Яков Довид Коэн – Божественный образ

Сразу после сотворения мира библейская история продолжается рассказом об искушении запретным плодом, о грехе Адама и Евы и их последующем из­гнании из Эдемского сада. Змей, синоним злого на­чала, убеждает человека пренебречь миссией своей души в обмен на сиюминутное удовольствие. Адам вверг человечество в постоянную борьбу между до­брым и злым началами (по-еврейски Йецер тов и Йе- цер ара). Тора описывает произошедшее следующим образом: «Во время творения Шхина или Божествен­ное Присутствие покоилась на Земле. После греха Адама Шхина исчезла с земли.

От Адама до Ноаха было десять поколений. Эта дол­гая эпоха была историей падения и отдаления Боже­ственного образа от человечества. Hoax не смог спа­сти эти поколения от прогрессирующего упадка или искупить их грехи: его сияющий ковчег был убе­жищем идеала спасенного человечества и природы. Еще десять поколений прошли от Ноаха до Авраа­ма. Хотя оба интервала в десять поколений являются частью того, что Тора называет двумя тысячами лет пустоты или Тогу, что означает духовную тьму, отно­шение Авраама к предшествовавшей ему эпохе было иным. Он смог искупить историческую эпоху этих десяти поколений. Это произошло потому, что служение Авраама по­ложило начало новой эре в истории человечества, названной «двумя тысячелетиями Торы — Боже­ственного учения». Тора ассоциируется со светом, символизирующим ясную и явную истину Божью. Подобно тому, как Тора своими заповедями создала инструмент улучшения мира, так и Авраам, осознав единство сознания Единого Творца во всей полноте для себя в трехлетием возрасте и став тем самым от­цом единобожия, затем трудился над возвышением своего окружения.

При этом он сам практиковал и рас­пространял соблюдение основных духовных законов человечества, известных как Законы Ноаха или Семь Законов Ноя, начиная с признания единства Всемогу­щего Бога и продолжая заповедью обрезания, данной именно ему. Она образует мостик к дальнейшей груп­пе 613 заповедей, возложенных на еврейский народ и данных позднее на горе Синай, в отличие от Семи За­конов Ноаха, возложенных на все человечество, хотя и включенных в 613 заповедей. В этом смысле Авраам уже был ноахидом, но он также был отцом еврейского народа со своим особым духовным характером, зада­чами и ответственностью. В его детях, Ицхаке и Иш- маэле, а также внуках Якове и Эйсаве рождается пар­тнерство между семьями народов, в котором евреи и неевреи, выполняя свои взаимодополняющие задачи, строят жилище для явного присутствия Творца. Эти законы являются основным «достоянием» чело­вечества. Ибо человек, если использовать библейскую фразу, «создан по Образу Божию», то есть способен «подражать Богу», и это подражание может иметь место только через исполнение данных Богом запо­ведей Ноаха.

Причина же такого положения вещей в том, что эти законы помогают человеку уважать Творца и Его милосердные и справедливые пути. Одно из величайших учений основателя хасидского движения раввина Баал Шем Това (1698-1760) гласит, что существует не единовременное творение, а ско­рее непрерывный творческий процесс. Божественная творческая энергия постоянно пульсирует в творе­нии, каждую секунду воссоздавая его ex nihilo (из ничего). Если бы Бог прекратил творить мир хотя бы на мгновение, тот вернулся бы в небытие, как и до творения. Когда Тора говорит об идее «удаления Божественного Присутствия», Она не подразумевает, что Бог буквально удалил Себя из мира; в против­ном случае мир прекратил бы свое существование. Скорее предполагается, что грех создает нечувстви­тельность к Божественному Присутствию в людях. Божественность более не проявляет себя явно и не ощущается творением. Это почти, как если бы Бог был изгнан из Своего собственного мира. Такое со­стояние — результат грехов многих поколений, и только благодаря усилиям праведников мир снова может стать чувствительным к Божественному При­сутствию и подходящим местом Его обитания.

Яков Довид Коэн – Божественный образ - Понимание законов Ноаха

Серия – «Библиотека ноахида»

Иерусалим – 5784 / 2024 г. / 102 с.

ISBN: 1-4243-1000-8

ISBN: 978-1-4243-1000-5

Яков Довид Коэн – Божественный образ – Содержание