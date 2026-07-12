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Колесова - Чудеса Рождества

Колесова - Чудеса Рождества
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Theology, History, Family, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism

Сегодня вы держите в руках антологию русской рождественской прозы середины XIX — начала ХХ веков. Это не просто сборник праздничных рассказов, построенных вокруг елки, сочельника, детской бедности, семейного тепла или неожиданного милосердия; это книга о том, как евангельская весть, преломляясь в русской литературе, обнаруживает себя в человеческой жалости, покаянии, прощении, сострадании и надежде. В рождественском рассказе внешняя простота сюжета почти всегда скрывает более глубокий духовный вопрос: способен ли человек увидеть во встреченном бедняке, сироте, враге, больном или униженном не только социальную проблему, но живой образ Божий?

Составители собрали произведения, в которых Рождество Христово становится не декоративным фоном, а нравственным испытанием. Здесь рядом стоят сентиментальность и трагедия, детская вера и социальная критика, бытовая подробность и богословская глубина. Герои этих рассказов по-разному встречаются с рождественским чудом: кто-то получает помощь, кто-то сам становится ее орудием, кто-то не выдерживает столкновения с правдой, а кто-то через простое добро открывает для себя полноту человеческого счастья.

Колесова О., Смирнова Т. – Чудеса Рождества – Русский святочный рассказ середины XIX – начала ХХ веков

Ред.-сост. О. Колесова, Т. Смирнова; худож. М. Кудрявцева. – К.: Свет на Востоке, 2010. – 256 с. – (Лики Евангелия.)
ISBN 978-966-2089-29-5; ISBN 5-93829-019-8

Колесова О., Смирнова Т. – Чудеса Рождества – Содержание

  • От издательства

  • С. Р. Прейман. О Рождестве — с надеждой

  • Митрополит Сурожский Антоний. После Рождества

  • М. Е. Салтыков-Щедрин. Елка

  • Ф. М. Достоевский. Мальчик у Христа на елке

  • Н. С. Лесков. Христос в гостях у мужика

  • Н. С. Лесков. Зверь

  • Н. С. Лесков. Неразменный рубль

  • М. Е. Салтыков-Щедрин. Рождественская сказка

  • А. П. Чехов. Ванька

  • Н. И. Позняков. Без елки

  • Н. Д. Телешов. Елка Митрича

  • А. И. Куприн. Чудесный доктор

  • Л. Н. Андреев. Ангелочек

  • А. И. Куприн. Тапер

  • И. А. Бунин. Волхвы

  • И. С. Шмелев. Рождество

  • К. К. Парчевский. Рождественский рассказ

  • Примечания

Views 47
Rating 5.0 / 5
Added 12.07.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 day ago
Большое спасибо!

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