Священник Кочетков Георгий - Православная миссиология

Курс лекций «Православная миссиология» свящ. Георгия Кочеткова является первым курсом по миссиологии, вполне самостоятельно разработанным в нашей церкви и стране после завершения советской эпохи. Отец Георгий начал читать его ещё в начале 1990-х годов в Московской высшей православно-христианской школе (МВПХШ, ныне — Свято-Филаретовский институт). Эти лекции до сих пор лежат в основе курса по Миссиологии в СФИ. В основу данного издания были положены лекции, прочитанные в 1996/97 учебном году. Они были записаны, расшифрованы, отредактированы автором и соотнесены с опытом современной миссии.

«Православная миссиология» первоначально составляла первую часть единого курса лекций «Православная миссиология, катехетика и гомилетика», посвящённого христианской проповеди: миссионерской, катехизической и гомилетической. В своих лекциях о. Георгий, с одной стороны, опирается на общецерковную традицию миссии, а с другой — отвечает на вызовы современности и говорит о практике миссии, осуществлявшейся в Преображенском братстве с 1970-х годов и развивающейся поныне. Однако данный курс — не просто отражение миссии в конкретной исторической ситуации. Основное внимание в нём уделяется базовым вопросам, которые являются универсальными для разных исторических эпох и миссионерских ситуаций.

Это касается цели миссии, её принципов и плодов, видов и форм, а также основных ошибок в миссии и требований к миссионерам. В данном курсе вводится различение нормальной и особенной миссии. Эта последняя практикуется в отношении людей с ограниченными возможностями (старики, дети, болящие, умирающие). Здесь же даются рекомендации — как свидетельствовать людям с различным духовным опытом. Основная ценность курса заключается в том, что он задаёт границы миссии и помогает различать, что является миссией, живым церковным свидетельством интересующимся и ищущим Бога людям, а что нет. Знание основных понятий миссиологии и подходов к миссии помогает обретать свободу на практике, уходить от сухих методик и схем, видеть каждого конкретного человека и адекватно реагировать на конкретную ситуацию, творчески переосмысляя опыт, накопленный церковной традицией прежде.

Священник Кочетков Георгий - Православная миссиология

Курс лекций: Учебное пособие

М.: Свято-Филаретовский институт, 2024, 248 с. : ил.

ISBN 978-5-89100-298-2

Священник Кочетков Георгий - Православная миссиология - Содержание

Предисловие

ЛЕКЦИЯ 1

Основные понятия миссиологии. Что такое миссионерская проповедь ∙ Миссия и миссии. Виды миссии: внешняя и внутренняя миссия, миссия внутри страны и за рубежом ∙ Подмены миссии: прозелитизм, контрмиссия, лжемиссия ∙ Главный принцип: делись своей верой, своей жизнью, своей радостью. «Принцип дополнительности.». Формы миссии (миссионерской проповеди) в зависимости от средств: вербальная и невербальная, устная и письменная, средствами культуры и цивилизации (например, через интернет). Их особенности. Формы миссии в зависимости от количества адресатов: личная, групповая и массовая миссия. Кто осуществляет Миссию Церкви. Плоды Миссии Церкви. К кому обращена миссионерская проповедь

ЛЕКЦИЯ 2

Нормальная миссия: свидетельство группе неверующих — язычников, атеистов или агностиков. Опыт миссионерских «открытых встреч» ∙ Разбор возможных ошибок на них

ЛЕКЦИЯ 3

Нормальная миссия: свидетельство группе верующих других религий, конфессий и деноминаций

ЛЕКЦИЯ 4

Особенная миссия: детям, молодёжи до 20 лет, престарелым

ЛЕКЦИЯ 5

Особенная миссия: больным, в том числе психически, и умирающим. Духовно-нравственные и иные внешние и внутренние требования к миссионерам

ЛЕКЦИЯ 6

Некоторые сведения из истории христианской миссии и катехизации, начиная от речей Спасителя, апостолов Петра, Стефана и Павла, в доконстантиновский, константиновский и послеконстантиновский периоды истории церкви

Вопросы к курсу « Православная миссиология»

Список литературы

Приложения

Крещение Руси и развитие русской миссии

Проблемы проповеди Евангелия и контекст современной церковной жизни в России

Современная миссия Православной церкви на посткоммунистическом пространстве

Вера вне церкви и проблема воцерковления

Ответы на вопросы «открытых встреч»

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