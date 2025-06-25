Яков Довид Коэн – Божественный образ

Коэн – Божественный образ
Сразу после сотворения мира библейская история продолжается рассказом об искушении запретным плодом, о грехе Адама и Евы и их последующем изгнании из Эдемского сада. Змей, синоним злого начала, убеждает человека пренебречь миссией своей души в обмен на сиюминутное удовольствие. Адам вверг человечество в постоянную борьбу между добрым и злым началами (по-еврейски Йецер тов и Йе- цер ара). Тора описывает произошедшее следующим образом: «Во время творения Шхина или Божественное Присутствие покоилась на Земле. После греха Адама Шхина исчезла с земли.
От Адама до Ноаха было десять поколений. Эта долгая эпоха была историей падения и отдаления Божественного образа от человечества. Hoax не смог спасти эти поколения от прогрессирующего упадка или искупить их грехи: его сияющий ковчег был убежищем идеала спасенного человечества и природы. Еще десять поколений прошли от Ноаха до Авраама. Хотя оба интервала в десять поколений являются частью того, что Тора называет двумя тысячами лет пустоты или Тогу, что означает духовную тьму, отношение Авраама к предшествовавшей ему эпохе было иным. Он смог искупить историческую эпоху этих десяти поколений. Это произошло потому, что служение Авраама положило начало новой эре в истории человечества, названной «двумя тысячелетиями Торы — Божественного учения». Тора ассоциируется со светом, символизирующим ясную и явную истину Божью. Подобно тому, как Тора своими заповедями создала инструмент улучшения мира, так и Авраам, осознав единство сознания Единого Творца во всей полноте для себя в трехлетием возрасте и став тем самым отцом единобожия, затем трудился над возвышением своего окружения.
При этом он сам практиковал и распространял соблюдение основных духовных законов человечества, известных как Законы Ноаха или Семь Законов Ноя, начиная с признания единства Всемогущего Бога и продолжая заповедью обрезания, данной именно ему. Она образует мостик к дальнейшей группе 613 заповедей, возложенных на еврейский народ и данных позднее на горе Синай, в отличие от Семи Законов Ноаха, возложенных на все человечество, хотя и включенных в 613 заповедей. В этом смысле Авраам уже был ноахидом, но он также был отцом еврейского народа со своим особым духовным характером, задачами и ответственностью. В его детях, Ицхаке и Иш- маэле, а также внуках Якове и Эйсаве рождается партнерство между семьями народов, в котором евреи и неевреи, выполняя свои взаимодополняющие задачи, строят жилище для явного присутствия Творца. Эти законы являются основным «достоянием» человечества. Ибо человек, если использовать библейскую фразу, «создан по Образу Божию», то есть способен «подражать Богу», и это подражание может иметь место только через исполнение данных Богом заповедей Ноаха.
Причина же такого положения вещей в том, что эти законы помогают человеку уважать Творца и Его милосердные и справедливые пути. Одно из величайших учений основателя хасидского движения раввина Баал Шем Това (1698-1760) гласит, что существует не единовременное творение, а скорее непрерывный творческий процесс. Божественная творческая энергия постоянно пульсирует в творении, каждую секунду воссоздавая его ex nihilo (из ничего). Если бы Бог прекратил творить мир хотя бы на мгновение, тот вернулся бы в небытие, как и до творения. Когда Тора говорит об идее «удаления Божественного Присутствия», Она не подразумевает, что Бог буквально удалил Себя из мира; в противном случае мир прекратил бы свое существование. Скорее предполагается, что грех создает нечувствительность к Божественному Присутствию в людях. Божественность более не проявляет себя явно и не ощущается творением. Это почти, как если бы Бог был изгнан из Своего собственного мира. Такое состояние — результат грехов многих поколений, и только благодаря усилиям праведников мир снова может стать чувствительным к Божественному Присутствию и подходящим местом Его обитания.
Яков Довид Коэн – Божественный образ - Понимание законов Ноаха
Серия – «Библиотека ноахида»
Иерусалим – 5784 / 2024 г. / 102 с.
ISBN: 1-4243-1000-8
ISBN: 978-1-4243-1000-5
Яков Довид Коэн – Божественный образ – Содержание
От переводчика
Введение
Благодарности
ГЛАВА 1. ЗАКОН 1: ВЕРА В ЕДИНОГО ВСЕМОГУЩЕГО БОГА
ГЛАВА 2. ЗАКОН 2: УВАЖЕНИЕ И ВОСХВАЛЕНИЕ БОГА
ГЛАВА 3. ЗАКОН 3: УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
ГЛАВА 4. ЗАКОН 4: УВАЖЕНИЕ К СЕМЬЕ
ГЛАВА 5. ЗАКОН 5: УВАЖЕНИЕ ПРАВ
ГЛАВА 6. ЗАКОН 6: СОЗДАНИЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКА
ГЛАВА 7. ЗАКОН 7: УВАЖЕНИЕ КО ВСЕМ СУЩЕСТВАМ
ГЛАВА 8. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ГЛАВА 9. ДЕЛА ДОБРЫЕ И МИЛОСЕРДНЫЕ
ГЛАВА 10. ИЗБАВЛЕНИЕ
День образования в США
Глоссарий
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