-283-8

Кочетков Георгий, священник – Православная катехетика – Содержание

Предисловие

ЛЕКЦИЯ 1 • Введение в предмет «Православная катехетика»

Что такое воцерковление? Его виды и формы • Духовнонравственные и иные внешние и внутренние требования к катехизаторам и крёстным • Этапы оглашения — от пред- оглашениядо «пустыни»

ЛЕКЦИЯ 2 • 1-е оглашение нормальных катехуменов

Регулярные встречи • Литургическая и учительная части • Четыре направления научения: закон (канон) личной и храмовой совместной молитвы; канон книг Нового завета (синоптические Евангелия) и Ветхого завета (учительные книги (книги Премудрости и Притчи), книги Закона (Бытие, Исход, Второзаконие), некоторые книги пророков); закон (канон) добра и красоты, включая совесть, общечеловеческий и личный опыт, ветхозаветные смертные грехи

ЛЕКЦИЯ 3 • 1-е оглашение особенных катехуменов

Оглашение детей и молодежи и других категорий особенных катехуменов: престарелых, больных, в том числе психически, и умирающих

ЛЕКЦИЯ 4 • 2-е оглашение нормальных катехуменов

Критерии готовности катехуменов к переходу на 2-й этап • Литургическая часть: беседа о «божественном мраке», Молитва, делающая просвещаемыми, запретительные молитвы; молитвы и ектеньи о просвещаемых

ЛЕКЦИЯ 5 • 2-е оглашение нормальных катехуменов (продолжение)

Учительная часть: особенности, нечётные темы катехизиса

ЛЕКЦИЯ 6 • 2-е оглашение нормальных катехуменов (продолжение)

Учительная часть: продолжение разбора чётных и нечётных тем катехизиса

ЛЕКЦИЯ 7 • 2-е оглашение особенных катехуменов

Особенности учительной и литургических частей, а также самого таинства крещения

ЛЕКЦИЯ 8 • Таинствоводство (мистагогия) — 3-й этап оглашения нормальных катехуменов

Светлая седмица • Особенности встреч • Учительная и литургическая части, в том числе крещение и миропомазание • Духовно-нравственные требования к новопросвещённым

ЛЕКЦИЯ 9 • Таинствоводство — 3-й этап оглашения нормальных катехуменов (продолжение)

Учительная часть 3-го этапа оглашения: разбор тем

ЛЕКЦИЯ 10 • «Пустыня»

Вход в «пустыню » и выход из неё * Сложности прохождения «пустыни» • Научение тайнам Царства Небесного • Подготовка к жизни в церкви и служению

ЛЕКЦИЯ 11 • Особенности катехизической проповеди

Заключение

Вопросы к курсу «Православная катехетика»

Список литературы

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