В XVI веке слово coach («коуч») обозначало пассажирскую или почтовую карету. Такой экипаж должен был доставить людей оттого места, где они находились, в некоторое другое место, куда они хотели попасть. В 80-х годах XIX века слово коуч приобрело значение, связанное со спортом. Так стали называть инструктора, обучавшего гребле студентов Кембриджского университета. Инструктор, проводя со студентами тренировки на реке Кем, тем самым помогал им перемещаться от одного места на этой реке к другому, и впоследствии слово коуч как спортивный термин стало означать «человека, помогающего спортсменам переходить от одного уровня развития спортивного мастерства к другому».

В дальнейшем это же слово коуч стало употребляться и в других областях человеческой деятельности: при развитии профессионального мастерства музыкантов, актеров и других людей, чья работа связана с публичными выступлениями. В своем творческом росте эти люди полагаются на неких «инструкторов», которые помогают им совершенствовать те или иные навыки, преодолевать препятствия, концентрировать внимание на поставленной задаче и достигать желаемого уровня мастерства. Дон Шула, бывший тренер футбольной команды «Майами Долфинс», в своих воспоминаниях пишет о спортсменах, которые приходили в его команду, уже обладая определенными навыками и спортивным талантом.

Эти спортсмены были готовы подчиняться тренеру, чьей работой было обучать их, приучать к дисциплине и вдохновлять на достижение результатов более высоких, чем они сами могли от себя ожидать. Пройдя этот путь, человек становится более знающим, он лучше реализует свои способности, более уверен в себе, чем в том случае, если бы такой работы не проводилось.

Коллинз Гари - Коучинг в христианском служении: Как помочь людям реализовать свой потенциал

Пер. с англ.

СПб.: Мирт, 2006. 411 с.

ISBN 5-88869-214-Х

Коллинз Гари - Коучинг в христианском служении: Как помочь людям реализовать свой потенциал - Содержание

От автора

Благодарности

Часть первая. Введение в христианский коучинг

Глава 1. Кто такой коуч?

Глава 2. Руководство один на один

Глава 3. Что отличает хорошего коуча?

Глава 4. С чего начать

Часть вторая. Проясняем картину настоящего

Глава 5. Обратимся к самому себе

Глава 6. Жизненные ценности

Глава 7. Выявляем свои пристрастия

Часть третья. Направляем внимание на будущее

Глава 8. Ориентируемся на будущее

Глава 9. Трогаемся в путь в соответствии со своим призванием

Часть четвертая. Достижение целей

Глава 10. Продвигаемся вперед

Глава 11. Преодолеваем препятствия

Часть пятая. Различные виды христианского коучинга

Глава 12. Коучинг во время перемен

Глава 13. Коучинг во время переходных периодов

Глава 14. Коучинг при решении проблемы жизненного баланса

Глава 15. Взаимоотношения и семейный коучинг

Глава 16. Духовный коучинг

Глава 17. Коучинг и церковь

Глава 18. Коучинг должностных лиц

Глава 19. Коучинг руководителей и самого себя

Часть шестая. Будущее христианского коучинга

Глава 20. Христианский коучинг XXI века

Приложения

Приложение 1. Соглашение о коучинге

Приложение 2. Сведения о желающем пройти курс коучинга

Приложение 3. Диаграмма жизни

Приложение 4. Принципы самопознания

Приложение 5. Краткое руководство по предварительной оценке сложившейся ситуации

Приложение 6. В каких областях вы духовно одарены?

Приложение 7. Выявление жизненных ценностей

Приложение 8. Описание кредо

Приложение 9. Письмо, написанное десять лет спустя

Приложение 10. Каналы энергетических потерь

Приложение 11. Эффективность руководителя

Примечания

Тематический указатель

Условные сокращения книг Библии

Коллинз Гари - Коучинг в христианском служении: Как помочь людям реализовать свой потенциал - От автора

Иногда замысел книги рождается неожиданно. Идея написать эту книгу появилась у меня в результате беседы с двумя друзьями, с которыми я обедал во время перерыва на конференции в Нашвилле. Накануне я выступил с большой речью о некоторых современных влияниях и тенденциях в христианском душепопечении. По моим наблюдениям, в этой области выделились три различных направления. Во-первых, — традиционная психотерапия, или душепопечение, помогающее людям решать проблемы, связанные с их прошлым и настоящим; во-вторых, — духовное руководство, помогающее людям ориентироваться в их жизни с Богом; и, в-третьих, — совершенно новое направление — коучинг, по своему характеру явно отличающееся от душепопечения.

Но мысль написать книгу о христианском коучинге не приходила мне в голову, пока кто-то из моих друзей во время разговора за обедом не упомянул о том, что нет еще ни одной книги на эту тему. Кажется, кто-то сказал, что такую книгу мог бы написать я, но это было мимолетное замечание, и мы тут же заговорили о чем-то другом. Однако мысль о книге поселилась где-то в глубинах моего сознания, и работу этой мысли, несомненно, стимулировал и направлял Святой Дух. В течение многих месяцев я читал работы других авторов на эту тему; участвовал в программе коучинга в качестве коуча; учился руководить этим процессом; обсуждал вопросы, связанные с коучингом, со многими людьми (как в неформальных беседах, так и в официальных интервью); молился Богу; усердно работал за компьютером, — и результат всего этого теперь перед вами.

Писать книги для меня всегда было трудным делом, и с годами это занятие не стало легче. Высшая награда для меня за этот труд не в том, чтобы увидеть книгу изданной и поставить ее на полку. Мне достаточно слышать рассказы людей о том, как на них тем или иным образом повлияла эта книга. Я молюсь, чтобы моя книга нашла отклик в сердцах таких людей, как вы, которые, в свою очередь, смогут быть коучами для других людей и внесут некоторые изменения в их жизнь, согласно Божьей воле. Я надеюсь, что те страницы, к чтению которых вы приступаете, помогут вам на этом пути.