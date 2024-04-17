Деатра Коэн, Адам Сигел - Целебные травы ашкенази - Забытое наследие великих целителей

Коэн, Сигел - Целебные травы ашкенази
Понятие «травничество», или фитотерапия, на первый взгляд кажется довольно простым. Это опора на народную медицину для избавления тела от болезней с целью возвращения этого тела в естественное состояние равновесия. Но травничество — более сложная практика, чем можно было бы предположить. По данным Американской гильдии травников:
Фитотерапия — это искусство и наука об использовании трав для укрепления здоровья, профилактики и лечения болезней. Она оставалась основной формой медицины в мире с незапамятных времен, письменная история ее насчитывает более 5000 лет. В то время как использование трав в Америке за последние 100 лет было омрачено зависимостью от современных лекарств, 75% населения мира по-прежнему полагаются в основном на традиционные методы лечения, большую часть которых составляет фитотерапия.
Доверие человека к лечебным свойствам растений имеет давнюю историю и широко распространено во всем мире, но какой бы универсальной ни была наша связь, способы работы с растениями могут различаться. Одной из причин этого является экология: каж дая часть Земли уникальна, со своей собственной местной фауной и флорой, и все они зависят от своего природного окружения и друг от друга. Растения и животные, селящиеся и развивающиеся в одном регионе, привыкают к местным погодным условиям, составу почвы и всем другим организмам и существам, с которыми делят среду обитания. Таким образом, к примеру, народы, обитающие вблизи экватора, привычны к совершенно иным обстоятельствами, чем те, кто зовет своим домом Арктику. Эти две различные экосистемы создают очень разный жизненный опыт — и проблемы — для людей и прочих живых организмов, которые там поселяются.
Но люди — не единственные, кто приспосабливается к условиям среды. Растениям также необходимо поддерживать жизнеспособность в динамичных окружающих условиях. Чтобы преодолевать трудности, с которыми они сталкиваются, растения научились выживать, несмотря на невзгоды. Эти бесхитростные секреты выживания привлекают людей и другие организмы к флоре. Благодаря контактам с растительным миром мы не только научились выживать на протяжении бесчисленных поколений, но и поняли, как благоденствовать на этой бурной планете, которую мы называем своим домом. Когда я начала изучать ботанику, программа обучения поощряла студентов знакомиться с собственными наследственными методами лечения. Эта идея не уникальна. Большинство, если не все ботаники, интересуются традиционными практиками своих предков и часто ищут в них вдохновение и наставление.
Деатра Коэн, Адам Сигел - Целебные травы ашкенази - Забытое наследие великих целителей
перевод с английского А.Е. Марковича
Москва : Издательство АСТ, 2022, 288 с. : ил.
Серия "Код природы"
ISBN 978-5-17-145982-6
Деатра Коэн, Адам Сигел - Целебные травы ашкенази - Забытое наследие великих целителей - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ I. История народных целителей ашкенази
- Теория куриного супа
- Народная медицина
- Растения и народная медицина
- Препятствия к знакомству с народными традициями ашкенази
- Ашкенази и черта оседлости
- «Пикуах нефеш»
- Ранние целители ашкенази в черте оседлости
- Баалей-шем
- Книги о лекарствах
- Некоторые травы, упомянутые в ранних пособиях о лечении
- Ранние еврейские врачи
- Ранние аптеки
- Ранние еврейские фельдшеры
- Изменения, принесенные Просвещением
- Современные врачи и больницы
- Современные еврейские фельдшеры
- Современные фармацевты
- Нехватка лекарств, сбор растений и народные знания
- Женщины-целительницы и акушерки
- Экспедиции Ан-ского
- Забытые народные целительницы
- Кормилица
- Плакальщицы и скорбящие
- Прочие знания о лекарственных растениях
- В заключение: возможности
ЧАСТЬ II. Materia Medica
- Предисловие к Materia Medica
- АЛОЭ ДРЕВОВИДНОЕ (Aloe arborescens)
- ГОРЕЦ ПТИЧИЙ, ИЛИ СПОРЫШ (Polygonum aviculare)
- ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ (Quercus robur)
- ЖИВОКОСТЬ ПОЛЕВАЯ (Delphinium consolida)
- ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ (Hypericum perforatum)
- ЗЕМЛЯНИКА ЛЕСНАЯ (Fragaria vesca)
- КИРКАЗОН ЛОМОНОСОВИДНЫЙ (Aristolochia clematitis)
- КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ (Trifolium pratense)
- КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ (Trifolium repens)
- КЛОПОВНИК МУСОРНЫЙ (Lepidium ruderale)
- КРАПИВА ЖГУЧАЯ (Urtica urens)
- КУВШИНКА БЕЛАЯ (Nymphaea alba)
- ЛАПЧАТКА ГУСИНАЯ (Potentilla anserina)
- МАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ (Rubus idaeus)
- МУСКАТНЫЙ ОРЕХ (Myristica fragrans)
- ОКОПНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (Symphytum officinale)
- ОЧИТОК ЕДКИЙ (Sedum acre)
- ПИОН ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (Paeonia officinalis)
- ПОДОРОЖНИК БОЛЬШОЙ (Plantago major)
- ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ (Artemisia absinthium)
- ТАВОЛГА ОБЫКНОВЕННАЯ (Filipendula hexapetala)
- ФИАЛКА УДИВИТЕЛЬНАЯ (Viola mirabilis)
- ХАТЬМА ТЮРИНГЕНСКАЯ (Lavatera thuringiaca)
- ХВОЩ ПОЛЕВОЙ (Equisetum arvense)
- ЦИКОРИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ (Cichorium intybus)
- ЧЕРНОКОРЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (Cynoglossum officinale)
- ЧИСТОТЕЛ БОЛЬШОЙ (Chelidonium majus)
Часть III. Послесловие
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Упомянутые в Materia Medica города черты оседлости, со значительным населением ашкенази, около 1926 г
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Авторы источников, на которые есть ссылки в тексте, в хронологическом порядке
- ГЛОССАРИЙ
- Растительные препараты
- Действия растительных препаратов, пояснение некоторых терминов
- Медицинские термины
- Разное
ПРИМЕЧАНИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
БЛАГОДАРНОСТИ
ОБ АВТОРАХ
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