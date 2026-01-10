«Летайте самолетами компании „Мечта“! В пяти случаях из ста мы доставим вас до места назначения!» — выбрали бы вы такую авиакомпанию? Конечно, нет. Однако статистика показывает, что обычные диеты работают именно с такой эффективностью: лишь 2–5% людей сохраняют результат, а большинство возвращает вес с «процентами» в течение нескольких лет. Доктор Дон Колберт утверждает: проблема не в отсутствии силы воли, а в том, что краткосрочные диеты в принципе не предназначены для долгой жизни. Его книга — это не очередная «волшебная схема», а полноценная стратегия изменения образа жизни.

Программа «Я смогу!» базируется на понимании глубоких биохимических процессов организма. Автор подробно разбирает разницу между голодом и аппетитом, раскрывает секреты обмена веществ и объясняет, почему одни жиры заставляют нас толстеть, а другие — худеть. Особое внимание уделяется гликемическому индексу и «углеводному поведению», разделяя продукты на «зайцев» и «черепах». Колберт не просто дает список разрешенных продуктов, он учит управлять размерами порций и использовать великую силу перекусов для поддержания стабильного уровня энергии.

Книга включает в себя не только медицинские рекомендации, но и мощный психологический и духовный блок. Подготовка к работе начинается с принятия обязательств и постановки достижимых целей, закрепленных специальным «Договором участника». Для тех, чей вес «застыл на месте», предусмотрены диагностические тесты и стратегии преодоления плато. Уникальной особенностью системы Колберта является интеграция веры в процесс исцеления: приложение содержит библейские цитаты и ободряющие фразы, которые служат духовной опорой на пути к здоровому телу.

Дон Колберт — Я смогу! Оздоровительная диета

Пер. с англ. — М.: Триада, 2011. — 411 с.

ISBN 978-5-86181-471-3

Дон Колберт — Я смогу! — Содержание