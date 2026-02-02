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Колесников - В помощь проповеднику - Будь образцом в учении - Последнее время

Николай Колесников - В помощь проповеднику - том 1
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Category ESXATOS BOOKS, Theology
В воскресении Иисуса Христа есть что-то великое, непостижимое. Вот почему мы слышим предостережение апостола. Если нет воскресения Христа, то не может быть и Христианства. Но Христос воскрес из мертвых" 1 Кор. 15:20.
Путь от смерти к жизни.
а) Счастье христиан - уверенность в воскресении Христа от страха и ужаса перед смертью. От тесноты и страдания за свое не достоинство - уверенность делает нас победоносными чадами Вечного Царства 2 Тим. 1:12
б) Путь к славе.
Христос воскрес!" Но достичь этого нужно было путем унижения, поругания, смерти. Страстная неделя, а потом утро воскресения. Эти дни родственны Христу и его последователям.
2 Позорная смерть и воскресение христиан. Чтобы стать христианином нужно умереть Матф. 16;24;
а) умертвить свое - Я Филип. 3:7. Красочная иллюстрация этому - образ Неемана 4 Цар. 5.
Этот человек весьма велик, активен и энергичен, занимает большой пост. Теперь же он стоит у домика простого человека - пророка Елисея. Что привело его сюда? Проказа - она сломила гордость Неемана. Совет пророка разгневал его. В нем заговорили чувства патриотизма. 4 Цар. 5:12. Но Нееману и всем людям следует смириться перед Богом. Христос не стыдился этого;
б) равенство людей перед Богом Рим. З:23.

Николай Колесников - В помощь проповеднику - том 1

Сборник конспектов для бесед и проповедей в 2-х томах
Издание 2-е переработанное и дополненное, МОСКВА 1995, - 464 с.

Николай Колесников - В помощь проповеднику - том 1- Содержание

Предисловие
Тайна проповеди
Оглавление
Тематическое оглавление
Материалы для проповеди

Николай Колесников - В помощь проповеднику - 2 том

Издание 2-е переработанное и дополненное
Москва, Златоуст, 1996 г. - 557 с.
ISBN 5 - 7259 - 0005 - 1

Николай Колесников - В помощь проповеднику - 2 том

От издателя
От автора
Оглавление тематических проповедей
Тематические проповеди

Николай Андреевич Колесников - Будь образцом в ученииНиколай Андреевич Колесников - Будь образцом в учении

М.: Издательство «Весть», 2005. - 160 с.
ISBN 5-93213-023-7

Николай Андреевич Колесников - Будь образцом в учении - Содержание

ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
  • «Вечная гарантия для верующего»
  • «Возрасти во спасение» (1 Пет. 2,2)
  • Посвящение себя на служение Богу
  • Служитель и его семья!
  • «Будьте и вы почтительны к таковым...» (1 Кор. 16,16)
  • Как относиться к призыву обновить свое служение покаянием?
  • Как вы относитесь к проповедникам (служителям), которые выходят за кафедру в рубашке с короткими рукавами и расстегнутым воротом?
  • Как понимать выражение «Авва Отче»?
  • Усыновление
  • Божии запреты
  • «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22,39)
  • Жизнь по благодати и по закону
  • Что такое благодать?
  • О единстве
  • Обращение к молодежи
  • Признаки христианина
  • Каким должно быть отношение христианина к нехристианской музыке?
  • Крещение Духом Святым, что это?
  • Когда происходит крещение Духом Святым?
  • Водное крещение
  • Почему сейчас не преподается крещение сразу, как это было в дни Апостолов?
  • Попечение о вдовах?
  • Почему необходимо женщине покрывать голову? (1 Кор. 11,1-16)
  • О брюках на женщине
  • «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (Быт.3,21). На основании этого стиха
  • Что такое стегно?
  • «Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, ...и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожение...» (Быт. 22,2)
  • Кому Христос принес Себя в жертву?
  • «Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лук. 23,24). Что сделала молитва Иисуса Христа тем, за кого Он молился, и если Он был услышан, то простил ли Бог распинавших Иисуса Христа?
  • Обязательно ли нужно совершать покаяние в Церкви?
  • Если член церкви просит отпустить его в мире в связи с желанием перейти в другую церковь нашего исповедания, но, будучи отпущен, в течение полугода и более не стал членом другой церкви, как рассматривать его членство?
  • Как должен вести себя член церкви, временно выезжающий на более продолжительное время пол года и больше (в гости, по работе, на лечение)?
  • Какая разница между православными, католиками и другими христианскими течениями (конфессиями) и Евангельскими Христианами-баптистами? Ведь все мы веруем в единую Святую Троицу: Отца, Сына и Духа Святого? И что препятствует нам быть в тесном духовном общении?
  • Как вы смотрите на дружбу молодых людей с верующими других исповеданий, и впоследствии вступление в брак?
  • Как поступать, если при разговоре о Боге, Библии, грехе твой неверующий собеседник начинает раздражаться?
  • Какое наше (Евангельских Христиан-баптистов) отношение к вопросу о смертной казни?
  • Почему???
  • Почему Бог страшный?
  • Если Бог есть любовь, то как объяснить места Писания, в которых сказано, что злой дух от Господа(! Цар. 16,14-15; 18,10 и 19,9)? Может ли быть, чтобы злой дух был от Бога?
  • Какое право имеет ангел сатаны удручать служителя Божьего? Ведь «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Пс. 33,8)?
  • Нуждается ли Бог в нашем прославлении Его?
  • Нуждается ли Бог в чем-либо материальном?
  • Имеет ли Бог веру?
  • Кто такие великие и сильные?
  • Объясните, пожалуйста, стих: «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Мф. 22,44)
  • Кто такие «сыны Божии» упоминаемые в Быт. 6,1-2?
  • Как понимать слова Иосифа о серебряной чаше, что «он гадает на ней»? (Быт. 44,5)
  • Как понимать слово «гадания» в Пс. 77,2 ?
  • Почему день смерти лучше дня рождения? (Еккл. 7,1)
  • От какого колена появились негры?
  • Как реагировать на сообщение о Давиде «скачущем и пляшущем перед Господом»? Следует ли подобным образом выражать свою радость перед Господом? Потому что на это ссылаются харизматы. (2 Цар. 6,14; 16; 20-22)
  • Нечистота что это за грех? И что называется нечистотой?
  • Что следует понимать под «непотребными вещами»?
  • Иногда от верующих можно слышать, что есть святая ложь?
  • Как вы понимаете стих 1 Пет. 4,8 «...любовь покрывает множество грехов»?
  • Если человек умер, а я не успела сним примириться что делать?
  • Что такое жертва общительности? (Евр. 13,16) В чем она выражается и почему это жертва?
  • Почему в наших церквах не практикуется исповедание, и нет человека, к которому ты точно знаешь, что можешь обратиться, который сохраниттайну исповеди и даст мудрый совет?
  • Если человек обращался к гадалкам, экстрасенсам, а потом покаялся и принял Иисуса Христа, как личного Спасителя, но в жизни бывают ещё тревоги и нет ответа на молитву. Нужно ли ещё отрекаться от сатаны для полного получения прощения грехов и покоя в сердце?
  • Как понимать в наше время изречение Иисуса Христа «Даром получили, даром давайте» (Мф. 10,8). А вот Библии, Новый Завет и другая духовная литература продается?
  • Нужно ли верующему углубляться в познании писания, чтобы более и более духовно возрастать, или вполне достаточно лишь полагаться на водительство Духа Святого и откровения, получаемые от Бога? Зачем верующему знать Священное Писание, если он не собирается быть проповедником?
  • Какой возраст родителей является пределом рождения от них детей?
  • Будет ли спрошено с умственно больных за их дела, и будут ли они спасены?
ВОСПОМИНАНИЯ

Н. А. Колесников – Последнее время – время, в которое мы живемН. А. Колесников – Последнее время – время, в которое мы живем

Москва: Издательство «Весть», 2003. – 164 с.
ISBN 5-93213-013-Х

Н. А. Колесников – Последнее время – Содержание

  • «Я ГОТОВ...»
  • ЧТО ЗНАЧИТ - ВЕРУЮЩИЙ СОТВОРИТ ДЕЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИИСУС ХРИСТОС?
  • УЧАСТВОВАЛ ЛИ ИУДА (ПРЕДАТЕЛЬ ИИСУСА ХРИСТА) В ВЕЧЕРЕ ГОСПОДНЕЙ?
  • МОЖЕТ ЛИ БИБЛИЯ (КНИГА) БЫТЬ ИДОЛОМ?
  • У ИИСУСА ХРИСТА БЫЛО 12 АПОСТОЛОВ. КАКИМ ПО СЧЕТУ БЫЛ АПОСТОЛ ПАВЕЛ — ТРИНАДЦАТЫМ?
  • КОМУ ПО ВОСКРЕСЕНИИ СВОЁМ ИЗ МЕРТВЫХ ЯВИЛСЯ ХРИСТОС?
  • КАК ПОНИМАТЬ ВЫРАЖЕНИЕ «ВЗЯТЫЕ В УДЕЛ»? (1 ПЕТРА 2:9)
  • К ТЕМЕ О ВЕЧЕРЕ ГОСПОДНЕЙ
  • В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ: ОБЛИЧАТЬ И ОСУЖДАТЬ?
  • ДЛЯ ЧЕГО БОГ СОТВОРИЛ ДИАВОЛА? РАЗВЕ БОГ НЕ ЗНАЛ, ЧТО ОН СОВРАТИТ ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА?
  • КАК ПОНЯТЬ РАЗНИЦУ В ОПЛАТЕ ДАВИДОМ ОРНЕ ВО 2 ЦАР. 24:24 И 1 ПАР. 21:25
  • ДЛЯ ЧЕГО БОГ СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА?
  • МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ? (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТОМУ, КАК ОН ПОНИМАЕТ ПИСАНИЕ)
  • КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К КЛОНИРОВАНИЮ ЧЕЛОВЕКА?
  • ЧТО ЗНАЧИТ, КОГДА Я НЕМОЩЕН, ТОГДА СИЛЕН? (2 КОР. ,)
  • ЧТО ГОВОРИТСЯ В ЕВАНГЕЛИИ О СЕМЕЙСТВЕ ИИСУСА ХРИСТА?
  • «НЕ Я ЛИ, ГОСПОДИ?» МФ. 26,22
  • «БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА» ЛУК. 13,6-9
  • ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ—ВРЕМЯ, В КОТОРОЕ МЫ ЖИВЁМ
  • КАКОЕ ВАШЕ МНЕНИЕ О КРЕСТАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА МОЛИТВЕННЫХ ДОМАХ?
  • «ВОЗРАСТИ ВО СПАСЕНИЕ» 1 ПЕТ. 2,2
  • БУДЬТЕ КАК ДЕТИ
  • ДОЛЖНО ВАМ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ
  • ЧТО ЗНАЧИТ ОСВЯТИТЬСЯ ИЛИ ОЧИСТИТЬСЯ
  • ГОСТЕПРИИМСТВО (ЕВР. 13,2; РИМ. 12,13)
  • СЛУЖЕНИЕ ПРАВДЫ «...Α ПРЕУСПЕВАЙ В ПРАВДЕ...» (1 ТИМ. 6,11)
  • ПОСЛУШАНИЕ (ПОВИНОВЕНИЕ) - ОСНОВА НАШЕГО СЛУЖЕНИЯ ГОСПОДУ
  • ЧТО ЗНАЧИТ ПОКАЯТЬСЯ?
  • БЛАГОЧЕСТИЕ
  • ЧТО ЗНАЧИТ СЛУЖИТЬ ГОСПОДУ БЕЗ РАЗВЛЕЧЕНИЯ?
  • ЧТО ЗНАЧИТ КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ? (МФ. 3,11)
  • ЧТО ЗНАЧИТ ГРЕХ К СМЕРТИ?
  • ПРИТЧА О НЕВЕРНОМ УПРАВИТЕЛЕ (ЛУК. 16,1-13)

Н. А. Колесников - Христианин! Знаешь ли ты, как должно поступать в доме Божием?Н. А. Колесников - Христианин! Знаешь ли ты, как должно поступать в доме Божием?

Москва: «Дружба и Благая Весть», 1998. – 188 с.
ISBN 5-89730-002-Х

Н. А. Колесников - Христианин! Знаешь ли ты, как должно поступать в доме Божием? – Содержание

ОБ АВТОРЕ
ВВЕДЕНИЕ
КТО ЕСТЬ БОГ?
  • КТО ЖЕ ЕСТЬ БОГ?
СТРАХ ГОСПОДЕНЬ
УЧЕНИЕ О СТРАХЕ ГОСПОДНЕМ
СТРАХ ГОСПОДЕНЬ ЧИСТ
  • БОЯЩИЕСЯ ГОСПОДА СОВЕРШАЮТ СЛУЖЕНИЕ В СТРАХЕ
  • БОЯЩИЕСЯ ГОСПОДА - ЧТУТ СВЯТЫНИ ГОСПОДНИ
  • ОПАСНОСТЬ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ
  • БОЖИИ ЧУДЕСА - НЕ ТУМАННЫ. ОНИ ЯСНЫ И КОНКРЕТНЫ
  • ЛОЖНЫЙ СТРАХ - ЕСТЬ СТРАДАНИЕ
МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ И ПОСТ
  • УСИЛЕННАЯ МОЛИТВА - ПОСТ
ЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЙ И ОТНОШЕНИЕ К НИМ ВЕРУЮЩИХ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН БАПТИСТОВ
  • КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА СОВЕРШЕНИЕ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЙ?
  • ТАИНСТВО ПРИ СОВЕРШЕНИИ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЙ
  • КРЕЩЕНИЕ (водное)
  • ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ
  • БРАКОСОЧЕТАНИЕ
  • БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ
  • МОЛИТВА НАД БОЛЬНЫМИ
  • РУКОПОЛОЖЕНИЕ
  • ОСВЯЩЕНИЕ МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ
  • ПОГРЕБЕНИЕ
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАШИ СВЯТЫНИ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ И ИЗГНАНИИ БЕСОВ
  • КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДАР ИСЦЕЛЕНИЯ?
  • КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ИСЦЕЛЕНИЕ И ИЗГНАНИЕ БЕСОВ?
  • НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ВРАЧАМ И МЕДИЦИНСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
МОЖЕТ ЛИ ВОЗРОЖДЕННЫЙ ХРИСТИАНИН (Божие дитя) ПОТЕРЯТЬ СПАСЕНИЕ
  • ОТНОШЕНИЕ БОГА К ЧЕЛОВЕКУ
  • ״ПОТОМУ ЧТО ВСЕ СОГРЕШИЛИ И ЛИШЕНЫ СЛАВЫ БОЖИЕЙ.״
  • СПАСЕНИЕ ПО ВЕРЕ
  • ПРЕДВЕДЕНИЕ БОГА
  • ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ
  • ВОЛЯ БОЖИЯ В ВОПРОСЕ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
  • ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ СВОБОДНУЮ ВОЛЮ
О БОЖИЕМ ИЗБРАНИИ
  • МЫ СПАСЕНЫ В НАДЕЖДЕ.
  • ״И ВСЯКИЙ, ИМЕЮЩИЙ СИЮ НАДЕЖДУ НА НЕГО, ОЧИЩАЕТ СЕБЯ, ТАК КАК ОН ЧИСТ
  • ״БОГ НЫНЕ ПОВЕЛЕВАЕТ ЛЮДЯМ ВСЕМ ПОВСЮДУ ПОКАЯТЬСЯ״
  • ХИТРОСТЬ ЗМЕЯ
  • СПАСЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ
  • МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК МЕНЯТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К БОГУ.
  • ПОНЯТИЕ "ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ"
  • "НО РАДУЙТЕСЬ ТОМУ, ЧТО ИМЕНА ВАШИ НАПИСАНЫ НА НЕБЕСАХ."
  • ОБ ИСПЫТАНИИ ВЕРУЮЩИХ СО СТОРОНЫ БОГА.
  • ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - ЭТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ: "КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ" И "ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ"!
БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖИЕ ОТ МАТЕРИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ.
  • МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДУ
  • МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - СЛУЖЕНИЕ БОГУ, А НЕ ЧЕЛОВЕКАМ.
  • МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - ЭТО ДАР СВЯТОГО ДУХА.
  • МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - ЭТО ПЛОД ЛЮБВИ
  • МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - СЛУЖЕНИЕ РАДОСТИ
  • МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ־ ПЛОД ЩЕДРОТЫ
  • МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - ДОБРОВОЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
  • МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - ЭТО НЕ НАЛОГ И НЕ ДАНЬ
  • МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЭТО СЛУЖЕНИЕ ЧИСТОТЫ И СВЯТОСТИ
  • МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ
  • МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ - СЛУЖЕНИЕ ДОВЕРИЯ
  • РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ
  • ПРАВО НА МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
  • УЧЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ
  • МАТЕРИАЛЬНЫЙ СБОР ־ ЭТО СЛУЖЕНИЕ
  • БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ ЦЕРКВИ.
ДОЛЖНЫ ЛИ ПРИНЯВШИЕ ИИСУСА ХРИСТА ВЕРОЮ, СОБЛЮДАТЬ СУББОТУ И ИСПОЛНЯТЬ ЗАКОН МОИСЕЯ?
БИЗНЕС И ЕГО ОПАСНОСТИ.
  • ОПАСНОСТИ В БИЗНЕСЕ
  • ХРИСТИАНСКИЙ БИЗНЕС ДОЛЖЕН ПРЕДУСМАТРИВАТЬ:
  • ХРИСТИАНИН НЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРОИЗВОДСТВО ТОЛЬКО РАДИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВЫГОДЫ
  • ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ХРИСТИАНИН ДОЛЖЕН ПРОЯВЛЯТЬ ЛЮБОВЬ, СОСТРАДАНИЕ И УВАЖЕНИЕ К ПОДЧИНЕННЫМ
  • НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ СЛЕДУЕТ СОЗДАВАТЬ АТМОСФЕРУ МИРА.
  • ХРИСТИАНЕ ПРОТИВ ЛЕННОСТИ.
  • ХРИСТИАНИН ПРОЯВЛЯЕТ ЗАБОТУ О ВСЕМ ТВОРЕНИИ.
  • ИСКУШЕНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ (БИЗНЕСЕ)
  • ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА
  • ХРИСТИАНСКОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
  • РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Н.А. Колесников - Христианин! Знаешь ли ты, как должно поступать в доме Божием? – 2 томН.А. Колесников - Христианин! Знаешь ли ты, как должно поступать в доме Божием? – 2 том

Москва.; Издательство "Дружба и Благая Весть", 1999. – 192 с.
ISBN 5-89730-005-4

Н.А. Колесников - Христианин! Знаешь ли ты, как должно поступать в доме Божием? – 2 том – Содержание

ПОНЯТИЕ О ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦЕРКВИ
  • ЦЕРКОВЬ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
    • Церковь - как Царство Божие и Царство Небесное
  • ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
  • ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
  • ХРИСТОС - ГЛАВА ЦЕРКВИ
    • Духовный портрет пресвитера
    • Кто может быть избран на это служение?
    • Цели и назначение Церкви
    • Церковь - духовная семья.Бодрствуйте!
    • Членство в поместной церкви
    • Принятие в чл. церкви. Способы приема в церковь
    • Враги Церкви Христовой
УЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
  • 1. Учение Иисуса Христа - интернационально
  • 2. Учение Иисуса Христа - вечно
  • 3. Учение Иисуса Христа - благое (доброе)
  • 4. Учение Иисуса Христа - учение о Едином Боге
  • 5. Учение Иисуса Христа - учение о Единстве
  • 6. Учение Иисуса Христа - исповедует человека вечным
  • 7. Учение Иисуса Христа - это учение мира
  • 8. Учение Иисуса Христа - это учение о добродетели.
  • 9. В учении Иисуса Христа нет заблуждений, нечистых побуждений, лукавства, обольщения, хитрости
ПРИЗНАЕМ ЛИ МЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СЛУЖЕНИИ ГОСПОДУ!
  • Понятие преемственности
  • НЕБЕСНОЕ СВЯТИЛИЩЕ, СКИНИЯ, ХРАМ
  • ХРИСТОС - ПЕРВОСВЯЩЕННИК НЕБЕСНОГО СВЯТИЛИЩА
  • ЗЕМНОЕ СВЯТИЛИЩЕ, СКИНИЯ, ХРАМ
  • СЛУЖЕНИЕ АПОСТОЛОВ
  • ОСОБЫЙ ДАР АПОСТОЛЬСТВА
РУКОПОЛОЖЕНИЕ
  • ЗНАЧЕНИЕ РУКОПОЛОЖЕНИЯ
  • ПРАВА РУКОПОЛОЖЕННЫХ
  • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОПОЛАГАЮЩИХ
  • МОЖЕТ ЛИ РУКОПОЛАГАТЬ ИЛИ СВЯЩЕННОДЕЙСТВОВАТЬ НЕ РУКОПОЛОЖЕННЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ?
  • МОЖЕТ ЛИ РУКОПОЛАГАТЬ ВСЯ ЦЕРКОВЬ?
  • ДАЕТ ЛИ РУКОПОЛОЖЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВО РУКОПОЛОЖЕННОМУ?
    • 1. Обязанность
    • 2. Ответственность
    • 3. Права
    • 4. Преимущество
  • ГДЕ ДОЛЖНО СОВЕРШАТЬСЯ РУКОПОЛОЖЕНИЕ
  • В КАЖДОЙ ЛИ ЦЕРКВИ ДОЛЖЕН БЫТЬ РУКОПОЛОЖЕННЫЙ ПРЕСВИТЕР?
  • МОЖЕТ ЛИ ИЗБИРАТЬСЯ НА ПРЕСВИТЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ БРАТ НАХОДЯЩИЙСЯ В ПОВТОРНОМ БРАКЕ?
  • МОЖЕТ ЛИ ПРЕСВИТЕР ЛИЧНО ОТЛУЧАТЬ ОТ ЦЕРКВИ?
  • ЕСЛИ В ЦЕРКВИ ЕСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА, КТО СТАРШЕ - ОН ИЛИ ПРЕСВИТЕР?
  • МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ОТЛУЧЕНА ЦЕРКОВЬ?
  • МОЖЕТ ЛИ ОДНО И ТОЖЕ ЛИЦО БЫТЬ ПРЕСВИТЕРОМ В НЕСКОЛЬКИХ ЦЕРКВАХ?
  • МОЖЕТ ЛИ НЕРУКОПОЛОЖЕННЫЙ СОЧИТАТЬ БРАК?
  • МОЖЕТ ЛИ НЕСТИ СЛУЖЕНИЕ ПРЕСВИТЕРА БРАТ, ДЕТИ КОТОРОГО УКОРЯЕМЫ?
  • МОЖЕТ ЛИ ОТПАВШИЙ ПРЕСВИТЕР ПОКАЯВШИСЬ ВНОВЬ СОВЕРШАТЬ ПРЕСВИТЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ?
  • ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ВОЗРАСТ ИЗБИРАЕМОГО НА СЛУЖЕНИЕ?
  • ПОЗНАНИЕ, ОБОГАЩЕННОЕ ОПЫТОМ
  • СУД НАД ПРЕСВИТЕРОМ
  • БРАТСКИЙ (ЦЕРКОВНЫЙ) СОВЕТ
    • 1. Кто входит в состав церковного совета?
    • 2. Кто председательствует на заседаниях?
    • 3. Какие вопросы решаются на церковном совете?
    • 4. Как поступать при разномыслиях?
    • 5. На какое время лучше назначать заседание совета и членские собрания?
    • 6. Как оформлять решения советов и чл. собраний?..
    • 7. Нужно ли голосование?
  • ПРОВЕДЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ СОБРАНИЙ
ПАСТЫРЕЛОГИЯ
  • ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕСВИТЕРА.
  • СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛУЖИТЕЛЯ
  • ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ПРЕСВИТЕРА
  • ПРЕСВИТЕР - ЧАСТЬ ЦЕРКВИ И ЕЕ РАВНОПРАВНЫЙ ЧЛЕН
    • Пресвитер - брат во Христе
    • Пресвитер - друг мытарей и грешников
  • ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ПРЕСВИТЕРА
    • Личная культура пастора
    • Поведение служителей за кафедрой
    • При ведении заседания братского Совета
    • Ведение членских собраний
    • Назначение пресвитера
    • Пресвитер - домостроитель Церкви Божией
    • Пресвитер - блюститель Церкви, пастырь Церкви
  • ПРИЗЫВ НА СЛУЖЕНИЕ
  • СТРУКТУРА ЦЕРКОВНОГО РУКОВОДСТВА
  • ИЗБРАНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ
БЛАГОЧИНИЕ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ, ИЛИ ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА
  • I. ВСЕЛЕНСКАЯ НЕВИДИМАЯ ЦЕРКОВЬ И ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ
  • II. НЕ СЛЕДУЕТ СМЕШИВАТЬ ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ С МЕРАМИ ЦЕРКОВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
  • III. МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ ЦЕРКОВНОГО БЛАГОЧИНИЯ
    • Обличение
    • Увещание
    • Запрещение
    • Замечание. Отлучение
  • IV. О СУДЕ ЦЕРКВИ НАД ПРЕСВИТЕРОМ
  • V. О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЦЕРКОВНЫХ ДЕЛ
  • О СЛУЖИТЕЛЯХ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ
  • ПРЕСВИТЕРЫ
  • НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕСВИТЕРА
  • ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕСВИТЕРА
  • ПРАВА ПРЕСВИТЕРА
  • ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ОБЩИНЫ К СВОЕМУ ПРЕСВИТЕРУ
  • ОТНОШЕНИЕ ЦЕРКВИ К РУКОПОЛОЖЕННЫМ СЛУЖИТЕЛЯМ, НЕ НЕСУЩИМ СЛУЖЕНИЯ ПО РАЗНЫМ УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ
  • ПОСТАВЛЕНИЕ ПРЕСВИТЕРА ЦЕРКВИ
  • ДИАКОНЫ, ДИАКОНИССЫ

Н.А. Колесников - Христианин! Знаешь ли ты, как должно поступать в доме Божием? – Том 3Н.А. Колесников - Христианин! Знаешь ли ты, как должно поступать в доме Божием? – Том 3

Москва.; Издательство ״Весть", 2001. - 188 стр.
ISBN 5-93213-007-5

Н.А. Колесников - Христианин! Знаешь ли ты, как должно поступать в доме Божием? – Том 3 – Содержание

ГРЕХ ХРИСТИАН
О КЛЯТВЕ.
ДАНО МНЕ ЖАЛО В ПЛОТЬ.
АПОСТОЛ ПАВЕЛ
ИДИТЕ ПРОПОВЕДУЙТЕ
  • О чем проповедовать ?
  • Где и кому проповедовать Евангелие ?
  • Почему необходимо проповедовать ?
  • Как проповедовать?
  • Идите и проповедуйте !
  • Идите и проповедуйте смело!
  • Молитесь !
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА
  • Человек - его телесная сущность.
  • Физическое состояние человека
  • Душевный человек - плотской
  • Жизнь в Духе
РАБОТА ПРОПОВЕДНИКА С БИБЛИЕЙ
ГОВОРЯ О БОГЕ И ЕГО ЛЮБВИ, НЕКОТОРЫЕ ЗАЯВЛЯЮТ: ״״МОЖЕТ ЛИ ЛЮБЯЩИЙ ОТЕЦ ПОГУБИТЬ СЫНА?’
ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ И МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
ХРИСТИАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ И МИР
ПРИЗНАКИ ИСТИННОГО ХРИСТИАНИНА
НАШЕ ПОНИМАНИЕ О СЛУЖЕНИИ ПРОРОКОВ И О ПРОРОЧЕСТВЕ
ПОЧЕМУ В НАШИХ ЦЕРКВАХ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ ОМОВЕНИЕ НОГ ?
ИДОЛОПОКЛОНСТВО. ЧТО ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ БИБЛИЯ?
  • Потребность человека визуально представить невидимое
  • Что же говорит библия о Боге и поклонении Ему ?
  • Отношение Бога к богам человеческого изготовления.
  • Обожествление людей и служение им
  • Предания, сны, видения - не основание к изменению писаний.
  • Суд Божий над делающими идолов и поклоняющимися им.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ”ЭМИГРАНТ” (США, МИНИАПОЛИС)
ЖИЗНЬ, ПОВЕДЕНИЕ И СЛУЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ .. ”ЖЕНЫ ВАШИ В ЦЕРКВАХ ДА МОЛЧАТ" (1 КОР. 14:34)
  • Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя (1 Пет. 3:5)
СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ (ПАСТОР-ПРЕСВИТЕР). ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ИСПОЛНЯЕМОМ СЛУЖЕНИИ И ЗАБОТА О ПАСТВЕ
  • Служитель и его посвященность Богу.
  • Служитель и его сотрудники
  • Ответственность служителя
  • Служитель и окружающий мир.
О ЦЕРКОВНО-ХРИСТИАНСКОМ ПРИВЕТСТВИИ.
О ЦЕРКОВНОЙ ДЕСЯТИНЕ.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.
ОБЬЯСНЕНИЯ.
  • Как понимать - ...да не обратятся, и прощены будут им грехи" (Мрк. 4:12).
  • Голиаф (1 Цар. 17:4; Быт. 6:4)
  • Отношение детей к родителям.
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Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.

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