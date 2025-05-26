Кольер - Тайна веков - Как стать счастливым и преуспевающим
Сначала – шесть тысяч или миллиард лет, не имеет значения – Земля была просто огненной туманностью.
Единственное, что имеет значение, однажды каким-то образом на этой планете появился зародыш жизни – Жизненная Сила, которая оживляет всю природу, растения, животных, человека. Если мы примем версию ученых, то первая форма жизни, возникшая на Земле, – простые водоросли, желеобразная масса, которая плавала на поверхности воды, по их мнению, начало жизни на Земле.
Затем последовала простейшая амеба, состоящая из одной-единственной клетки, беспозвоночное животное, не имеющее ничего, что отличало бы его от окружающей воды. Однако в нем существовала жизнь – первая частица животной жизни – и достаточно разума и ресурсов, чтобы найти способ поддерживать себя и развиваться. По мнению исследователей, от данного одноклеточного произошло все ныне существующее.
Все миллионы видов, форм и разновидностей растений и животных, которые с тех пор развились, – всего лишь проявления жизни, созданные для существования в различных условиях. На протяжении миллионов лет этому «зародышу жизни» угрожали всевозможные опасности – наводнения, землетрясения, засухи, жар пустыни, леденящий холод, извержения вулканов, но каждая новая опасность служила стимулом к нахождению следующего ресурса, приданию жизни какой-либо новой формы.
Для того чтобы соответствовать одному набору потребностей, «зародыш» принял форму динозавра, для другого избрал бабочку. Задолго до того, как он развился до уровня человека, можно было проследить его безграничную изобретательность, показанную тысячами способов. Стремясь избежать опасности в воде, он стал стремиться к суше. Подвергшись преследованиям на суше, устремился в воздух. Чтобы дышать в море, приобрел жабры. Оказавшись в затруднительном положении на суше, развил легкие. Чтобы противостоять одной опасности, он отрастил себе раковину, в другом случае – жало. Защищаясь от леденящего холода, оброс мехом, а в умеренном климате – волосами. Ощущая поочередно то жару, то холод, заполучил перья. Но с самого начала он демонстрировал свою способность противостоять любым изменяющимся условиям, отвечать любым потребностям живого существа.
Роберт Кольер - Тайна веков - Как стать счастливым и преуспевающим
Центрполиграф, 2013
Роберт Кольер - Тайна веков. Как стать счастливым и преуспевающим - Содержание
- Вначале
- Цель существования
- «Сезам, откройся!» в жизни
- Сознательный разум
- Подсознание
- Всемирный Разум
- Материя – видение или реальность?
- Магическая формула философа
- Царствие Небесное
- «Тому, кто имеет»
- «Данное от рождения»
- Волшебная тайна
- «Искреннее желание души»
- Мир принадлежит вам
- «Разыскивается»
- Талисман Наполеона
- «Это было неосуществимо»
- Единственная сила
- Чек на предъявителя без обозначения суммы
- Тот, кем овладело наваждение
- Препоны судьбы
- Упражнение
- Ковчег Завета
- Наука мыслить
- Алмазные копи
- Источник молодости
- Достичь вечности
- Что такое деньги?
- Новая эра
- Корень зла
- На Бога уповаем
- Только одно
- Многим не хватает желания, чтобы добиться успеха
- Вильгельм Оранский
- Преграды на вашем пути исчезают
- Юлий Цезарь
- Как из-за «откладывания на завтра» была проиграна война
- Цена упорства
- Страна грез
- Капитал
- Предложение
- Правильная работа
- Ужасное состояние
- Знаток-скептик
- Мысли, которые «кричат от радости»
- Существует ли дьявол?
- «Она работает!»
- «Какая тайна веков?»
- «Как счастливый талисман»
- Продать!
- Неправильные мысли
- Вера
- Проблема матери
- Человек внутри
- Идеи
- Совершенный образ
- Должен ли человек быть безгрешным?
- Все идет не так
- Проблема с тещей
- Сыновья богатых
- Огромная перемена
- Из Сената США
- Из Республики Филиппины
- Из Судебного комитета сената США
- Пятьдесят тысяч долларов от чтения книги
- Большая распродажа
- Похвала
- Из города Себу, Филиппины
- Процветание плюс
- Получено 60 тысяч долларов!
- Распространять добрые вести
- Подобно лампе Аладдина
- Страх ушел!
- Теперь настольная книга
- Абсолютная необходимость
- Еще 500 долларов за две недели
- Финансы пришли в порядок
No comments yet. Be the first!