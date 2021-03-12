Пол Коллиер - Будущее капитализма

Наши общества раскалывают глубокие трещины. Они рождают в людях новые тревоги, гнев и возмущение и заряжают нашу политическую жизнь новыми страстями. На форму, которую принимают эти тревоги, оказывает влияние то, где живут люди, какое у них образование, а также их представления о морали. Это бунт провинций против центра, севера Англии против Лондона, внутренних областей страны — против прибрежных регионов. Это бунт менее образованных слоев населения против более образованных, трудящихся, с трудом сводящих концы с концами, против «ловкачей», «проныр» и «охотников за рентой». Если раньше революционной силой в обществе был рабочий класс, то теперь в этой роли выступают малообразованные провинциальные работяги: санкюлотов (sans culottes) сменил крутой Санс (Sans cool). Что же вызывает гнев этих людей?

Новые обиды и новое недовольство получили географическое измерение. Долгий период сокращения экономического разрыва между разными регионами мира сменился эпохой его быстрого нарастания. И в Северной Америке, и в Европе, и в Японии столичные области сильно обгоняют по темпам роста остальные регионы. Главные городские агломерации не только богатеют намного быстрее провинций, но отрываются от них в социальном отношении, переставая быть похожими на страны, столицами которых они часто являются.

Но и в пределах динамично развивающихся столичных центров эти невероятные экономические преимущества распределяются крайне неравномерно. Новый преуспевающий класс — это уже не капиталисты и не традиционные рабочие: это образованные люди, освоившие новые профессии. Они составили новый класс, члены которого, знакомясь друг с другом в университетах, выработали новое общее самосознание. Люди этой группы уважают знания и профессионализм. Они выработали даже свою особенную мораль, в которой принадлежность к этническим меньшинствам и сексуальная ориентация позволяет говорить о существовании особых групп, описывающих себя в качестве «жертв». Такая характерная для них забота обо всех притесняемых и социально ущемленных дает им в их собственных глазах моральное превосходство над менее образованными слоями населения. Сформировавшись в новый правящий класс, представители этого образованного сословия доверяют государству и друг другу более, чем когда-либо прежде.

Пол Коллиер - Будущее капитализма

Москва : Издательство Института Гайдара, 2021. — 376 с.

ISBN 978-5-93255-601-6

Пол Коллиер - Будущее капитализма - Содержание

ЧАСТЬ I. КРИЗИС

1. Новые тревоги

ЧАСТЬ II. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЭТИКЕ

2. Основы нравственности: от эгоистичного гена к этической группе

3. Моральное государство

4. Моральная компания

5. Моральная семья

6. Моральный мир

ЧАСТЬ III. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ВСЕХ

7. Географический раскол: процветающие метрополисы и депрессивные города

8. Классовое расслоение

9. Глобальное разделение: победители и отставшие

ЧАСТЬ IV. НАЗАД К ИНКЛЮЗИВНОЙ ПОЛИТИКЕ

10. Преодоление крайностей

Выражения признательности

Литература