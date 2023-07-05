Колман - Коулман - Генеральный план евангелизма - Евангелизационная стратегия Иисуса

Христиане, живущие по образцу, установленному Христом и Его учениками, могут быть уверены, что их дела гармонически войдут в общий Божий замысел и получат Его благословение и Его силу - для исполнения Великого Поручения.

Вы можете изменить свою жизнь, применяя на практике, ежедневно, принципы, лежащие в этой книге. Каждый верующий, стремящийся следовать за Христом и свидетельствовать о Нём, должен познакомиться с этой важной, нужной и актуальной книгой.

Роберт Колман - Генеральный план евангелизма

ИЗДАТЕЛЬ - ФЛЕМИНГ РЕВЕЛЬ 1963, 1964 – 133 с.

Роберт Колман - Генеральный план евангелизма - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Избрание

2. Общение

3. Посвящение

4. Наделение духом

5. Наглядный пример

6. Назначение на служение

7. Надзор

8. Евангельская плодоносность

ЭПИЛОГ

Роберт Колман - Генеральный план евангелизма - Предисловие

ПРОБЛЕМА МЕТОДОВ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ

Вопрос о цели нашей работы и вопрос о её уместности является решающим ориентиром в нашей деятельности. Оба они тесно взаимосвязаны. И то, в какой мере они будут согласованы между собой в действительности, в большой степени определит значение всей нашей деятельности. Ни бурная деятельность, ни даже большой опыт в каком-либо деле ещё не гарантируют его успеха. Всегда нужно ставить вопрос: стоит ли это делать? И приведёт ли это к выполнению дела?

Этот вопрос должен ставиться в Церкви постоянно по отношению к евангелизационной деятельности. Способствует ли вся наша деятельность исполнению Великого Завета Христа? Расширяется ли круг людей, посвятивших себя достижению мира Евангелием? Нельзя отрицать того, что мы заняты в Церкви проведением одной евангелизационной программы за другой. Но достигаем ли мы нашей цели?

ФОРМА СЛЕДУЕТ ЗА ФУНКЦИЕЙ

Требования в этом вопросе сразу же указывают на необходимость в хорошо продуманной стратегии действий, которая бы день за днём приближала к намеченной цели. Мы должны знать, насколько наши действия соответствуют общему плану, Божьему плану нашей жизни. Это породит в наших душах сознание высокого и важного назначения. Это также касается любых методов и способов возвещения Евангелия. Как дом возводится согласно плану его назначения, так и всё, что мы делаем, должно соответствовать цели. В противном случае наша деятельность будет бесцельна и непонятна.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ

Эта книга была написана в результате попытки найти основные принципы, которыми руководствовался в своих действиях Господь, в надежде, что наш собственный труд может осуществляться по этому образцу. Сама по себе эта книга не пытается истолковать особые методы Иисуса в личной или массовой евангелизации. Она, скорее всего, является изучением основных принципов, лежащих в основе Его служения — принципов, определявших Его методы. Её можно назвать учебником Его стратегии евангелизации, вокруг которой вращалась Его жизнь на земле.

ТРЕБУЮТСЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В этой области было опубликовано удивительно мало литературы, хотя большинство книг, посвящённых методам евангелизации, бегло касаются этой темы. То же самое можно сказать и о трудах, посвящённых методам учения Иисуса, а также общей истории жизни и дел Христа.

Возможно, на сегодняшний день наиболее глубокому исследованию подвергся расширенный план евангелизации данный нам Господом. Главная тема этого исследования — подготовка учеников. И наилучшим образцом в исследовании этого рода является работа А. Б. Бруса «Подготовка Двенадцати».

Это - повествование о духовном росте учеников в присутствии Христа, впервые опубликованное в 1871 г. и переработанное в 1899 г., до сих пор остаётся непревзойдённым по глубине проникновения в суть вопроса. Другая книга — «Рачтоя Рачтояцм» («Пастырь пастырей» Генри Лэтэма, написанная в 1890 г., уделяет особое внимание методам, при помощи которых Иисус обучал людей, хотя она и менее исчерпывающая в своём анализе. После этих ранних исследований последовал ряд других меньших по объёму работ, стимулирующих дальнейшую разработку этой темы. Не все эти труды разделяют одну и ту же евангельскую теологическую позицию, но интересно отметить, что их мнения совпадают в оценке центрального момента в работе Иисуса с Его учениками.

То же самое можно сказать и о многочисленных практических работах, рассматривающих различные этапы жизни и служения церкви, опубликованных в последние годы. Особенно это заметно в литературе, касающейся роста небольших церковных общин и движения евангелизации силами рядовых верующих. Хотя нам известно, что эти авторы не писали, в общем, с позиции евангелизационной стратегии, мы всё же должны признать, что мы перед ними в неоплатном долгу за разработку основополагающих принципов в служении и миссии нашего Господа.