«Библейский путь спасения» Кеннета Коллинза считается одним из самых авторитетных современных исследований богословия Джона Уэсли. Автор ставит перед собой задачу систематизировать взгляды основателя методизма, которые зачастую разбросаны по многочисленным проповедям, письмам и трактатам. Коллинз убедительно доказывает, что центральной осью, вокруг которой вращается вся теология Уэсли, является именно «путь спасения» (via salutis). Это не просто набор догм, а динамичный процесс восстановления образа Божьего в человеке.

В книге подробно анализируется структура этого пути, начиная от «предваряющей благодати», которая действует в каждом человеке еще до его обращения, и заканчивая «христианским совершенством». Коллинз мастерски раскрывает характерный для Уэсли баланс между верой и делами, между Божьим суверенитетом и человеческой ответственностью. Автор показывает, что для Уэсли спасение — это не только юридический акт оправдания (изменение нашего положения перед Богом), но и реальное терапевтическое исцеление души через освящение (изменение нашей природы).

Особое внимание уделяется тому, как Уэсли сочетал протестантский акцент на оправдании только верой с глубоким стремлением к святости, характерным для ранней церкви и восточного православия. Книга Коллинза помогает современному читателю увидеть в Уэсли не просто пламенного проповедника, а глубокого теолога, чье учение о преображающей силе благодати остается актуальным для понимания христианской жизни и сегодня.

Кеннет Коллинз - Библейский путь спасения - Сущность теологии Джона Уэсли

Пер. с англ. Ю. Табак

М.: Триада, 2002, 312 с.

ISBN 5-86181-282-9

Кеннет Коллинз - Библейский путь спасения - Сущность теологии Джона Уэсли - Содержание

Глава 1. Благодать, сотворение и грехопадение человека

Вечная благодать Божья - Благодать как божественная милость и укрепление силой Св.Духа - Сотворение человечества - Грехопадение человека - Первородный грех - Как передается первородный грех - Последствия первородного греха - Предваряющая благодать - Дары предваряющей благодати

Глава 2. Убеждающая благодать и начальное покаяние

Убеждающая благодать - Необходимость проповеди - Нравственный закон - Покаяние и дела, достойные покаяния - Покаяние - Дела, достойные покаяния - Необходимость покаяния и дела, достойные покаяния - Разграничения в понятиях покаяния, добрых дел и веры - ''Не в той степени" - ''Не в там значении"

Глава 3. Оправдание благодатью по вере

Состояние под законам: приготовление к оправданию - Вера - Искупление - Оправдавние - Что такое оправдание? - Благодать, добрые дела и вменение праведности- - Проблема Sola Fide

Глава 4. Возрождение благодатью по вере

Благодать как сuла Божья - Новое рождение как основа христианской жизни - Новое рождение как необходимая перемена - Существуют ли степени возрождения? - Новое рождение как огромная перемена - Новое рождение значение как решающая перемен - Значение временных перемен - Новое рождение как освобождающая перемена - Вера - Надежда - Любовь - Крещение и новое рождение

Глава 5. Учение о христианской убежденности

Вероучительные аспекты - Исторические аспекты - 1738-1747 - 1748-1770 - 1771-1791 - Дополнение: концепция реального христианства как ключ к уэслинскому учению о спасении - Идея реального христианства, существенно пересмотренная (1725-1747) - Идея реального христианства в развитии (1748-1770) - Идея реального христианства, расцвет (1771-1791)

Глава 6. Освящение благодатью по вере

Благодать - Покаяние - Общественная религия - Дела, достойные покаяния. - Вера - Полное освящение, или христианское совершенство - Что нельзя считать христианским совершенствам - Что такое христианское совершенство - Когда происходит полное освящение? - Можно ли утратить благодать христианского совершенства? - По-прежнему ли полностью освященные нуждаются во Христе? - Убежденность - Дополнение: Отражает ли uia salutis порядок спасения? - Отрицание порядка спасения – - Утвержденный порядок спасения - Опасность земных предпочтений - Смерть - Суд - Окончательное оправдание - Существует ли второе оправдание?. - Возвращаясь к святости, добрым делам и закону - Вопрос о заслугах

Заключение. Экуменическая сотериология?