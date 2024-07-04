Колесова - И жизнь, и слезы, и любовь...
В церковном окружении, особенно среди строгих братьев, всегда испытываю своего рода смущение, виноватость, когда объясняю тематику своих литературных лекций. Даже название цикла «Русская классика в свете Евангелия» не спасает. Братья морщатся — кто снисходительно, кто брезгливо. Пушкин? Так он блудник! Есенин? Пьяница. Толстой? Умник, переписывал Евангелие. Лермонтов, Блок? Демонисты. И охота вам, уважаемая Ольга Сергеевна, заниматься этаким «адвокатством»? Литература — это же плотское, недуховное дело! А то и сатанинское! Искусство — искус, соблазн! Прочитал «Мастер и Маргариту» — и стал сатанистом!
Недавно получила письмо из далекого Уссурийска — Приморье, на границе с Китаем. Живет там милая наша сестра Людмила Андреевна Банкеева, одна из многих распространителей журнала «Мария», посылаю ей по 20 журналов. Она попросила прислать мою книжку о русских писателях «Сейте разумное, доброе, вечное». И вот пишет: были у нее различные переживания, депрессия (и у верующих такое бывает). Стала читать мою книжку, где, в принципе, ничего веселого нет — слишком драматичны и трагичны судьбы русских писателей. Одного лишь Гончарова можно назвать благополучным, да и то с натяжкой. А моя Людмила Андреевна вдруг утешилась! И совсем неожиданным для меня образом: утешила ее та очевидная, неоспоримая мысль, что никогда, нигде, ни у кого нет богооставленности! Господь наш — Дух Святой, наш Спаситель Иисус Христос — с каждым человеком: грешником и праведником, верующим и неверующим. Земля не оставлена Создателем! Дух Его дышит, где хочет.
Известно и другое: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца све- тов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17). Кто и как получил дар творчества, кто — достойный сосуд для Божьего дара, кто — недостойный: нам ли судить? Нуждается ли Бог в советчиках? Он совершенно свободен в Своей воле!
Мы можем только рассуждать, анализировать, спорить, горевать — кто и как воспользовался этим даром, — да и тут мы можем ошибиться. Сколько знаю конкретных примеров, когда литературный вымысел, плод писательского воображения («Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита») послужили толчком, поводом обращения человека к Евангелию, к Господу — для покаяния в Жизнь вечную...
Наша же оценка, как обыкновенных людей, так и одаренных писателей — деление на возрожденных, воцерковленных, сочувствующих, приближенных, религиозных и пр. — очень ошибочна, условна, немилосердна, жестока! Как и рациональное, сухое деление литературы на христианскую и мирскую! Скажите, пожалуйста, в какую рубрику, в какой параграф втиснуть такую симпатичную фигуру, как А. П. Чехов?! С его практическим христианством, подвижничеством в жизни и творчеством, проникнутым добротой? А пронзительные повести, как, например, «Белый Бим Черное Ухо» Троеполь- ского, «А зори здесь тихие» Б. Васильева — куда их отнести? Там же нет слова «Бог»?.. Но все — Божье, Божьи законы...
Ольга Колесова - И жизнь, и слезы, и любовь... - Сборник статей на самые разные темы — о жизни, о литературе, о самой себе, опубликованные в разное время в различных христианских журналах и газетах
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2009. – 317 с.
ISBN 978-5-7454-1131-1
Ольга Колесова - И жизнь, и слезы, и любовь... – Содержание
Коротко об авторе
Литературные статьи
- Литература — соблазн или дар Божий?
- «Русскую литературу?? — Ненавижу!!»
- ...И милость к падшим призывал
- Не бить лежачего!?
- О Татьяне Лариной, и не только о ней
- «Над вымыслом слезами обольюсь»
- Мисюсь, где ты?
- За что я люблю Домострой
- «Соня, что нам делать?»
- «Только Бог один видит, как я тебя люблю»
- «Помогай же мне трудиться, Зина!»
- Где ты? Прощай
- Последняя молитва Лермонтова
- Скромный, одинокий, закрытый человек
- «Показать бы тебе, насмешнице...»
- «Господи, я требую примет: кто увидит Родину, кто нет...»
- «Когда великое свершалось торжество...»
- Чудо? Радость? Боль? Ожидание? Избавление?
- «...Не выпасть из Руки Твоей!»
И о литературе, и о жизни
- « Красота спасет мир » ?
- Отцы и дети, давайте дружить!
- Кухонный разговор
- «Под подушкой его лежало Евангелие»
- Я самая счастливая
- И много, много пилигримов идут в Небесную страну
На житейские темы
- «Не торговал мой дед блинами»
- Везде невежества убийственный позор
- Отпускай хлеб твой по водам
- Ну, как отдохнули?
- О Рождестве и не только
- Бабушки, за работу! Веселее!
- Любите ли вы ходить на похороны?
- Человеку положено однажды умереть
- В дни несчастья — размышляй
- Дом, открытый всем
- Не зря мы были биты
- Мой блокадный урок
- Благословляйте, благословляйте, благословляйте
- Золотая середина, где ты?
- Слово — серебро, молчанье золото?
- И снова про «ЭТО»?
- Пушкин, счастье и инсульт
- Тридцать лет спустя, или Луковка для Собчака
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