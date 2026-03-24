Да, немалые трудности создала для экзегетов шестая глава Книги Бытие: «1. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, 2. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Что же это за «сыны Божии», которые вступили в половые отношения с дочерями человеческими и дали миру род гигантов, о котором речь пойдет дальше?

Неужели это были люди, то есть мужская часть человеческого рода, как обычно о том учит Церковь? Почему же тогда Святое Писание говорит, что люди размножались, а потом красота дочерей человеческих привлекла сынов Божиих? Ангелов, что ли? Как это возможно, чтобы духи бестелесные в плотской любви вожделенно совокуплялись с грешным женским телом; разве можно допустить мысль, что плоть мужская была уделом ангелов, коль скоро учителя Церкви единодушны в совершенно обратном.

Большая проповедь святого отца Бернарда

Апология Орфея, певца и шута, царского сына, родом из Фракии

Молитва Элоизы, любовницы Пьера Абеляра, каноника и теолога

Диалектические наблюдения Артура Шопенгауэра, метафизика, мещанина родом из Данцига

Стенограмма метафизической пресс-конференции демона в Варшаве 20 декабря 1963 года

Разговор доктора Лютера с дьяволом в Вартбурге в 1521 году

Искушение святого апостола Петра

Лешек Колаковский - Разговоры с дьяволом

Санкт-Петербург: Jaromir Hladik press, 2019 г. —192 с.

ISBN 978-5-6042234-6-8

Лешек Колаковский - Разговоры с дьяволом - Содержание

Демон и плоть

Какие врата для демона самые широкие Сговор мерзкого колдуна с дьяволом Успешное изгнание дьявола Экзорцист, дьяволом преследуемый. Конклюзия

Примечания