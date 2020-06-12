Феликс-Азриэль Кочубиевский – На пути Тшувы

Кочубиевский – На пути Тшувы
В марте 1985 года по окончанию срока заключения я вернулся в Новосибирск из Соликамского лагеря №15. Попытки выехать в Израиль, которые я, вернувшись, возобновил, не увенчались успехом. Впереди было неопределённое время продолжительного отказа. Чтобы не вернуться за решетку, я был обязан пойти работать, хотя не горел стремлением укреплять мощь Советского Союза.
Не место здесь рассказывать весьма нестандартную историю о том, как мне, отказнику, да ещё - с судимостью, удалось (по прямому указанию новосибирского Облисполкома) получить работу, соответствующую моей специальности и, в определённой мере, уровню квалификации. То, что я должен был делать по работе, я добросовестно выполнял. Но работа не требовала от меня 100%-ной затраты времени на решение задач, которые передо мною ставились начальством.
Оставались у меня и свободное рабочее время, и свободные мозги. В то же время меня всё больше занимали вопросы, связанные с мирозданием, прежде всего - с возникновением живой природы. Профессионально я многие годы был связан с разработкой сложных промышленных систем авторегулирования и реализующих их средств промышленной электроники и автоматики. На обычном любительском уровне знакомился с молекулярной биологией.
Это знакомство в гораздо большей мере, чем рукотворные сложнейшие комплексы автоматики, потрясало осознанием грандиозной сложности самых простейших объектов живой природы. Их сложность была столь велика, что была несоизмерима с наиболее сложными созданиями человеческого творческого гения. Поэтому мне давно уже представлялось совершенно невероятным, чтобы эти объекты живой природы могли быть результатом случайного процесса, т.е. «сложиться просто так»» в результате случайной комбинации составляющих их элементов в сочетании с условиями окружающей среды.
На эмоциональном уровне с этой «невероятностью» меня «до поры до времени» несколько примеряло колоссальное время существования Вселенной, как оно оценивается наукой (полтора-два десятка миллиардов лет). Создавалось впечатление, что в результате случайных комбинаций за такой срок может произойти что угодно и сколь угодно большой сложности. Но затем такое объяснение меня перестало удовлетворять. В дальнейшем я расчётно сопоставил, казалось бы, несопоставимые понятия - сложность структуры элементов живой природы, время существования Вселенной и её величину (массу).
Расчётное сопоставление было мною сделано с большим запасом в сторону многократного (много десятичных порядков!) увеличения вероятности случайного возникновения живой природы. Оно показало, что на фоне грандиозной сложности живой природы даже сотни миллиардов лет - ничтожное время для того, чтобы с вероятностью, реально отличимой от нуля, в случайном процессе получить хотя бы одну-единственную простейшую молекулу ДНК.
Феликс-Азриэль Кочубиевский – На пути Тшувы. Беседа с другом
Издание второе, дополненное
Издательство – «Zikit» – 366 с.
Израиль – 2012 г.
ISBN 978-965-555-621-6
Феликс-Азриэль Кочубиевский – На пути Тшувы. Беседа с другом – Содержание
- На пути тшувы
- Предисловие к первому изданию (1989г)
- Предисловие к публикации в газете «Мост» (2004г)
- О книге «На пути тшувы» - предыстория
- Возвращаемся к Сократу
- Обстановка в Новосибирске того времени
- Разрешение на выезд и митинг в Москве
- Глава 1.Исходный предмет обсуждения
- Глава 2.Что вероятнее?
- Глава 3.Все люди - верующие!
- Глава 4.Доводы против религии слепого случая
- Глава 5.Что мы знаем о Создателе?
- Глава 6.Зачем Создатель создал вселенную и человека в ней?
- Глава 7.История человечества
- Глава 8.Евреи - "экспериментальный цех" Создателя
- Глава 9.Тора письменная и устная
- Глава 10.Как «экспериментальный цех» выполняет свою задачу
- Глава 11.Ритуалы
- Глава 12.Основные вехи беседы
- Глава 13. «Последнее слово»
- Глава 14.Вопрос в автобусе
- Эпилог
- СССР, Новосибирск, 1987 год. Первое издание книги
- Израиль, Реховот, 2004 год. Газетный вариант книги
Приложения
- Приложение 1. Один из алии
- Приложение 2. Возраст человечества
- О чём речь
- Исходные факты
- Научная методика и единственное допущение
- Расчёт
- А что говорит наука, датируя находки археологов?
- Настоящая наука не врёт
- Так в чём же может быть дело?
- Итог
Приложение 3. Евреи и неевреи
- Когда слово «гой» оскорбляет еврея
- Дайте покой нашим близким
- Плюнуть на портрет своей матери
- Как другим народам понять нас
Приложение 4. Дружба народов «Россия-Израиль»
- Ретроспектива историческая
- Что помню
- Одностороннее рукопожатие
- Арест и суд
- Перспектива
- Об избранности еврейского народа
Приложение 5. Государство, демократия, иудаизм
- Государство и религия
- Демократия и иудаизм
- Взгляд иудаизма на то, что мы можем назвать демократией
- Выводы
Приложение 6. Еврейский взгляд на исторические события
- Что продиктовало данную тему
- Пост Гедалии
- Пурим
- Ханука
- Вместо заключения
Приложение 7. Сострадание и стремление «быть как все»
Приложение 8. Еврейское руководство
Приложение 9. Есть над чем задуматься
Приложение 10. Государство Израиль и еврейская диаспора
- «Венозная кровь»
- К евреям разных стран
- «Подтверждение со стороны»
Приложение 11. Так послушай же, наконец, Израиль!!!
- Иллюстрации
- Оглавление
Феликс-Азриэль Кочубиевский – На пути Тшувы. Беседа с другом – Обстановка в Новосибирске того времени
Джордж Оруэлл в «Скотном дворе» дал классическую фразу лицемерия: «Все равны, а некоторые - равнее»... Кстати, о равноправии. Как-то в Новосибирске мне в руки попала нелегально распространявшаяся книжка - сборник статей евреев-белогвардейцев. Да-да, евреев-белогвардейцев! Оказывается, в белой армии генерала Деникина служили и евреи. В предисловии к сборнику его составители писали, что им известно о случаях еврейских погромов, чинимых деникинцами, но известно им и о погромах, чинимых красногвардейцами-будёновцами. Они писали о себе: «Мы не просто евреи, но мы - российские евреи. Поэтому всё то, что плохо для России, плохо и для нас».
Они писали, что многие евреи увлечены большевистской пропагандой, что якобы советская власть обеспечит евреям равноправие с другими народами России. И в сборнике я впервые увидел неожиданное для меня, но столь очевидное в своей простоте пояснение: «Никому не интересно равноправие. Людям необходимо полноправие, а не равенство прав с теми, кто прав не имеет». С тех пор я внимательно вчитываюсь в слова лозунгов, анализируя: «О чём идёт речь, о равноправии или о полноправии?» По мере того, как ковались местные сибирские кадры, причём «кузнецами» нередко были евреи, уменьшалась и необходимость мириться с тем, что кадры некоторых организаций были «засорены евреями». (Это было стандартное выражение советских и партийных чинуш.)
Прежде всего, за чистоту расы боролись в высших учебных заведениях, в советских, партийных и правоохранительных органах. Да и во многих других местах - тоже. Знавал я в Новосибирске одного кандидата наук, еврея, приехавшего в Новосибирск с Украины. Он был членом партии и всегда выступал как правоверный коммунист. В Новосибирске он заведовал кафедрой и научно-исследовательской лабораторией в одном из институтов. Он активно воспитывал аспирантов. В энергии и в широком круге знакомств ему нельзя было отказать, так что он успешно прокладывал лыжню своим ученикам. И его аспиранты защищали диссертации. Мачеха-родина «отблагодарила» его. Ему сначала предложили уступить место заведующего кафедрой одному из его защитившихся аспирантов.
Затем его «сдвинули» и с должности заведующего организованной им же научной лаборатории. Кстати говоря, эту кафедру в институте создавал тоже он. В результате своей педагогической деятельности по воспитанию сибирских научных кадров из коренного населения (тоже стандартная терминология) он со своим партбилетом в кармане... пришел ко мне наниматься в наш НИИ. Это было до моего ареста. Кажется, я тогда уже был в отказе, но ещё не был уволен. Надо сказать, что рабская советская психология слишком глубоко въедается в психику человека. Этот еврей и у нас стал активным пропагандистом «партийного слова». На политинформациях он исправно клеймил агрессивную израильскую военщину. Именно поэтому я не привожу здесь его фамилию - не исключаю, что он эмигрировал из России.
Новосибирский Академгородок (АГ) был создан, если не ошибаюсь, в том же 1956 году, когда я приехал в Новосибирск. Далеко от Москвы и при значительной концентрации молодёжи АГ поначалу был характерен атмосферой вольнодумства и свободомыслия. В нём даже организовали под эгидой райкома комсомола(!) первый в Советском Союзе фестиваль бардовской песни, на котором пел Александр Галич. Этого в Москве или в другом центральном городе не решились бы организовать. ...Когда я вернулся из лагеря, то накопившиеся за длительное время перемены как-то резко бросились мне в глаза. В прошлом фрондирующий АГ занял передовые позиции в антисемитизме. Именно в нём было организовано едва ли не первое в стране отделение общества «Память».
Как всегда в той лицемерной стране, официальные цели этого общества были самыми пристойными - обращение к собственной истории и культуре, которой ранее не уделялось достаточного внимания (не иначе, как жиды мешали). Реально же работу этого общества я бы охарактеризовал таким призывом (в моей формулировке): «Россияне, русские! Вспомните (оттого и «Память») о своём былом величии! Посмотрите на засилье евреев на всех тёпленьких местах! Хватит им руководить нами, зажимать наши таланты. Наведём порядок в своей стране!» И эти призывы находили позитивный отклик у достаточно многих в России. Заурядным людям льстит призыв к их непризнанному таланту, убеждение в том, что они добились бы гораздо большего, если бы им кто-то не мешал. Особенно, если этот «кто-то» - инородец. Тем более - еврей.
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