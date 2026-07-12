Колесова - Чудеса Рождества
Сегодня вы держите в руках антологию русской рождественской прозы середины XIX — начала ХХ веков. Это не просто сборник праздничных рассказов, построенных вокруг елки, сочельника, детской бедности, семейного тепла или неожиданного милосердия; это книга о том, как евангельская весть, преломляясь в русской литературе, обнаруживает себя в человеческой жалости, покаянии, прощении, сострадании и надежде. В рождественском рассказе внешняя простота сюжета почти всегда скрывает более глубокий духовный вопрос: способен ли человек увидеть во встреченном бедняке, сироте, враге, больном или униженном не только социальную проблему, но живой образ Божий?
Составители собрали произведения, в которых Рождество Христово становится не декоративным фоном, а нравственным испытанием. Здесь рядом стоят сентиментальность и трагедия, детская вера и социальная критика, бытовая подробность и богословская глубина. Герои этих рассказов по-разному встречаются с рождественским чудом: кто-то получает помощь, кто-то сам становится ее орудием, кто-то не выдерживает столкновения с правдой, а кто-то через простое добро открывает для себя полноту человеческого счастья.
Колесова О., Смирнова Т. – Чудеса Рождества – Русский святочный рассказ середины XIX – начала ХХ веков
Ред.-сост. О. Колесова, Т. Смирнова; худож. М. Кудрявцева. – К.: Свет на Востоке, 2010. – 256 с. – (Лики Евангелия.)
ISBN 978-966-2089-29-5; ISBN 5-93829-019-8
Колесова О., Смирнова Т. – Чудеса Рождества – Содержание
От издательства
С. Р. Прейман. О Рождестве — с надеждой
Митрополит Сурожский Антоний. После Рождества
М. Е. Салтыков-Щедрин. Елка
Ф. М. Достоевский. Мальчик у Христа на елке
Н. С. Лесков. Христос в гостях у мужика
Н. С. Лесков. Зверь
Н. С. Лесков. Неразменный рубль
М. Е. Салтыков-Щедрин. Рождественская сказка
А. П. Чехов. Ванька
Н. И. Позняков. Без елки
Н. Д. Телешов. Елка Митрича
А. И. Куприн. Чудесный доктор
Л. Н. Андреев. Ангелочек
А. И. Куприн. Тапер
И. А. Бунин. Волхвы
И. С. Шмелев. Рождество
К. К. Парчевский. Рождественский рассказ
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