Деатра Коэн, Адам Сигел - Целебные травы ашкенази - Забытое наследие великих целителей

Понятие «травничество», или фитотерапия, на первый взгляд кажется довольно простым. Это опора на народную медицину для избавления тела от болезней с целью возвращения этого тела в естественное состояние равновесия. Но травничество — более сложная практика, чем можно было бы предположить. По данным Американской гильдии травников:

Фитотерапия — это искусство и наука об использовании трав для укрепления здоровья, профилактики и лечения болезней. Она оставалась основной формой медицины в мире с незапамятных времен, письменная история ее насчитывает более 5000 лет. В то время как использование трав в Америке за последние 100 лет было омрачено зависимостью от современных лекарств, 75% населения мира по-прежнему полагаются в основном на традиционные методы лечения, большую часть которых составляет фитотерапия.

Доверие человека к лечебным свойствам растений имеет давнюю историю и широко распространено во всем мире, но какой бы универсальной ни была наша связь, способы работы с растениями могут различаться. Одной из причин этого является экология: каж дая часть Земли уникальна, со своей собственной местной фауной и флорой, и все они зависят от своего природного окружения и друг от друга. Растения и животные, селящиеся и развивающиеся в одном регионе, привыкают к местным погодным условиям, составу почвы и всем другим организмам и существам, с которыми делят среду обитания. Таким образом, к примеру, народы, обитающие вблизи экватора, привычны к совершенно иным обстоятельствами, чем те, кто зовет своим домом Арктику. Эти две различные экосистемы создают очень разный жизненный опыт — и проблемы — для людей и прочих живых организмов, которые там поселяются.

Но люди — не единственные, кто приспосабливается к условиям среды. Растениям также необходимо поддерживать жизнеспособность в динамичных окружающих условиях. Чтобы преодолевать трудности, с которыми они сталкиваются, растения научились выживать, несмотря на невзгоды. Эти бесхитростные секреты выживания привлекают людей и другие организмы к флоре. Благодаря контактам с растительным миром мы не только научились выживать на протяжении бесчисленных поколений, но и поняли, как благоденствовать на этой бурной планете, которую мы называем своим домом. Когда я начала изучать ботанику, программа обучения поощряла студентов знакомиться с собственными наследственными методами лечения. Эта идея не уникальна. Большинство, если не все ботаники, интересуются традиционными практиками своих предков и часто ищут в них вдохновение и наставление.

Деатра Коэн, Адам Сигел - Целебные травы ашкенази - Забытое наследие великих целителей

перевод с английского А.Е. Марковича

Москва : Издательство АСТ, 2022, 288 с. : ил.

Серия "Код природы"

ISBN 978-5-17-145982-6

Деатра Коэн, Адам Сигел - Целебные травы ашкенази - Забытое наследие великих целителей - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I. История народных целителей ашкенази

Теория куриного супа

Народная медицина

Растения и народная медицина

Препятствия к знакомству с народными традициями ашкенази

Ашкенази и черта оседлости

«Пикуах нефеш»

Ранние целители ашкенази в черте оседлости

Баалей-шем

Книги о лекарствах

Некоторые травы, упомянутые в ранних пособиях о лечении

Ранние еврейские врачи

Ранние аптеки

Ранние еврейские фельдшеры

Изменения, принесенные Просвещением

Современные врачи и больницы

Современные еврейские фельдшеры

Современные фармацевты

Нехватка лекарств, сбор растений и народные знания

Женщины-целительницы и акушерки

Экспедиции Ан-ского

Забытые народные целительницы

Кормилица

Плакальщицы и скорбящие

Прочие знания о лекарственных растениях

В заключение: возможности

ЧАСТЬ II. Materia Medica

Предисловие к Materia Medica

АЛОЭ ДРЕВОВИДНОЕ (Aloe arborescens)

ГОРЕЦ ПТИЧИЙ, ИЛИ СПОРЫШ (Polygonum aviculare)

ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ (Quercus robur)

ЖИВОКОСТЬ ПОЛЕВАЯ (Delphinium consolida)

ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ (Hypericum perforatum)

ЗЕМЛЯНИКА ЛЕСНАЯ (Fragaria vesca)

КИРКАЗОН ЛОМОНОСОВИДНЫЙ (Aristolochia clematitis)

КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ (Trifolium pratense)

КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ (Trifolium repens)

КЛОПОВНИК МУСОРНЫЙ (Lepidium ruderale)

КРАПИВА ЖГУЧАЯ (Urtica urens)

КУВШИНКА БЕЛАЯ (Nymphaea alba)

ЛАПЧАТКА ГУСИНАЯ (Potentilla anserina)

МАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ (Rubus idaeus)

МУСКАТНЫЙ ОРЕХ (Myristica fragrans)

ОКОПНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (Symphytum officinale)

ОЧИТОК ЕДКИЙ (Sedum acre)

ПИОН ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (Paeonia officinalis)

ПОДОРОЖНИК БОЛЬШОЙ (Plantago major)

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ (Artemisia absinthium)

ТАВОЛГА ОБЫКНОВЕННАЯ (Filipendula hexapetala)

ФИАЛКА УДИВИТЕЛЬНАЯ (Viola mirabilis)

ХАТЬМА ТЮРИНГЕНСКАЯ (Lavatera thuringiaca)

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ (Equisetum arvense)

ЦИКОРИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ (Cichorium intybus)

ЧЕРНОКОРЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (Cynoglossum officinale)

ЧИСТОТЕЛ БОЛЬШОЙ (Chelidonium majus)

Часть III. Послесловие

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Упомянутые в Materia Medica города черты оседлости, со значительным населением ашкенази, около 1926 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Авторы источников, на которые есть ссылки в тексте, в хронологическом порядке

ГЛОССАРИЙ

Растительные препараты

Действия растительных препаратов, пояснение некоторых терминов

Медицинские термины

Разное

ПРИМЕЧАНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

БЛАГОДАРНОСТИ

ОБ АВТОРАХ