Колмачевский Леонард - Животный эпос на Западе и у славян

Первым и самым существенным вопросом в области животного эпоса представляется вопрос о его происхождении. Первоклассные ученые, прибегая к обширному запасу знаний или необыкновенному остроумию, решали этот вопрос крайне разнообразно. Изучаемый предмет представлялся каждому из них под известным углом зрения, определяемым весьма ограниченным и узким субъективизмом...

Односторонность взглядов в значительной мере обусловливалась патриотическими тенденциями иди недостаточным знакомством с национальными произведениями или преданиями других народностей, преимущественно же славянского мира. Впрочем, последний упрек значительно ослабляется тем обстоятельством, что лет за двадцать тому назад не было еще той массы накопившегося материала, который в настоящую пору поражает своим объемом и тем не менее в известных случаях все еще недостаточен для окончательного решения спорных вопросов. Что же касается патриотических симпатий, то ими нередко определялись научные воззрения. Подчас играли роль даже специальные занятия, перед которыми должен был преклоняться научный вопрос, решавшийся вследствие этого не объективно, а пристрастно. Честь «изобретения» животного эпоса, первые фазисы его развития, постепенное его осложнение и т.п. — все это то переносилось на тот или другой народ, то приписывалось его влиянию, то приурочивалось к известной стране.

Как бы то ни было, разнообразные точки зрения не замедлили вызвать целый ряд гипотез или противоречащих друг другу взглядов. Из длинной вереницы мнений только за весьма немногими возможно признать притязание на достоверность; большинство же взглядов не заключает в себе даже ничтожной доли вероятности или правдоподобия. Все вопросы, входящие в состав животного эпоса, впервые обстоятельно рассматривал Якоб Гримм. Он создал, так сказать, вопрос о животном эпосе вообще. В известном своем исследовании (Reinhart Fuchs. Berlin, 1834) Я. Гримм, конечно, подробно касается и вопроса о происхождении животного эпоса, прослеживает пути, по которым шло его распространение и т.п.

Источник животного эпоса, по мнению Я. Гримма, заключается в поэтическом созерцании народа, усматривавшего в разнообразных способностях и качествах зверей множество черт, общих с природой людей. Все это непременно должно было установить интимные отношения между первобытным человеком и миром зверей. Отсюда вера в превращение людей в животных и наоборот, вера в переселение душ, убеждение, что звери—существа вещие, обладающие чародейственной силой, что звери одарены предвидением человеческой судьбы, не лишены возможности говорить человеческим языком или обладают своим собственным, таинственным говором. Все это вело к тому, что человек поспешил дать зверям больше простора, вводя их в сферу собственных действий, в круг событий человеческой жизни.

Колмачевский Леонард - Животный эпос на Западе и у славян

Μ: Вече, 2022, 320 с.: ил.

Серия "Славянский мир"

ISBN 978-5-4484-1904-1

Колмачевский Леонард - Животный эпос на Западе и у славян - Содержание

К ИЗДАНИЮ 2022 Г

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. ГИПОТЕЗЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ, РАЗВИТИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ЖИВОТНОГО ЭПОСА

II. ОТНОШЕНИЕ СЛАВЯНСКОГО ЖИВОТНОГО ЭПОСА К ЗАПАДНОМУ

1. Кража рыбы

2. Рыбная ловля

3. Лиса-Исповедница, или Похищение петуха лисою

4. Неравный дележ жатвы

5. Избавление человека от хищного зверя

6. Звери-странники

7. Лиса-судья, или Старая хлеб-соль забывается

8. Волк-дурень

9. Дрозд-кормилец

III. ГЛАВНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПОЭМ О ЖИВОТНЫХ

IV. САТИРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ В ПРЕДЕЛАХ ЖИВОТНОГО ЭПОСА

ДОПОЛНЕНИЯ