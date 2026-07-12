Колесова - Чудеса Рождества

Сегодня вы держите в руках антологию русской рождественской прозы середины XIX — начала ХХ веков. Это не просто сборник праздничных рассказов, построенных вокруг елки, сочельника, детской бедности, семейного тепла или неожиданного милосердия; это книга о том, как евангельская весть, преломляясь в русской литературе, обнаруживает себя в человеческой жалости, покаянии, прощении, сострадании и надежде. В рождественском рассказе внешняя простота сюжета почти всегда скрывает более глубокий духовный вопрос: способен ли человек увидеть во встреченном бедняке, сироте, враге, больном или униженном не только социальную проблему, но живой образ Божий?

Составители собрали произведения, в которых Рождество Христово становится не декоративным фоном, а нравственным испытанием. Здесь рядом стоят сентиментальность и трагедия, детская вера и социальная критика, бытовая подробность и богословская глубина. Герои этих рассказов по-разному встречаются с рождественским чудом: кто-то получает помощь, кто-то сам становится ее орудием, кто-то не выдерживает столкновения с правдой, а кто-то через простое добро открывает для себя полноту человеческого счастья.

Колесова О., Смирнова Т. – Чудеса Рождества – Русский святочный рассказ середины XIX – начала ХХ веков

Ред.-сост. О. Колесова, Т. Смирнова; худож. М. Кудрявцева. – К.: Свет на Востоке, 2010. – 256 с. – (Лики Евангелия.)

ISBN 978-966-2089-29-5; ISBN 5-93829-019-8

Колесова О., Смирнова Т. – Чудеса Рождества – Содержание