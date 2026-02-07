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Кочюнас - Психологическое консультирование

Кочюнас - Психологическое консультирование
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Психологические технологии (35 books)

Учебник Кочюнаса ценится за отсутствие «воды» и исключительную практичность. Автор не просто дает сухую теорию, он вводит читателя в саму ткань диалога между консультантом и клиентом. Книга помогает начинающему специалисту избавиться от страха перед «первым клиентом», предлагая четкие ориентиры и структуру работы.

Основная мысль автора заключается в том, что консультирование — это не исправление «сломанного» человека, а создание условий, в которых клиент сам находит ресурсы для решения своих проблем. Кочюнас мягко направляет читателя к пониманию того, что в терапии важнее не «что делать», а «как быть» рядом с другим человеком в его боли или поиске смысла.

Кочюнас Р. - Психологическое консультирование - Учебное пособие для вузов

10-е изд. — М.: Академический проект, 2020. — 222 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2743-5

Кочюнас Р. - Психологическое консультирование – Содержание

От автора

  • Глава 1. Общие проблемы психологического консультирования

  • Глава 2. Консультант

  • Глава 3. Консультативный контакт

  • Глава 4. Процесс психологического консультирования

  • Глава 5. Специальные проблемы в психологическом консультировании

  • Глава 6. Этические принципы в психологическом консультировании

Views 369
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Added 07.02.2026
Author brat christifid
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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