Я до сих пор отчетливо помню тот день, когда осознал, что мои мысли сводят меня с ума. Как перспективный научный сотрудник, я свято верил, что главная ценность и функция разума — создавать разнообразные мыслительные конструкции, способные решить все проблемы человечества. Но сам я не контролировал собственные мысли и в какой-то момент обнаружил, что настолько поглощен размышлениями о новых отношениях, что от беспокойства едва могу есть и спать. Она имела в виду то или это? Она поступила бы так или этак? Сомнения и негативные сценарии, заботливо сгенерированные мозгом, высосали из моей жизни всю радость.

В результате я наконец-то сделал то, о чем подумывал на протяжении многих лет, с тех пор как на первом курсе самостоятельно начал изучать восточные духовные практики. Я отправился в ближайший дзен-центр и записался на курс медитации. В тот момент я и не подозревал, что впоследствии посвящу свою жизнь постижению духовных техник, с помощью которых можно освободить себя от страданий и жить счастливой, спокойной, осознанной жизнью.

Как прилежный ученик, проведя несколько лет в наблюдении за дыханием и мышлением, постепенно я смог немного отстраниться от навязчивых мыслей, которые отравляли меня. В то время еще не было простых и доступных руководств по тому, что собой представляет наше сознание, сложно представить, чтобы кто-нибудь сказал мне тогда: «Послушай, возьми себя в руки, ты — это не твои мысли!» Иными словами, не было книг, подобных этой. В книге, которую вы сейчас держите в руках, сконцентрирована вековая мудрость, по крупицам собранная автором за время собственных медитативных практик, преподавания и за несколько десятков лет консультирования клиентов. Это краткое и вместе с тем практическое руководство по отделению себя от своих мыслей и обретению мира и спокойствия в настоящем, без многолетних занятий медитацией.

Нэнси Колиер - Навязчивые мысли: как прекратить бесконечный внутренний монолог, избавиться от негативных установок и обрести душевное спокойствие

(Психологический тренинг)

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 224 с.

ISBN 978-5-00195-119-3

Нэнси Колиер - Навязчивые мысли: как прекратить бесконечный внутренний монолог, избавиться от негативных установок и обрести душевное спокойствие - Содержание

Предисловие

Введение. Зависимые от мыслей

Глава 1 Осознанность: меняем свое отношение к мыслям

ЧАСТЬ I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Глава 2 Мыслительная зацикленность. «Я одержим тем, что ранит меня больнее всего»

Глава 3 Самокритика и негативное мышление. «Что со мной не так?»

Глава 4 Обиды, гнев и обвинения. «Что не так со всеми остальными?»

Глава 5 Тревожность, беспокойство и катастрофизация. «Что, если все пойдет не так?»

ЧАСТЬ II. ИНСТРУМЕНТЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Глава 6 Отделиться от навязчивых мыслей

Глава 7 Открыть свое «я», которое больше, чем мысли

Глава 8 Вернуться к жизни, которую потеряли

ЧАСТЬ III. ОБРЕТЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЫ

Глава 9 Мудрость незнания

Глава 10 За гранью мыслящего «я»

За гранью мыслящего «я» Глава 11 Долго и счастливо: мысли под занавес

Примечания

Благодарности

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