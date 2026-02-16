Книга доктора Дона Колберта «Библейское лекарство от гепатита и гепатита С» предлагает комплексную программу восстановления печени, основанную на сочетании библейских принципов питания и достижений современной нутрициологии. Автор подчеркивает, что печень является главным фильтром организма, и ее здоровье напрямую зависит от того, насколько осознанно человек подходит к выбору пищи и образу жизни. Колберт рассматривает борьбу с вирусом гепатита не только как медицинскую задачу, но и как процесс глубокого очищения организма на физическом и духовном уровнях.

В своем труде автор подробно описывает «библейскую стратегию» питания, которая исключает токсичные продукты и делает акцент на живой, необработанной пище. Он объясняет, как определенные продукты и травы, упомянутые в Писании или созданные природой, помогают регенерации клеток печени и снижают вирусную нагрузку. Особое внимание уделяется детоксикации организма и отказу от химических добавок, которые перегружают и без того ослабленный орган.

Доктор Колберт также обращается к теме эмоционального здоровья, связывая состояние печени с умением человека справляться с гневом и горечью. Он опирается на библейские наставления о мире в душе и прощении, утверждая, что освобождение от негативных эмоций способствует более быстрому физическому исцелению. Книга служит практическим руководством, в котором даются четкие рекомендации по использованию витаминов, минералов и антиоксидантов, способных поддержать иммунную систему в борьбе с болезнью.

Дон Колберт - Библейское лекарство от гепатита и гепатита С

Пер, с англ. Е. и С. Прищенко

К.: Кириченко, 2011. 80 с.

ISBN 978-966-426-192-7

Дон Колберт - Библейское лекарство от гепатита и гепатита С - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ. МУДРОСТЬ СВЫШЕ

1. МУДРОСТЬ - ПУТЬ К ИСЦЕЛЕНИЮ

Краткие сведения о печени - Риск для здоровой печени - Что такое гепатит С? - Волнующие факты - Тихая эпидемия - Более внимательный взгляд на этот вирус - Первые симптомы - Развитие заболевания - По мере прогрессирования болезни - Болезнь, которая поддается лечению - Заключение

2. РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ МУДРОСТЬЮ

Заражение вирусом гепатита С - Лучший путь - Кому необходимо пройти обследование? - Пройдите обследование - Стадии развития болезни - Предостережения для больных гепатитом С - Заключение

3. МУДРОСТЬ И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Разгрузите свою печень - Пищевые аллергии - Изберите благоприятный для печени рацион - Золотое правило для здоровья печени - Заключение

4. МУДРОСТЬ И ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

Начните принимать хороший мультивитамин - Предостережение по поводу приема пищевых добавок - Антиоксиданты - Аминокислоты могут помочь - Железистые добавки - Целительные травы - Не принимайте этих трав! - Как подобрать подходящий именно вам курс лечения - Заключение

5. МУДРОСТЬ И ИСЦЕЛЕНИЕ БЛАГОДАРЯ МОЛИТВЕ

Медицина доказывает огромную исцеляющую силу молитвы - Бог обещает исцелить нас - Верьте в исцеление - Вера по рецепту - Исцеление от опасных эмоций - Смех по рецепту - Найдите группу поддержки

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ССЫЛКИ