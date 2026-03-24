Колаковский - Разговоры с дьяволом

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Да, немалые трудности создала для экзегетов шестая глава Книги Бытие: «1. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, 2. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Что же это за «сыны Божии», которые вступили в половые отношения с дочерями человеческими и дали миру род гигантов, о котором речь пойдет дальше?

Неужели это были люди, то есть мужская часть человеческого рода, как обычно о том учит Церковь? Почему же тогда Святое Писание говорит, что люди размножались, а потом красота дочерей человеческих привлекла сынов Божиих? Ангелов, что ли? Как это возможно, чтобы духи бестелесные в плотской любви вожделенно совокуплялись с грешным женским телом; разве можно допустить мысль, что плоть мужская была уделом ангелов, коль скоро учителя Церкви единодушны в совершенно обратном.

  • Большая проповедь святого отца Бернарда

  • Апология Орфея, певца и шута, царского сына, родом из Фракии

  • Молитва Элоизы, любовницы Пьера Абеляра, каноника и теолога

  • Диалектические наблюдения Артура Шопенгауэра, метафизика, мещанина родом из Данцига

  • Стенограмма метафизической пресс-конференции демона в Варшаве 20 декабря 1963 года

  • Разговор доктора Лютера с дьяволом в Вартбурге в 1521 году

  • Искушение святого апостола Петра

Лешек Колаковский - Разговоры с дьяволом

Санкт-Петербург: Jaromir Hladik press, 2019 г. —192 с.

ISBN 978-5-6042234-6-8

Лешек Колаковский - Разговоры с дьяволом - Содержание

Демон и плоть

  1. Какие врата для демона самые широкие

  2. Сговор мерзкого колдуна с дьяволом

  3. Успешное изгнание дьявола

  4. Экзорцист, дьяволом преследуемый. Конклюзия

Примечания

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 days ago
Благодарю.

