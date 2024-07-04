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Колесова - И жизнь, и слезы, и любовь...

Колесова - И жизнь, и слезы, и любовь... - Сборник статей на самые разные темы — о жизни, о литературе, о самой себе, опубликованные в разное время в различных христианских журналах и газетах
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Philology Literature
В церковном окружении, особенно среди строгих братьев, всегда испытываю своего рода смущение, виноватость, когда объясняю тематику своих литературных лекций. Даже название цикла «Русская классика в свете Евангелия» не спасает. Братья морщатся — кто снисходительно, кто брезгливо. Пушкин? Так он блудник! Есенин? Пьяница. Толстой? Умник, переписывал Евангелие. Лермонтов, Блок? Демонисты. И охота вам, уважаемая Ольга Сергеевна, заниматься этаким «адвокатством»? Литература — это же плотское, недуховное дело! А то и сатанинское! Искусство — искус, соблазн! Прочитал «Мастер и Маргариту» — и стал сатанистом!
Недавно получила письмо из далекого Уссурийска — Приморье, на границе с Китаем. Живет там милая наша сестра Людмила Андреевна Банкеева, одна из многих распространителей журнала «Мария», посылаю ей по 20 журналов. Она попросила прислать мою книжку о русских писателях «Сейте разумное, доброе, вечное». И вот пишет: были у нее различные переживания, депрессия (и у верующих такое бывает). Стала читать мою книжку, где, в принципе, ничего веселого нет — слишком драматичны и трагичны судьбы русских писателей. Одного лишь Гончарова можно назвать благополучным, да и то с натяжкой. А моя Людмила Андреевна вдруг утешилась! И совсем неожиданным для меня образом: утешила ее та очевидная, неоспоримая мысль, что никогда, нигде, ни у кого нет богооставленности! Господь наш — Дух Святой, наш Спаситель Иисус Христос — с каждым человеком: грешником и праведником, верующим и неверующим. Земля не оставлена Создателем! Дух Его дышит, где хочет.
Известно и другое: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца све- тов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17). Кто и как получил дар творчества, кто — достойный сосуд для Божьего дара, кто — недостойный: нам ли судить? Нуждается ли Бог в советчиках? Он совершенно свободен в Своей воле!
Мы можем только рассуждать, анализировать, спорить, горевать — кто и как воспользовался этим даром, — да и тут мы можем ошибиться. Сколько знаю конкретных примеров, когда литературный вымысел, плод писательского воображения («Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита») послужили толчком, поводом обращения человека к Евангелию, к Господу — для покаяния в Жизнь вечную...
Наша же оценка, как обыкновенных людей, так и одаренных писателей — деление на возрожденных, воцерковленных, сочувствующих, приближенных, религиозных и пр. — очень ошибочна, условна, немилосердна, жестока! Как и рациональное, сухое деление литературы на христианскую и мирскую! Скажите, пожалуйста, в какую рубрику, в какой параграф втиснуть такую симпатичную фигуру, как А. П. Чехов?! С его практическим христианством, подвижничеством в жизни и творчеством, проникнутым добротой? А пронзительные повести, как, например, «Белый Бим Черное Ухо» Троеполь- ского, «А зори здесь тихие» Б. Васильева — куда их отнести? Там же нет слова «Бог»?.. Но все — Божье, Божьи законы...

Ольга Колесова - И жизнь, и слезы, и любовь... - Сборник статей на самые разные темы — о жизни, о литературе, о самой себе, опубликованные в разное время в различных христианских журналах и газетах

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2009. – 317 с.
ISBN 978-5-7454-1131-1

Ольга Колесова - И жизнь, и слезы, и любовь... – Содержание

Коротко об авторе
Литературные статьи
  • Литература — соблазн или дар Божий?
  • «Русскую литературу?? — Ненавижу!!»
  • ...И милость к падшим призывал
  • Не бить лежачего!?
  • О Татьяне Лариной, и не только о ней
  • «Над вымыслом слезами обольюсь»
  • Мисюсь, где ты?
  • За что я люблю Домострой
  • «Соня, что нам делать?»
  • «Только Бог один видит, как я тебя люблю»
  • «Помогай же мне трудиться, Зина!»
  • Где ты? Прощай
  • Последняя молитва Лермонтова
  • Скромный, одинокий, закрытый человек
  • «Показать бы тебе, насмешнице...»
  • «Господи, я требую примет: кто увидит Родину, кто нет...»
  • «Когда великое свершалось торжество...»
  • Чудо? Радость? Боль? Ожидание? Избавление?
  • «...Не выпасть из Руки Твоей!»
И о литературе, и о жизни
  • « Красота спасет мир » ?
  • Отцы и дети, давайте дружить!
  • Кухонный разговор
  • «Под подушкой его лежало Евангелие»
  • Я самая счастливая
  • И много, много пилигримов идут в Небесную страну
На житейские темы
  • «Не торговал мой дед блинами»
  • Везде невежества убийственный позор
  • Отпускай хлеб твой по водам
  • Ну, как отдохнули?
  • О Рождестве и не только
  • Бабушки, за работу! Веселее!
  • Любите ли вы ходить на похороны?
  • Человеку положено однажды умереть
  • В дни несчастья — размышляй
  • Дом, открытый всем
  • Не зря мы были биты
  • Мой блокадный урок
  • Благословляйте, благословляйте, благословляйте
  • Золотая середина, где ты?
  • Слово — серебро, молчанье золото?
  • И снова про «ЭТО»?
  • Пушкин, счастье и инсульт
  • Тридцать лет спустя, или Луковка для Собчака
Views 221
Rating 4.8 / 5
Added 04.07.2024
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

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