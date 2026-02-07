Кочюнас - Психологическое консультирование
Учебник Кочюнаса ценится за отсутствие «воды» и исключительную практичность. Автор не просто дает сухую теорию, он вводит читателя в саму ткань диалога между консультантом и клиентом. Книга помогает начинающему специалисту избавиться от страха перед «первым клиентом», предлагая четкие ориентиры и структуру работы.
Основная мысль автора заключается в том, что консультирование — это не исправление «сломанного» человека, а создание условий, в которых клиент сам находит ресурсы для решения своих проблем. Кочюнас мягко направляет читателя к пониманию того, что в терапии важнее не «что делать», а «как быть» рядом с другим человеком в его боли или поиске смысла.
Кочюнас Р. - Психологическое консультирование - Учебное пособие для вузов
10-е изд. — М.: Академический проект, 2020. — 222 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2743-5
Кочюнас Р. - Психологическое консультирование – Содержание
От автора
Глава 1. Общие проблемы психологического консультирования
Глава 2. Консультант
Глава 3. Консультативный контакт
Глава 4. Процесс психологического консультирования
Глава 5. Специальные проблемы в психологическом консультировании
Глава 6. Этические принципы в психологическом консультировании
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