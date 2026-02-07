Кочюнас - Психологическое консультирование

Учебник Кочюнаса ценится за отсутствие «воды» и исключительную практичность. Автор не просто дает сухую теорию, он вводит читателя в саму ткань диалога между консультантом и клиентом. Книга помогает начинающему специалисту избавиться от страха перед «первым клиентом», предлагая четкие ориентиры и структуру работы.

Основная мысль автора заключается в том, что консультирование — это не исправление «сломанного» человека, а создание условий, в которых клиент сам находит ресурсы для решения своих проблем. Кочюнас мягко направляет читателя к пониманию того, что в терапии важнее не «что делать», а «как быть» рядом с другим человеком в его боли или поиске смысла.

Кочюнас Р. - Психологическое консультирование - Учебное пособие для вузов

10-е изд. — М.: Академический проект, 2020. — 222 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2743-5

Кочюнас Р. - Психологическое консультирование – Содержание

От автора