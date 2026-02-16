Книга доктора Дона Колберта «Семь столпов здоровья» представляет собой фундаментальный труд, в котором автор систематизирует ключевые аспекты жизнедеятельности человека для достижения долголетия и избавления от хронических недугов. Колберт утверждает, что большинство современных болезней вызвано нарушением базовых законов природы, заложенных Творцом. Книга построена как пошаговое руководство, рассчитанное на пятьдесят дней, в течение которых читатель постепенно внедряет в свою жизнь семь основополагающих принципов здоровья.

Первые столпы посвящены физиологическому фундаменту: правильному потреблению чистой воды и качественному сну. Автор подробно объясняет, почему обезвоживание и дефицит отдыха являются главными причинами преждевременного старения и когнитивных нарушений. Далее он переходит к концепции «живой еды», призывая отказаться от переработанных продуктов в пользу рациона, максимально приближенного к тому, что описано в библейских текстах.

Особое внимание уделяется очищению организма от токсинов и разумному использованию пищевых добавок для восполнения дефицитов, которые невозможно закрыть обычной пищей. Завершающие столпы касаются физической активности и, что наиболее важно, управления стрессом. Колберт подчеркивает, что без духовного мира и эмоциональной стабильности любые диеты будут малоэффективны. Книга призывает к целостной трансформации образа жизни, где забота о теле становится актом поклонения Богу и формой ответственности за вверенную человеку жизнь.

Пер. с англ. И. Лысюк. - К.: Кириченко, 2011.-424 с.

ISBN 978-966-426-146-0

Дон Колберт - Семь столпов здоровья - Содержание

Введение

Столп 1. ВОДА

День 1. Вода и вы - День 2. Что происходит, когда вы не пьете воду - День 3. Фонтан молодости - День 4. Вода из-под крана - День 5. Лучше ли бутылированная вода - День 6. Фильтрованная вода - День 7. Когда и сколько следует пить

Столп 2. СОН И ОТДЫХ

День 8. Восстанавливаем силы с помощью сна - День 9. Причины бессонницы - День 10. Сколько нужно спать - День 11. Планируем идеальный ночной сон - День 12. Ваша спальня: камера хранения или уютная гавань? - День 13. Что поможет вам заснуть - День 14. Учимся отдыхать

Столп 3. ЖИВАЯ ПИЩА

День 15. Живая пища и мертвая пища - День 16. Ваше тело - это храм - День 17. Что говорит о пище Библия - День 18. Чего следует избегать: темная сторона мира пищи - День 19. Что следует есть: живые продукты питания - День 20. Что следует есть осторожно: мясо и молочные продукты - День 21. "Ужин готов!": как готовить, подавать и хранить еду.

Столп 4. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

День 22. Не дайте своим водам застояться - День 23. Польза физических упражнений, часть - День 24. Польза физических упражнений, часть - День 25. Аэробные упражнения - День 26. Анаэробные упражнения - День 27. Веселые, альтернативные упражнения - День 28. Занимайтесь спортом, чтобы жить долго!

Столп 5. ДЕТОКСИКАЦИЯ

День 29. Верите вы в это или нет, но ваш организм, скорее всего, отравлен - День 30. Откуда берутся токсины - День 31. Неожиданные источники токсинов - День 32. Как токсины влияют на организм - День 33. Пришло время избавиться от токсичного мусора - День 34. Избавляемся от токсинов через кожу - День 35. Другие важные нейтрализаторы токсинов

Столп 6. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

День 36. Дефицит питательных веществ в организме - День 37. Наиболее распространенные дефициты питательных веществ - День 38. Потребность в антиоксидантах - День 39. Сила фитонутриентов - День 40. Витаминная неразбериха - День 41. Передозировка - День 42. Как подобрать правильные добавки

Столп 7. СВОБОДА ОТ СТРЕССА

День 43. Стресс и здоровье - День 44. Уделяем себе внимание - День 45. Иной взгляд на мир - День 46. Сила смеха и радости - День 47. Прощайте - День 48. Резерв - День 49. Вырабатываем здоровые привычки, которые помогут избавиться от стресса - День 50. Ваш юбилейный день: краеугольный камень

Приложение А. Библейское ободрение

Приложение Б. Рекомендуемые продукты питания

Приложение В. Витамины, минералы и их рекомендуемые дозы...

Приложение Г. Сравнительный анализ водородного показателя бутылированной воды

Примечания

Алфавитный указатель