Магия имени

Прояснение "обличья" сатаны , которое можно найти в Ветхом Завете, Септуагинта, в неканонических книгах и в "Свитках Мертвого моря", а также в Новом Завете. Книга почетного профессора Университета Калифорнии (Лос-Анджелес, США) опубликована в издательстве Cambridge University Press в 2006 г.

Главной задачей своего исследования он считает прояснение "обличья" Сатаны (или сатаны, дьявола), которое можно найти в Ветхом Завете, его греческом переводе (Септуагинте), в неканонических книгах и в "Свитках Мертвого моря", а также в Новом Завете (что составляет "первоначальную биографию"), и отделение этого "обличья" от его переосмысления в трудах Отцов Церкви ("новая биография").

Келли показывает, каким складывался образ Сатаны в литературе, драматургии и изобразительном искусстве, дает обзор веры или неверия в его существование вплоть до наших дней. Тонкий текстологический анализ, увлекательный исследовательский поиск и ясность изложения делают книгу интересной широкому кругу читателей. На русский язык книга переведена впервые.

Генри А. Келли - Сатана - Биография

Satan: A Biography

Серия: Магия имени

Издательство: Весь Мир, 2011 г. - 328 с.

ISBN 978-5-7777-0241-8



Генри А. Келли - Сатана - Биография - Содержание

Иллюстрации Аббревиатуры Введение Часть I. Древнееврейский фон Глава 1. Ветхий Завет

Глава 2. Апокрифические сочинения и «Свитки Мертвого моря» Часть II. Новый Завет: Сатана вступает в свои права Глава 3. Святой Павел, первый христианский писатель

Глава 4. Четыре Евангелия

Глава 5. Поздние Послания

Глава 6. Апокалипсис Иоанна Богослова

Глава 7. Сведение воедино книг Нового Завета: составной портрет Сатаны в каноническом порядке Часть III. Сатана и Адам Глава 8. Первый грех Сатаны: падение Адама Часть IV. Возвышение падшего Люцифера Глава 9. Люцифер и новая биография Сатаны

Глава 10. Сатана и род человеческий

Глава 11. Теоретизирование о Сатане

Глава 12. Сатана в литературе и искусстве Часть V. Сатана в современном мире Глава 13. Искушение и одержимость

Глава 14. Сомнения и подтверждения Итоги и выводы

Генри А. Келли - Сатана - Биография - Введение

Время будущее: Низвержен Обвинитель братии наших, обвиняющий их пред Богом нашим день и ночь.

Откр. 12:10

Время настоящее: Я, Иисус, Люцифер.

Откр. 22:16



Я привожу две цитаты из Апокалипсиса как своего рода квинтэссенцию истории Сатаны, изложенной в этой книге. Первая цитата показывает, что Сатана является Небесным Обвинителем человечества перед Богом, и с этой должности он, согласно данному пророчеству, в будущем будет снят. Во второй цитате, взятой с последней страницы Нового Завета, Иисус называет себя «Звездой Светлой и Утренней», что можно перевести на латинский как «Люцифер» («несущий свет», «светоносный»; «Light-Bearer» — одно из древних названий планеты Венера, «утренней звезды», предваряющей своим появлением на востоке восход солнца).

В ветхозаветные времена Люцифер не ассоциировался с Сатаной, о нем не думали ни как о Сатане, изгнанном с небес до сотворения Адама и Евы, ни как о Сатане, который вообще имел какое-либо отношение к Адаму и Еве.

Мне хотелось бы внести ясность, конкретно уточнить, что имеется в Библии о Сатане и о чем там не сказано. Называя свою книгу «Сатана: Биография», я прямо указываю на книгу Джека Майлза «Бог: Биография». Тем самым я хочу подчеркнуть, что, как и он, я намереваюсь рассмотреть каждое «обличье» Сатаны само по себе, как таковое, без влияния более поздних интерпретаций. Но если Майлз использует литературный подход, изучая образ Бога, представленный в каждой книге Еврейской Библии в их традиционном порядке, то я стремлюсь к использованию скорее хронологического и исторического подходов (пусть и с менее широким научным аппаратом).



Я рассмотрю возможное происхождение и изменение каждого упоминания о Сатане в Библии и ее толкованиях. Я внимательно изучу возможные предположения и допущения каждого библейского автора. Я не буду раньше времени излагать мнения более поздних авторов. Беда всех исторических работ в том, что их создатели склонны рассматривать прошедшие события через призму современных им теорий и интерпретировать прошлое в свете знаний, полученных позже. Иногда такое преждевременное или анахроническое теоретизирование осуществляется умышленно, иногда нет.

В последнем случае мы принимаем чью-то современную трактовку как факт и строим свои теории, основываясь на ней. Самым значимым изменением в истории образа Сатаны стал его радикальный пересмотр в Новом Завете, когда он был отождествлен с различными сатанинскими фигурами Ветхого Завета и определен как мятежник, восставший против Бога. Эта интерпретация, как никакая другая, изменила историю Сатаны, превратив малоприятного чиновника Божественного Правительства в олицетворение Зла — его персонификацию, реально существующую как личность.