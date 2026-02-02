Колесников - В помощь проповеднику - Будь образцом в учении - Последнее время
В воскресении Иисуса Христа есть что-то великое, непостижимое. Вот почему мы слышим предостережение апостола. Если нет воскресения Христа, то не может быть и Христианства. Но Христос воскрес из мертвых" 1 Кор. 15:20.
Путь от смерти к жизни.
а) Счастье христиан - уверенность в воскресении Христа от страха и ужаса перед смертью. От тесноты и страдания за свое не достоинство - уверенность делает нас победоносными чадами Вечного Царства 2 Тим. 1:12
б) Путь к славе.
Христос воскрес!" Но достичь этого нужно было путем унижения, поругания, смерти. Страстная неделя, а потом утро воскресения. Эти дни родственны Христу и его последователям.
2 Позорная смерть и воскресение христиан. Чтобы стать христианином нужно умереть Матф. 16;24;
а) умертвить свое - Я Филип. 3:7. Красочная иллюстрация этому - образ Неемана 4 Цар. 5.
Этот человек весьма велик, активен и энергичен, занимает большой пост. Теперь же он стоит у домика простого человека - пророка Елисея. Что привело его сюда? Проказа - она сломила гордость Неемана. Совет пророка разгневал его. В нем заговорили чувства патриотизма. 4 Цар. 5:12. Но Нееману и всем людям следует смириться перед Богом. Христос не стыдился этого;
б) равенство людей перед Богом Рим. З:23.
Николай Колесников - В помощь проповеднику - том 1
Сборник конспектов для бесед и проповедей в 2-х томах
Издание 2-е переработанное и дополненное, МОСКВА 1995, - 464 с.
Николай Колесников - В помощь проповеднику - том 1- Содержание
Предисловие
Тайна проповеди
Оглавление
Тематическое оглавление
Материалы для проповеди
Николай Колесников - В помощь проповеднику - 2 том
Издание 2-е переработанное и дополненное
Москва, Златоуст, 1996 г. - 557 с.
ISBN 5 - 7259 - 0005 - 1
Москва, Златоуст, 1996 г. - 557 с.
ISBN 5 - 7259 - 0005 - 1
Николай Колесников - В помощь проповеднику - 2 том
От издателя
От автора
Оглавление тематических проповедей
Тематические проповеди
Николай Андреевич Колесников - Будь образцом в учении
М.: Издательство «Весть», 2005. - 160 с.
ISBN 5-93213-023-7
Николай Андреевич Колесников - Будь образцом в учении - Содержание
ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
- «Вечная гарантия для верующего»
- «Возрасти во спасение» (1 Пет. 2,2)
- Посвящение себя на служение Богу
- Служитель и его семья!
- «Будьте и вы почтительны к таковым...» (1 Кор. 16,16)
- Как относиться к призыву обновить свое служение покаянием?
- Как вы относитесь к проповедникам (служителям), которые выходят за кафедру в рубашке с короткими рукавами и расстегнутым воротом?
- Как понимать выражение «Авва Отче»?
- Усыновление
- Божии запреты
- «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22,39)
- Жизнь по благодати и по закону
- Что такое благодать?
- О единстве
- Обращение к молодежи
- Признаки христианина
- Каким должно быть отношение христианина к нехристианской музыке?
- Крещение Духом Святым, что это?
- Когда происходит крещение Духом Святым?
- Водное крещение
- Почему сейчас не преподается крещение сразу, как это было в дни Апостолов?
- Попечение о вдовах?
- Почему необходимо женщине покрывать голову? (1 Кор. 11,1-16)
- О брюках на женщине
- «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (Быт.3,21). На основании этого стиха
- Что такое стегно?
- «Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, ...и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожение...» (Быт. 22,2)
- Кому Христос принес Себя в жертву?
- «Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лук. 23,24). Что сделала молитва Иисуса Христа тем, за кого Он молился, и если Он был услышан, то простил ли Бог распинавших Иисуса Христа?
- Обязательно ли нужно совершать покаяние в Церкви?
- Если член церкви просит отпустить его в мире в связи с желанием перейти в другую церковь нашего исповедания, но, будучи отпущен, в течение полугода и более не стал членом другой церкви, как рассматривать его членство?
- Как должен вести себя член церкви, временно выезжающий на более продолжительное время пол года и больше (в гости, по работе, на лечение)?
- Какая разница между православными, католиками и другими христианскими течениями (конфессиями) и Евангельскими Христианами-баптистами? Ведь все мы веруем в единую Святую Троицу: Отца, Сына и Духа Святого? И что препятствует нам быть в тесном духовном общении?
- Как вы смотрите на дружбу молодых людей с верующими других исповеданий, и впоследствии вступление в брак?
- Как поступать, если при разговоре о Боге, Библии, грехе твой неверующий собеседник начинает раздражаться?
- Какое наше (Евангельских Христиан-баптистов) отношение к вопросу о смертной казни?
- Почему???
- Почему Бог страшный?
- Если Бог есть любовь, то как объяснить места Писания, в которых сказано, что злой дух от Господа(! Цар. 16,14-15; 18,10 и 19,9)? Может ли быть, чтобы злой дух был от Бога?
- Какое право имеет ангел сатаны удручать служителя Божьего? Ведь «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Пс. 33,8)?
- Нуждается ли Бог в нашем прославлении Его?
- Нуждается ли Бог в чем-либо материальном?
- Имеет ли Бог веру?
- Кто такие великие и сильные?
- Объясните, пожалуйста, стих: «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Мф. 22,44)
- Кто такие «сыны Божии» упоминаемые в Быт. 6,1-2?
- Как понимать слова Иосифа о серебряной чаше, что «он гадает на ней»? (Быт. 44,5)
- Как понимать слово «гадания» в Пс. 77,2 ?
- Почему день смерти лучше дня рождения? (Еккл. 7,1)
- От какого колена появились негры?
- Как реагировать на сообщение о Давиде «скачущем и пляшущем перед Господом»? Следует ли подобным образом выражать свою радость перед Господом? Потому что на это ссылаются харизматы. (2 Цар. 6,14; 16; 20-22)
- Нечистота что это за грех? И что называется нечистотой?
- Что следует понимать под «непотребными вещами»?
- Иногда от верующих можно слышать, что есть святая ложь?
- Как вы понимаете стих 1 Пет. 4,8 «...любовь покрывает множество грехов»?
- Если человек умер, а я не успела сним примириться что делать?
- Что такое жертва общительности? (Евр. 13,16) В чем она выражается и почему это жертва?
- Почему в наших церквах не практикуется исповедание, и нет человека, к которому ты точно знаешь, что можешь обратиться, который сохраниттайну исповеди и даст мудрый совет?
- Если человек обращался к гадалкам, экстрасенсам, а потом покаялся и принял Иисуса Христа, как личного Спасителя, но в жизни бывают ещё тревоги и нет ответа на молитву. Нужно ли ещё отрекаться от сатаны для полного получения прощения грехов и покоя в сердце?
- Как понимать в наше время изречение Иисуса Христа «Даром получили, даром давайте» (Мф. 10,8). А вот Библии, Новый Завет и другая духовная литература продается?
- Нужно ли верующему углубляться в познании писания, чтобы более и более духовно возрастать, или вполне достаточно лишь полагаться на водительство Духа Святого и откровения, получаемые от Бога? Зачем верующему знать Священное Писание, если он не собирается быть проповедником?
- Какой возраст родителей является пределом рождения от них детей?
- Будет ли спрошено с умственно больных за их дела, и будут ли они спасены?
ВОСПОМИНАНИЯ
Н. А. Колесников – Последнее время – время, в которое мы живем
Москва: Издательство «Весть», 2003. – 164 с.
ISBN 5-93213-013-Х
Н. А. Колесников – Последнее время – Содержание
- «Я ГОТОВ...»
- ЧТО ЗНАЧИТ - ВЕРУЮЩИЙ СОТВОРИТ ДЕЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИИСУС ХРИСТОС?
- УЧАСТВОВАЛ ЛИ ИУДА (ПРЕДАТЕЛЬ ИИСУСА ХРИСТА) В ВЕЧЕРЕ ГОСПОДНЕЙ?
- МОЖЕТ ЛИ БИБЛИЯ (КНИГА) БЫТЬ ИДОЛОМ?
- У ИИСУСА ХРИСТА БЫЛО 12 АПОСТОЛОВ. КАКИМ ПО СЧЕТУ БЫЛ АПОСТОЛ ПАВЕЛ — ТРИНАДЦАТЫМ?
- КОМУ ПО ВОСКРЕСЕНИИ СВОЁМ ИЗ МЕРТВЫХ ЯВИЛСЯ ХРИСТОС?
- КАК ПОНИМАТЬ ВЫРАЖЕНИЕ «ВЗЯТЫЕ В УДЕЛ»? (1 ПЕТРА 2:9)
- К ТЕМЕ О ВЕЧЕРЕ ГОСПОДНЕЙ
- В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ: ОБЛИЧАТЬ И ОСУЖДАТЬ?
- ДЛЯ ЧЕГО БОГ СОТВОРИЛ ДИАВОЛА? РАЗВЕ БОГ НЕ ЗНАЛ, ЧТО ОН СОВРАТИТ ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА?
- КАК ПОНЯТЬ РАЗНИЦУ В ОПЛАТЕ ДАВИДОМ ОРНЕ ВО 2 ЦАР. 24:24 И 1 ПАР. 21:25
- ДЛЯ ЧЕГО БОГ СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА?
- МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ? (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТОМУ, КАК ОН ПОНИМАЕТ ПИСАНИЕ)
- КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К КЛОНИРОВАНИЮ ЧЕЛОВЕКА?
- ЧТО ЗНАЧИТ, КОГДА Я НЕМОЩЕН, ТОГДА СИЛЕН? (2 КОР. ,)
- ЧТО ГОВОРИТСЯ В ЕВАНГЕЛИИ О СЕМЕЙСТВЕ ИИСУСА ХРИСТА?
- «НЕ Я ЛИ, ГОСПОДИ?» МФ. 26,22
- «БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА» ЛУК. 13,6-9
- ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ—ВРЕМЯ, В КОТОРОЕ МЫ ЖИВЁМ
- КАКОЕ ВАШЕ МНЕНИЕ О КРЕСТАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА МОЛИТВЕННЫХ ДОМАХ?
- «ВОЗРАСТИ ВО СПАСЕНИЕ» 1 ПЕТ. 2,2
- БУДЬТЕ КАК ДЕТИ
- ДОЛЖНО ВАМ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ
- ЧТО ЗНАЧИТ ОСВЯТИТЬСЯ ИЛИ ОЧИСТИТЬСЯ
- ГОСТЕПРИИМСТВО (ЕВР. 13,2; РИМ. 12,13)
- СЛУЖЕНИЕ ПРАВДЫ «...Α ПРЕУСПЕВАЙ В ПРАВДЕ...» (1 ТИМ. 6,11)
- ПОСЛУШАНИЕ (ПОВИНОВЕНИЕ) - ОСНОВА НАШЕГО СЛУЖЕНИЯ ГОСПОДУ
- ЧТО ЗНАЧИТ ПОКАЯТЬСЯ?
- БЛАГОЧЕСТИЕ
- ЧТО ЗНАЧИТ СЛУЖИТЬ ГОСПОДУ БЕЗ РАЗВЛЕЧЕНИЯ?
- ЧТО ЗНАЧИТ КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ? (МФ. 3,11)
- ЧТО ЗНАЧИТ ГРЕХ К СМЕРТИ?
- ПРИТЧА О НЕВЕРНОМ УПРАВИТЕЛЕ (ЛУК. 16,1-13)
Н. А. Колесников - Христианин! Знаешь ли ты, как должно поступать в доме Божием?
Москва: «Дружба и Благая Весть», 1998. – 188 с.
ISBN 5-89730-002-Х
Н. А. Колесников - Христианин! Знаешь ли ты, как должно поступать в доме Божием? – Содержание
ОБ АВТОРЕ
ВВЕДЕНИЕ
КТО ЕСТЬ БОГ?
- КТО ЖЕ ЕСТЬ БОГ?
СТРАХ ГОСПОДЕНЬ
УЧЕНИЕ О СТРАХЕ ГОСПОДНЕМ
СТРАХ ГОСПОДЕНЬ ЧИСТ
- БОЯЩИЕСЯ ГОСПОДА СОВЕРШАЮТ СЛУЖЕНИЕ В СТРАХЕ
- БОЯЩИЕСЯ ГОСПОДА - ЧТУТ СВЯТЫНИ ГОСПОДНИ
- ОПАСНОСТЬ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ
- БОЖИИ ЧУДЕСА - НЕ ТУМАННЫ. ОНИ ЯСНЫ И КОНКРЕТНЫ
- ЛОЖНЫЙ СТРАХ - ЕСТЬ СТРАДАНИЕ
МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ И ПОСТ
- УСИЛЕННАЯ МОЛИТВА - ПОСТ
ЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЙ И ОТНОШЕНИЕ К НИМ ВЕРУЮЩИХ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН БАПТИСТОВ
- КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА СОВЕРШЕНИЕ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЙ?
- ТАИНСТВО ПРИ СОВЕРШЕНИИ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЙ
- КРЕЩЕНИЕ (водное)
- ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ
- БРАКОСОЧЕТАНИЕ
- БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ
- МОЛИТВА НАД БОЛЬНЫМИ
- РУКОПОЛОЖЕНИЕ
- ОСВЯЩЕНИЕ МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ
- ПОГРЕБЕНИЕ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАШИ СВЯТЫНИ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ И ИЗГНАНИИ БЕСОВ
- КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДАР ИСЦЕЛЕНИЯ?
- КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ИСЦЕЛЕНИЕ И ИЗГНАНИЕ БЕСОВ?
- НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ВРАЧАМ И МЕДИЦИНСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
МОЖЕТ ЛИ ВОЗРОЖДЕННЫЙ ХРИСТИАНИН (Божие дитя) ПОТЕРЯТЬ СПАСЕНИЕ
- ОТНОШЕНИЕ БОГА К ЧЕЛОВЕКУ
- ״ПОТОМУ ЧТО ВСЕ СОГРЕШИЛИ И ЛИШЕНЫ СЛАВЫ БОЖИЕЙ.״
- СПАСЕНИЕ ПО ВЕРЕ
- ПРЕДВЕДЕНИЕ БОГА
- ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ
- ВОЛЯ БОЖИЯ В ВОПРОСЕ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
- ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ СВОБОДНУЮ ВОЛЮ
О БОЖИЕМ ИЗБРАНИИ
- МЫ СПАСЕНЫ В НАДЕЖДЕ.
- ״И ВСЯКИЙ, ИМЕЮЩИЙ СИЮ НАДЕЖДУ НА НЕГО, ОЧИЩАЕТ СЕБЯ, ТАК КАК ОН ЧИСТ
- ״БОГ НЫНЕ ПОВЕЛЕВАЕТ ЛЮДЯМ ВСЕМ ПОВСЮДУ ПОКАЯТЬСЯ״
- ХИТРОСТЬ ЗМЕЯ
- СПАСЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ
- МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК МЕНЯТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К БОГУ.
- ПОНЯТИЕ "ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ"
- "НО РАДУЙТЕСЬ ТОМУ, ЧТО ИМЕНА ВАШИ НАПИСАНЫ НА НЕБЕСАХ."
- ОБ ИСПЫТАНИИ ВЕРУЮЩИХ СО СТОРОНЫ БОГА.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - ЭТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ: "КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ" И "ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ"!
БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖИЕ ОТ МАТЕРИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ.
- МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДУ
- МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - СЛУЖЕНИЕ БОГУ, А НЕ ЧЕЛОВЕКАМ.
- МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - ЭТО ДАР СВЯТОГО ДУХА.
- МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - ЭТО ПЛОД ЛЮБВИ
- МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - СЛУЖЕНИЕ РАДОСТИ
- МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ־ ПЛОД ЩЕДРОТЫ
- МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - ДОБРОВОЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
- МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - ЭТО НЕ НАЛОГ И НЕ ДАНЬ
- МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЭТО СЛУЖЕНИЕ ЧИСТОТЫ И СВЯТОСТИ
- МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ
- МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - СЛУЖЕНИЕ ДОВЕРИЯ
- РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ
- ПРАВО НА МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
- УЧЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ
- МАТЕРИАЛЬНЫЙ СБОР ־ ЭТО СЛУЖЕНИЕ
- БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ ЦЕРКВИ.
ДОЛЖНЫ ЛИ ПРИНЯВШИЕ ИИСУСА ХРИСТА ВЕРОЮ, СОБЛЮДАТЬ СУББОТУ И ИСПОЛНЯТЬ ЗАКОН МОИСЕЯ?
БИЗНЕС И ЕГО ОПАСНОСТИ.
- ОПАСНОСТИ В БИЗНЕСЕ
- ХРИСТИАНСКИЙ БИЗНЕС ДОЛЖЕН ПРЕДУСМАТРИВАТЬ:
- ХРИСТИАНИН НЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРОИЗВОДСТВО ТОЛЬКО РАДИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВЫГОДЫ
- ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ХРИСТИАНИН ДОЛЖЕН ПРОЯВЛЯТЬ ЛЮБОВЬ, СОСТРАДАНИЕ И УВАЖЕНИЕ К ПОДЧИНЕННЫМ
- НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ СЛЕДУЕТ СОЗДАВАТЬ АТМОСФЕРУ МИРА.
- ХРИСТИАНЕ ПРОТИВ ЛЕННОСТИ.
- ХРИСТИАНИН ПРОЯВЛЯЕТ ЗАБОТУ О ВСЕМ ТВОРЕНИИ.
- ИСКУШЕНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ (БИЗНЕСЕ)
- ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА
- ХРИСТИАНСКОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
- РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
Н.А. Колесников - Христианин! Знаешь ли ты, как должно поступать в доме Божием? – 2 том
Москва.; Издательство "Дружба и Благая Весть", 1999. – 192 с.
ISBN 5-89730-005-4
Н.А. Колесников - Христианин! Знаешь ли ты, как должно поступать в доме Божием? – 2 том – Содержание
ПОНЯТИЕ О ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦЕРКВИ
-
ЦЕРКОВЬ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
- Церковь - как Царство Божие и Царство Небесное
- ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
- ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
-
ХРИСТОС - ГЛАВА ЦЕРКВИ
- Духовный портрет пресвитера
- Кто может быть избран на это служение?
- Цели и назначение Церкви
- Церковь - духовная семья.Бодрствуйте!
- Членство в поместной церкви
- Принятие в чл. церкви. Способы приема в церковь
- Враги Церкви Христовой
УЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
- 1. Учение Иисуса Христа - интернационально
- 2. Учение Иисуса Христа - вечно
- 3. Учение Иисуса Христа - благое (доброе)
- 4. Учение Иисуса Христа - учение о Едином Боге
- 5. Учение Иисуса Христа - учение о Единстве
- 6. Учение Иисуса Христа - исповедует человека вечным
- 7. Учение Иисуса Христа - это учение мира
- 8. Учение Иисуса Христа - это учение о добродетели.
- 9. В учении Иисуса Христа нет заблуждений, нечистых побуждений, лукавства, обольщения, хитрости
ПРИЗНАЕМ ЛИ МЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СЛУЖЕНИИ ГОСПОДУ!
- Понятие преемственности
- НЕБЕСНОЕ СВЯТИЛИЩЕ, СКИНИЯ, ХРАМ
- ХРИСТОС - ПЕРВОСВЯЩЕННИК НЕБЕСНОГО СВЯТИЛИЩА
- ЗЕМНОЕ СВЯТИЛИЩЕ, СКИНИЯ, ХРАМ
- СЛУЖЕНИЕ АПОСТОЛОВ
- ОСОБЫЙ ДАР АПОСТОЛЬСТВА
РУКОПОЛОЖЕНИЕ
- ЗНАЧЕНИЕ РУКОПОЛОЖЕНИЯ
- ПРАВА РУКОПОЛОЖЕННЫХ
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОПОЛАГАЮЩИХ
- МОЖЕТ ЛИ РУКОПОЛАГАТЬ ИЛИ СВЯЩЕННОДЕЙСТВОВАТЬ НЕ РУКОПОЛОЖЕННЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ?
- МОЖЕТ ЛИ РУКОПОЛАГАТЬ ВСЯ ЦЕРКОВЬ?
-
ДАЕТ ЛИ РУКОПОЛОЖЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВО РУКОПОЛОЖЕННОМУ?
- 1. Обязанность
- 2. Ответственность
- 3. Права
- 4. Преимущество
- ГДЕ ДОЛЖНО СОВЕРШАТЬСЯ РУКОПОЛОЖЕНИЕ
- В КАЖДОЙ ЛИ ЦЕРКВИ ДОЛЖЕН БЫТЬ РУКОПОЛОЖЕННЫЙ ПРЕСВИТЕР?
- МОЖЕТ ЛИ ИЗБИРАТЬСЯ НА ПРЕСВИТЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ БРАТ НАХОДЯЩИЙСЯ В ПОВТОРНОМ БРАКЕ?
- МОЖЕТ ЛИ ПРЕСВИТЕР ЛИЧНО ОТЛУЧАТЬ ОТ ЦЕРКВИ?
- ЕСЛИ В ЦЕРКВИ ЕСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА, КТО СТАРШЕ - ОН ИЛИ ПРЕСВИТЕР?
- МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ОТЛУЧЕНА ЦЕРКОВЬ?
- МОЖЕТ ЛИ ОДНО И ТОЖЕ ЛИЦО БЫТЬ ПРЕСВИТЕРОМ В НЕСКОЛЬКИХ ЦЕРКВАХ?
- МОЖЕТ ЛИ НЕРУКОПОЛОЖЕННЫЙ СОЧИТАТЬ БРАК?
- МОЖЕТ ЛИ НЕСТИ СЛУЖЕНИЕ ПРЕСВИТЕРА БРАТ, ДЕТИ КОТОРОГО УКОРЯЕМЫ?
- МОЖЕТ ЛИ ОТПАВШИЙ ПРЕСВИТЕР ПОКАЯВШИСЬ ВНОВЬ СОВЕРШАТЬ ПРЕСВИТЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ?
- ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ВОЗРАСТ ИЗБИРАЕМОГО НА СЛУЖЕНИЕ?
- ПОЗНАНИЕ, ОБОГАЩЕННОЕ ОПЫТОМ
- СУД НАД ПРЕСВИТЕРОМ
-
БРАТСКИЙ (ЦЕРКОВНЫЙ) СОВЕТ
- 1. Кто входит в состав церковного совета?
- 2. Кто председательствует на заседаниях?
- 3. Какие вопросы решаются на церковном совете?
- 4. Как поступать при разномыслиях?
- 5. На какое время лучше назначать заседание совета и членские собрания?
- 6. Как оформлять решения советов и чл. собраний?..
- 7. Нужно ли голосование?
- ПРОВЕДЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ СОБРАНИЙ
ПАСТЫРЕЛОГИЯ
- ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕСВИТЕРА.
- СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛУЖИТЕЛЯ
- ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ПРЕСВИТЕРА
-
ПРЕСВИТЕР - ЧАСТЬ ЦЕРКВИ И ЕЕ РАВНОПРАВНЫЙ ЧЛЕН
- Пресвитер - брат во Христе
- Пресвитер - друг мытарей и грешников
-
ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ПРЕСВИТЕРА
- Личная культура пастора
- Поведение служителей за кафедрой
- При ведении заседания братского Совета
- Ведение членских собраний
- Назначение пресвитера
- Пресвитер - домостроитель Церкви Божией
- Пресвитер - блюститель Церкви, пастырь Церкви
- ПРИЗЫВ НА СЛУЖЕНИЕ
- СТРУКТУРА ЦЕРКОВНОГО РУКОВОДСТВА
- ИЗБРАНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ
БЛАГОЧИНИЕ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ, ИЛИ ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА
- I. ВСЕЛЕНСКАЯ НЕВИДИМАЯ ЦЕРКОВЬ И ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ
- II. НЕ СЛЕДУЕТ СМЕШИВАТЬ ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ С МЕРАМИ ЦЕРКОВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
-
III. МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ ЦЕРКОВНОГО БЛАГОЧИНИЯ
- Обличение
- Увещание
- Запрещение
- Замечание. Отлучение
- IV. О СУДЕ ЦЕРКВИ НАД ПРЕСВИТЕРОМ
- V. О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЦЕРКОВНЫХ ДЕЛ
- О СЛУЖИТЕЛЯХ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ
- ПРЕСВИТЕРЫ
- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕСВИТЕРА
- ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕСВИТЕРА
- ПРАВА ПРЕСВИТЕРА
- ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ОБЩИНЫ К СВОЕМУ ПРЕСВИТЕРУ
- ОТНОШЕНИЕ ЦЕРКВИ К РУКОПОЛОЖЕННЫМ СЛУЖИТЕЛЯМ, НЕ НЕСУЩИМ СЛУЖЕНИЯ ПО РАЗНЫМ УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ
- ПОСТАВЛЕНИЕ ПРЕСВИТЕРА ЦЕРКВИ
- ДИАКОНЫ, ДИАКОНИССЫ
Н.А. Колесников - Христианин! Знаешь ли ты, как должно поступать в доме Божием? – Том 3
Москва.; Издательство ״Весть", 2001. - 188 стр.
ISBN 5-93213-007-5
Н.А. Колесников - Христианин! Знаешь ли ты, как должно поступать в доме Божием? – Том 3 – Содержание
ГРЕХ ХРИСТИАН
О КЛЯТВЕ.
ДАНО МНЕ ЖАЛО В ПЛОТЬ.
АПОСТОЛ ПАВЕЛ
ИДИТЕ ПРОПОВЕДУЙТЕ
- О чем проповедовать ?
- Где и кому проповедовать Евангелие ?
- Почему необходимо проповедовать ?
- Как проповедовать?
- Идите и проповедуйте !
- Идите и проповедуйте смело!
- Молитесь !
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА
- Человек - его телесная сущность.
- Физическое состояние человека
- Душевный человек - плотской
- Жизнь в Духе
РАБОТА ПРОПОВЕДНИКА С БИБЛИЕЙ
ГОВОРЯ О БОГЕ И ЕГО ЛЮБВИ, НЕКОТОРЫЕ ЗАЯВЛЯЮТ: ״״МОЖЕТ ЛИ ЛЮБЯЩИЙ ОТЕЦ ПОГУБИТЬ СЫНА?’
ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ И МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
ХРИСТИАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ И МИР
ПРИЗНАКИ ИСТИННОГО ХРИСТИАНИНА
НАШЕ ПОНИМАНИЕ О СЛУЖЕНИИ ПРОРОКОВ И О ПРОРОЧЕСТВЕ
ПОЧЕМУ В НАШИХ ЦЕРКВАХ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ ОМОВЕНИЕ НОГ ?
ИДОЛОПОКЛОНСТВО. ЧТО ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ БИБЛИЯ?
- Потребность человека визуально представить невидимое
- Что же говорит библия о Боге и поклонении Ему ?
- Отношение Бога к богам человеческого изготовления.
- Обожествление людей и служение им
- Предания, сны, видения - не основание к изменению писаний.
- Суд Божий над делающими идолов и поклоняющимися им.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ”ЭМИГРАНТ” (США, МИНИАПОЛИС)
ЖИЗНЬ, ПОВЕДЕНИЕ И СЛУЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ .. ”ЖЕНЫ ВАШИ В ЦЕРКВАХ ДА МОЛЧАТ" (1 КОР. 14:34)
- Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя (1 Пет. 3:5)
СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ (ПАСТОР-ПРЕСВИТЕР). ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ИСПОЛНЯЕМОМ СЛУЖЕНИИ И ЗАБОТА О ПАСТВЕ
- Служитель и его посвященность Богу.
- Служитель и его сотрудники
- Ответственность служителя
- Служитель и окружающий мир.
О ЦЕРКОВНО-ХРИСТИАНСКОМ ПРИВЕТСТВИИ.
О ЦЕРКОВНОЙ ДЕСЯТИНЕ.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.
ОБЬЯСНЕНИЯ.
- Как понимать - ...да не обратятся, и прощены будут им грехи" (Мрк. 4:12).
- Голиаф (1 Цар. 17:4; Быт. 6:4)
- Отношение детей к родителям.
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