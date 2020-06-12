Феликс-Азриэль Кочубиевский – На пути Тшувы

В марте 1985 года по окончанию срока заключения я вернулся в Новосибирск из Соликамского лагеря №15. Попытки выехать в Израиль, которые я, вернувшись, возобновил, не увенчались успехом. Впереди было неопределённое время продолжительного отказа. Чтобы не вернуться за решетку, я был обязан пойти работать, хотя не горел стремлением укреплять мощь Советского Союза.

Не место здесь рассказывать весьма нестандартную историю о том, как мне, отказнику, да ещё - с судимостью, удалось (по прямому указанию новосибирского Облисполкома) получить работу, соответствующую моей специальности и, в определённой мере, уровню квалификации. То, что я должен был делать по работе, я добросовестно выполнял. Но работа не требовала от меня 100%-ной затраты времени на решение задач, которые передо мною ставились начальством.

Оставались у меня и свободное рабочее время, и свободные мозги. В то же время меня всё больше занимали вопросы, связанные с мирозданием, прежде всего - с возникновением живой природы. Профессионально я многие годы был связан с разработкой сложных промышленных систем авторегулирования и реализующих их средств промышленной электроники и автоматики. На обычном любительском уровне знакомился с молекулярной биологией.

Это знакомство в гораздо большей мере, чем рукотворные сложнейшие комплексы автоматики, потрясало осознанием грандиозной сложности самых простейших объектов живой природы. Их сложность была столь велика, что была несоизмерима с наиболее сложными созданиями человеческого творческого гения. Поэтому мне давно уже представлялось совершенно невероятным, чтобы эти объекты живой природы могли быть результатом случайного процесса, т.е. «сложиться просто так»» в результате случайной комбинации составляющих их элементов в сочетании с условиями окружающей среды.

На эмоциональном уровне с этой «невероятностью» меня «до поры до времени» несколько примеряло колоссальное время существования Вселенной, как оно оценивается наукой (полтора-два десятка миллиардов лет). Создавалось впечатление, что в результате случайных комбинаций за такой срок может произойти что угодно и сколь угодно большой сложности. Но затем такое объяснение меня перестало удовлетворять. В дальнейшем я расчётно сопоставил, казалось бы, несопоставимые понятия - сложность структуры элементов живой природы, время существования Вселенной и её величину (массу).

Расчётное сопоставление было мною сделано с большим запасом в сторону многократного (много десятичных порядков!) увеличения вероятности случайного возникновения живой природы. Оно показало, что на фоне грандиозной сложности живой природы даже сотни миллиардов лет - ничтожное время для того, чтобы с вероятностью, реально отличимой от нуля, в случайном процессе получить хотя бы одну-единственную простейшую молекулу ДНК.

Феликс-Азриэль Кочубиевский – На пути Тшувы. Беседа с другом

Издание второе, дополненное

Издательство – «Zikit» – 366 с.

Израиль – 2012 г.

ISBN 978-965-555-621-6

Феликс-Азриэль Кочубиевский – На пути Тшувы. Беседа с другом – Содержание

На пути тшувы

Предисловие к первому изданию (1989г)

Предисловие к публикации в газете «Мост» (2004г)

О книге «На пути тшувы» - предыстория

Возвращаемся к Сократу

Обстановка в Новосибирске того времени

Разрешение на выезд и митинг в Москве

Глава 1.Исходный предмет обсуждения

Глава 2.Что вероятнее?

Глава 3.Все люди - верующие!

Глава 4.Доводы против религии слепого случая

Глава 5.Что мы знаем о Создателе?

Глава 6.Зачем Создатель создал вселенную и человека в ней?

Глава 7.История человечества

Глава 8.Евреи - "экспериментальный цех" Создателя

Глава 9.Тора письменная и устная

Глава 10.Как «экспериментальный цех» выполняет свою задачу

Глава 11.Ритуалы

Глава 12.Основные вехи беседы

Глава 13. «Последнее слово»

Глава 14.Вопрос в автобусе

Эпилог

СССР, Новосибирск, 1987 год. Первое издание книги

Израиль, Реховот, 2004 год. Газетный вариант книги

Приложения

Приложение 1. Один из алии

Приложение 2. Возраст человечества

О чём речь

Исходные факты

Научная методика и единственное допущение

Расчёт

А что говорит наука, датируя находки археологов?

Настоящая наука не врёт

Так в чём же может быть дело?

Итог

Приложение 3. Евреи и неевреи

Когда слово «гой» оскорбляет еврея

Дайте покой нашим близким

Плюнуть на портрет своей матери

Как другим народам понять нас

Приложение 4. Дружба народов «Россия-Израиль»

Ретроспектива историческая

Что помню

Одностороннее рукопожатие

Арест и суд

Перспектива

Об избранности еврейского народа

Приложение 5. Государство, демократия, иудаизм

Государство и религия

Демократия и иудаизм

Взгляд иудаизма на то, что мы можем назвать демократией

Выводы

Приложение 6. Еврейский взгляд на исторические события

Что продиктовало данную тему

Пост Гедалии

Пурим

Ханука

Вместо заключения

Приложение 7. Сострадание и стремление «быть как все»

Приложение 8. Еврейское руководство

Приложение 9. Есть над чем задуматься

Приложение 10. Государство Израиль и еврейская диаспора

«Венозная кровь»

К евреям разных стран

«Подтверждение со стороны»

Приложение 11. Так послушай же, наконец, Израиль!!!

Иллюстрации

Оглавление

Феликс-Азриэль Кочубиевский – На пути Тшувы. Беседа с другом – Обстановка в Новосибирске того времени

Джордж Оруэлл в «Скотном дворе» дал классическую фразу лицемерия: «Все равны, а некоторые - равнее»... Кстати, о равноправии. Как-то в Новосибирске мне в руки попала нелегально распространявшаяся книжка - сборник статей евреев-белогвардейцев. Да-да, евреев-белогвардейцев! Оказывается, в белой армии генерала Деникина служили и евреи. В предисловии к сборнику его составители писали, что им известно о случаях еврейских погромов, чинимых деникинцами, но известно им и о погромах, чинимых красногвардейцами-будёновцами. Они писали о себе: «Мы не просто евреи, но мы - российские евреи. Поэтому всё то, что плохо для России, плохо и для нас».

Они писали, что многие евреи увлечены большевистской пропагандой, что якобы советская власть обеспечит евреям равноправие с другими народами России. И в сборнике я впервые увидел неожиданное для меня, но столь очевидное в своей простоте пояснение: «Никому не интересно равноправие. Людям необходимо полноправие, а не равенство прав с теми, кто прав не имеет». С тех пор я внимательно вчитываюсь в слова лозунгов, анализируя: «О чём идёт речь, о равноправии или о полноправии?» По мере того, как ковались местные сибирские кадры, причём «кузнецами» нередко были евреи, уменьшалась и необходимость мириться с тем, что кадры некоторых организаций были «засорены евреями». (Это было стандартное выражение советских и партийных чинуш.)

Прежде всего, за чистоту расы боролись в высших учебных заведениях, в советских, партийных и правоохранительных органах. Да и во многих других местах - тоже. Знавал я в Новосибирске одного кандидата наук, еврея, приехавшего в Новосибирск с Украины. Он был членом партии и всегда выступал как правоверный коммунист. В Новосибирске он заведовал кафедрой и научно-исследовательской лабораторией в одном из институтов. Он активно воспитывал аспирантов. В энергии и в широком круге знакомств ему нельзя было отказать, так что он успешно прокладывал лыжню своим ученикам. И его аспиранты защищали диссертации. Мачеха-родина «отблагодарила» его. Ему сначала предложили уступить место заведующего кафедрой одному из его защитившихся аспирантов.

Затем его «сдвинули» и с должности заведующего организованной им же научной лаборатории. Кстати говоря, эту кафедру в институте создавал тоже он. В результате своей педагогической деятельности по воспитанию сибирских научных кадров из коренного населения (тоже стандартная терминология) он со своим партбилетом в кармане... пришел ко мне наниматься в наш НИИ. Это было до моего ареста. Кажется, я тогда уже был в отказе, но ещё не был уволен. Надо сказать, что рабская советская психология слишком глубоко въедается в психику человека. Этот еврей и у нас стал активным пропагандистом «партийного слова». На политинформациях он исправно клеймил агрессивную израильскую военщину. Именно поэтому я не привожу здесь его фамилию - не исключаю, что он эмигрировал из России.

Новосибирский Академгородок (АГ) был создан, если не ошибаюсь, в том же 1956 году, когда я приехал в Новосибирск. Далеко от Москвы и при значительной концентрации молодёжи АГ поначалу был характерен атмосферой вольнодумства и свободомыслия. В нём даже организовали под эгидой райкома комсомола(!) первый в Советском Союзе фестиваль бардовской песни, на котором пел Александр Галич. Этого в Москве или в другом центральном городе не решились бы организовать. ...Когда я вернулся из лагеря, то накопившиеся за длительное время перемены как-то резко бросились мне в глаза. В прошлом фрондирующий АГ занял передовые позиции в антисемитизме. Именно в нём было организовано едва ли не первое в стране отделение общества «Память».

Как всегда в той лицемерной стране, официальные цели этого общества были самыми пристойными - обращение к собственной истории и культуре, которой ранее не уделялось достаточного внимания (не иначе, как жиды мешали). Реально же работу этого общества я бы охарактеризовал таким призывом (в моей формулировке): «Россияне, русские! Вспомните (оттого и «Память») о своём былом величии! Посмотрите на засилье евреев на всех тёпленьких местах! Хватит им руководить нами, зажимать наши таланты. Наведём порядок в своей стране!» И эти призывы находили позитивный отклик у достаточно многих в России. Заурядным людям льстит призыв к их непризнанному таланту, убеждение в том, что они добились бы гораздо большего, если бы им кто-то не мешал. Особенно, если этот «кто-то» - инородец. Тем более - еврей.