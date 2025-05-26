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Кольер - Тайна веков - Как стать счастливым и преуспевающим

Роберт Кольер - Тайна веков. Как стать счастливым и преуспевающим
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Psychology Psychotherapy
Не имеет значения, верите ли вы в то, что человечество произошло от обезьян 500 000 лет назад, или считаете его вполне сложившимся по воле Создателя генотипом. В любом случае во главе угла Первопричина – Создатель. Какая-то сила должна была принести на Землю первый зародыш жизни, причем творение не становится менее удивительным, начавшись с самой низшей формы растительной жизни и развиваясь в течение веков, завершившись высочайшим продуктом современной цивилизации, чем созданное за шесть дней.

Сначала – шесть тысяч или миллиард лет, не имеет значения – Земля была просто огненной туманностью.

Единственное, что имеет значение, однажды каким-то образом на этой планете появился зародыш жизни – Жизненная Сила, которая оживляет всю природу, растения, животных, человека. Если мы примем версию ученых, то первая форма жизни, возникшая на Земле, – простые водоросли, желеобразная масса, которая плавала на поверхности воды, по их мнению, начало жизни на Земле.

Затем последовала простейшая амеба, состоящая из одной-единственной клетки, беспозвоночное животное, не имеющее ничего, что отличало бы его от окружающей воды. Однако в нем существовала жизнь – первая частица животной жизни – и достаточно разума и ресурсов, чтобы найти способ поддерживать себя и развиваться. По мнению исследователей, от данного одноклеточного произошло все ныне существующее.

Все миллионы видов, форм и разновидностей растений и животных, которые с тех пор развились, – всего лишь проявления жизни, созданные для существования в различных условиях. На протяжении миллионов лет этому «зародышу жизни» угрожали всевозможные опасности – наводнения, землетрясения, засухи, жар пустыни, леденящий холод, извержения вулканов, но каждая новая опасность служила стимулом к нахождению следующего ресурса, приданию жизни какой-либо новой формы.

Для того чтобы соответствовать одному набору потребностей, «зародыш» принял форму динозавра, для другого избрал бабочку. Задолго до того, как он развился до уровня человека, можно было проследить его безграничную изобретательность, показанную тысячами способов. Стремясь избежать опасности в воде, он стал стремиться к суше. Подвергшись преследованиям на суше, устремился в воздух. Чтобы дышать в море, приобрел жабры. Оказавшись в затруднительном положении на суше, развил легкие. Чтобы противостоять одной опасности, он отрастил себе раковину, в другом случае – жало. Защищаясь от леденящего холода, оброс мехом, а в умеренном климате – волосами. Ощущая поочередно то жару, то холод, заполучил перья. Но с самого начала он демонстрировал свою способность противостоять любым изменяющимся условиям, отвечать любым потребностям живого существа.

Роберт Кольер - Тайна веков - Как стать счастливым и преуспевающим

Центрполиграф, 2013

Роберт Кольер - Тайна веков. Как стать счастливым и преуспевающим - Содержание

Глава 1. Величайшее открытие в мире
  • Вначале
  • Цель существования
  • «Сезам, откройся!» в жизни
Глава 2. Джинн-вашего-разума
  • Сознательный разум
  • Подсознание
  • Всемирный Разум
Глава 3. Первопричина
  • Материя – видение или реальность?
  • Магическая формула философа
  • Царствие Небесное
  • «Тому, кто имеет»
  • «Данное от рождения»
Глава 4. Желание – первый закон достижения цели
  • Волшебная тайна
  • «Искреннее желание души»
Глава 5. Аладдин и К°
Глава 6. Представьте себе, как вы это делаете
Глава 7. «Как человек думает»
Глава 8. Закон снабжения
  • Мир принадлежит вам
  • «Разыскивается»
Глава 9. Формула успеха
  • Талисман Наполеона
  • «Это было неосуществимо»
Глава 10. «Эта свобода»
  • Единственная сила
Глава 11. Закон привлечения
  • Чек на предъявителя без обозначения суммы
Глава 12. Три необходимых условия
Глава 13. Эта старая ведьма – неудача
  • Тот, кем овладело наваждение
  • Препоны судьбы
  • Упражнение
Глава 14. Ваши нужды удовлетворены
  • Ковчег Завета
  • Наука мыслить
Глава 15. Хозяин судьбы
  • Алмазные копи
Глава 16. Ничейные миллионы
Глава 17. Тайна власти
Главa 18. «Я делаю что-то одно»
Глава 19. Разум – хозяин
Глава 20. Чего вам не хватает?
Глава 21. Скульптор и глина
Глава 22. Зачем стареть?
  • Источник молодости
Глава 23. Послание Иисуса
  • Достичь вечности
Глава 24. Следите за тем, чтобы путь был свободен
Глава 25. Закон жизни
Глава 26. Найти «Свою колею»
Глава 27. Как Пелтон приобрел 900 тысяч покупателей
Глава 28. Замороженные кредиты
Глава 29. Новая жизнь в пятьдесят
Глава 30. Ваше право быть богатым
  • Что такое деньги?
  • Новая эра
  • Корень зла
  • На Бога уповаем
  • Только одно
Глава 31. Вы можете сделать это
  • Многим не хватает желания, чтобы добиться успеха
  • Вильгельм Оранский
  • Преграды на вашем пути исчезают
  • Юлий Цезарь
Глава 32. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и не сдавайтесь
  • Как из-за «откладывания на завтра» была проиграна война
  • Цена упорства
Глава 33. Ваша проблема может быть решена
  • Страна грез
  • Капитал
  • Предложение
  • Правильная работа
  • Ужасное состояние
  • Знаток-скептик
  • Мысли, которые «кричат от радости»
  • Существует ли дьявол?
  • «Она работает!»
  • «Какая тайна веков?»
  • «Как счастливый талисман»
  • Продать!
  • Неправильные мысли
  • Вера
  • Проблема матери
  • Человек внутри
  • Идеи
  • Совершенный образ
  • Должен ли человек быть безгрешным?
  • Все идет не так
  • Проблема с тещей
  • Сыновья богатых
Глава 34. Полученные блага
  • Огромная перемена
  • Из Сената США
  • Из Республики Филиппины
  • Из Судебного комитета сената США
  • Пятьдесят тысяч долларов от чтения книги
  • Большая распродажа
  • Похвала
  • Из города Себу, Филиппины
  • Процветание плюс
  • Получено 60 тысяч долларов!
  • Распространять добрые вести
  • Подобно лампе Аладдина
  • Страх ушел!
  • Теперь настольная книга
  • Абсолютная необходимость
  • Еще 500 долларов за две недели
  • Финансы пришли в порядок
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Rating 5.0 / 5
Added 26.05.2025
Author brat Artem
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5.0/5 (1)

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