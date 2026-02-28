Эллис Хильда Родерик - Дорога к Хель

Уникальность литературы древней Скандинавии является поистине великим и богатым наследием из всего, что мы можем найти в Средневековой Европе. Созданная до XIII века, она представляет собой ясную и проницательную прозу и поэзию, неистовая гармония которых прекрасно сочетается со сказаниями о богах и героях, она обладает ясностью видения и показывает понимание человеческих сил и слабостей при полном осознании величия затронутых вопросов. Здесь бессмысленно сравнивать ее с литературой Древней Греции; смешение юмора и трагедии в исландских сагах напоминает мир Г омера, что по времени предвосхитило Шекспировские драмы. А способность ощутить могущественные деяния простого народа является столь же новой, как совершенное мастерство повествовательного стиля в прозе, который не появлялся в Европе ещё в течение столетий.

Религия народа, способного создать подобную литературу, достойна изучения, тем более, как мы видим, она тесно связана с развитием Северного язычества, которому не мешали вплоть до конца X века ни христианство, ни римская культура. Когда эта литература появилась, все еще были открыты врата между Скандинавией и Востоком, и воспоминания о дохристианской кельтской культуре оставались живы. Это совершенно иное мировоззрение, нежели у привычного для нас раннего Германского наследия, которое ощутило на себе Средиземноморское влияние. Поэтому исследователей этого сложного и грандиозного наследия ожидают величайшие богатства, о которых известно весьма немного. В литературе очень много свидетельств того, как люди относятся к жизни, и мы должны признать их здравомыслие; но что она может поведать нам об их воззрениях на смерть и душу? Эта работа является попыткой хотя бы частично ответить на этот вопрос, и если она поможет раскрыть что-то из разнообразия и богатства утраченной религии Севера, значит, она достигла своей цели. Первоначально эта книга была частью диссертации, написанной в 1940 году для получения степени доктора философии в Кембриджском университете. Именно во время учебы в Ньюн-хемском колледже я завершила большую часть работы, и моя первая благодарность должна быть выражена колледжу за щедро оказанную им помощь.

Хильда Родерик Эллис - Дорога к Хель. Исследование концепции Смерти в скандинавской литературе, Э. А. Коэттинг - Магия викингов. Книга Теней Девяти Миров Северной традиции и их обитателей

(Серия «Стань живым Богом»)

М: «Касталия», 2021. — 348 стр.

ISBN 978-5-521-16233-8

Хильда Родерик Эллис - Дорога к Хель. Исследование концепции Смерти в скандинавской литературе, Э. А. Коэттинг - Магия викингов. Книга Теней Девяти Миров Северной традиции и их обитателей - Содержание

ДОРОГА К ХЕЛЬ

Аннотация

Предисловие

Введение

Глава 1. Погребальные обычаи. Археологические сведения

Избавление от мертвых в древности

Погребальная ладья

Глава 2. Погребальные обычаи. Литературные свидетельства

Кремация и ингумация

Захоронения в кораблях

Человеческие жертвоприношения

Тризна

Заключение

Глава 3. Концепция будущей жизни

Концепция Вальхаллы в поэмах

Валькирии

Царство Богов

Вечная битва

Подземное царство смерти

Мертвые на холмах

Могильный курган

Заключение

Глава 4. Культ Мертвых

Поклонение мертвым и могильным курганам

Обычай сидения на кургане

Альвы и Духи Земли

Заключение

Глава 5. Концепция души

Оборотничество (изменение формы)

Животная фюльгья

Хранители Хамингья и Дисы

Идея перерождения

Заключение: идея перерождения

Глава 6. Некромантия

Пробуждение Спящего

Оживление мертвых

Неупокоенные мертвецы

Заключение

Глава 7. Путешествие в страну мертвых

Путешествие как таковое

Путешествие сквозь огненную стену

Царства Гудмунда и Гейррёда

Вход в курган

Заключение

Выводы

МАГИЯ ВИКИНГОВ

Предисловие

Глава 1. Космология девяти миров

Глава 2. Инструментарий для колдовства викингов

Глава 3. Персональные приготовления

Глава 4. Ванахейм

Глава 5. Асгард

Глава 6. Йотунхейм

Глава 7. Темные и Светлые Альвы

Глава 8. Детища Локи

Глава 9. Огонь и Лед

Об авторе