Не имеет значения, верите ли вы в то, что человечество произошло от обезьян 500 000 лет назад, или считаете его вполне сложившимся по воле Создателя генотипом. В любом случае во главе угла Первопричина – Создатель. Какая-то сила должна была принести на Землю первый зародыш жизни, причем творение не становится менее удивительным, начавшись с самой низшей формы растительной жизни и развиваясь в течение веков, завершившись высочайшим продуктом современной цивилизации, чем созданное за шесть дней.

Сначала – шесть тысяч или миллиард лет, не имеет значения – Земля была просто огненной туманностью.

Единственное, что имеет значение, однажды каким-то образом на этой планете появился зародыш жизни – Жизненная Сила, которая оживляет всю природу, растения, животных, человека. Если мы примем версию ученых, то первая форма жизни, возникшая на Земле, – простые водоросли, желеобразная масса, которая плавала на поверхности воды, по их мнению, начало жизни на Земле.

Затем последовала простейшая амеба, состоящая из одной-единственной клетки, беспозвоночное животное, не имеющее ничего, что отличало бы его от окружающей воды. Однако в нем существовала жизнь – первая частица животной жизни – и достаточно разума и ресурсов, чтобы найти способ поддерживать себя и развиваться. По мнению исследователей, от данного одноклеточного произошло все ныне существующее.

Все миллионы видов, форм и разновидностей растений и животных, которые с тех пор развились, – всего лишь проявления жизни, созданные для существования в различных условиях. На протяжении миллионов лет этому «зародышу жизни» угрожали всевозможные опасности – наводнения, землетрясения, засухи, жар пустыни, леденящий холод, извержения вулканов, но каждая новая опасность служила стимулом к нахождению следующего ресурса, приданию жизни какой-либо новой формы.

Для того чтобы соответствовать одному набору потребностей, «зародыш» принял форму динозавра, для другого избрал бабочку. Задолго до того, как он развился до уровня человека, можно было проследить его безграничную изобретательность, показанную тысячами способов. Стремясь избежать опасности в воде, он стал стремиться к суше. Подвергшись преследованиям на суше, устремился в воздух. Чтобы дышать в море, приобрел жабры. Оказавшись в затруднительном положении на суше, развил легкие. Чтобы противостоять одной опасности, он отрастил себе раковину, в другом случае – жало. Защищаясь от леденящего холода, оброс мехом, а в умеренном климате – волосами. Ощущая поочередно то жару, то холод, заполучил перья. Но с самого начала он демонстрировал свою способность противостоять любым изменяющимся условиям, отвечать любым потребностям живого существа.