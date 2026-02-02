Николай Колесников - В помощь проповеднику - том 1

Этот человек весьма велик, активен и энергичен, занимает большой пост. Теперь же он стоит у домика простого человека - пророка Елисея. Что привело его сюда? Проказа - она сломила гордость Неемана. Совет пророка разгневал его. В нем заговорили чувства патриотизма. 4 Цар. 5:12. Но Нееману и всем людям следует смириться перед Богом. Христос не стыдился этого;

а) умертвить свое - Я Филип. 3:7. Красочная иллюстрация этому - образ Неемана 4 Цар. 5.

а) Счастье христиан - уверенность в воскресении Христа от страха и ужаса перед смертью. От тесноты и страдания за свое не достоинство - уверенность делает нас победоносными чадами Вечного Царства 2 Тим. 1:12

Николай Колесников - В помощь проповеднику - 2 том

Издание 2-е переработанное и дополненное

Москва, Златоуст, 1996 г. - 557 с.

ISBN 5 - 7259 - 0005 - 1

Николай Колесников - В помощь проповеднику - 2 том

От издателя

От автора

Оглавление тематических проповедей

Тематические проповеди