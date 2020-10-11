Для понимания текста любой книги ТАНАХа необходимо изучать классические комментарии на эту книгу. Проблема книги «Коэлет» состоит в том, что практически отсутствует комментарий, рассматривающий ее как единое произведение, а не как собрание мудрых изречений.

И Абрабанель, и Мальбим, каждый из которых составил целостный комментарий на большинство книг ТАНАХа, не прокомментировали «Коэлет», что косвенно указывает на сложность понимания книги как единого текста.

Предлагаемый вашему вниманию текст на русском языке составлен на основе комментария «Диврей Коэлет» рава Иехиэля Арье Мунка из Реховота с использованием и других комментариев как вспомогательных.

Нам кажется, что раву Мунку удалось решить невероятно сложную задачу, а именно, компилируя множество известных классических комментариев, составить консистентный комментарий на книгу «Коэлет». Надо иметь в виду при этом, что предмет и общая идея книги описаны мудрецами Талмуда, а значит - известны и нам. Сложность текста состоит в том, что далеко не всегда понятна связь между отдельными его пасуками (стихами). Кроме того, словоупотребление в книге «Коэлет» часто довольно необычно, что тоже затрудняет понимание текста. Комментарий рава Мунка помогает в значительной степени справиться с этими проблемами.

"Коэлет" ("Экклезиаст") с русским переводом и комментарием

Э. Нездатный (при участии С. Нездатной)

Иерусалим: JEWISH PUBLISHERS, - 2020. - 176 с.

ISBN 978-965-7715-00-0

"Коэлет" ("Экклезиаст") с русским переводом и комментарием - Содержание

Предисловие

Глава 1 - Глава 12

"Коэлет" ("Экклезиаст") с русским переводом и комментарием - Глава 1

1

דברי קהלת בן דוד מלף בירושלם.

СЛОВА КОЭЛЕТА, СЫНА ДАВИДА, ЦАРЯ В ИЕРУСАЛИМЕ.

Коэлет - проповедующий, то есть говорящий слова мудрости перед людьми (от слова кааль - «собрание»).

Сын Давида - означает «не уступающий Давиду», то есть человек высочайшего как духовного, так и интеллектуального уровня. И, кроме того, он царь евреев, т.е. народа, стоявшего у горы Синай. И царствует он в Иерусалиме - духовном центре мира.

Это значит, что книга была написана не просто неким человеком, а тем, чье положение и личные качества в наибольшей степени располагали к глобальным размышлениям о жизни и постановке перед собой больших задач. И вот итог этих размышлений:

2

הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכיל הבל.

ВСЕ БЕССМЫСЛЕННО, - СКАЗАЛ КОЭЛЕТ, - АБСОЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННО.

Коэлет поставил перед собой задачу изучить этот мир и даже попытаться изменить его к лучшему. Казалось бы, кому, как не ему - Царю в Иерусалиме, самому мудрому из людей такое по плечу. Однако, обобщив личный опыт и наблюдения, Коэлет приходит к выводу, что даже приблизиться к достижению этой цели невозможно. Смысл жизни не охватить, а чем больше пытаешься, тем больше понимаешь бессмысленность подобной задачи. Однако это лишь самый общий итог его размышлений. Далее Коэлет, анализируя разные стороны пройденного им пути, объясняет, как он пришел к такому выводу. И сам этот анализ позволяет многое понять.

3

מה יתרון לאדם: בכל עמלו שיעמל תחת השמש

ЧТО ДАЮТ ЧЕЛОВЕКУ ВСЕ ЕГО УСИЛИЯ В ЭТОМ МИРЕ (ПОД СОЛНЦЕМ)?

Человек, даже пытаясь что-то менять в этом мире, принципиально не способен в этом преуспеть, он все равно остается ни с чем. Итог его усилий непродуктивен. Речь не идет о по-вседневной жизни: конкретном заработке или других материальных результатах. Имеется в виду, что задачи глобального переустройства мира человеку неподвластны. Чтобы он ни делал, мир вокруг него и его место в этом мире принципиально изменить невозможно. Все останется прежним, поскольку итог один - смерть, а физические законы «мира под солнцем» неизменны. Мы умрем, а мир как был, так и будет существовать.