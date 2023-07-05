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Колман - Коулман - Генеральный план евангелизма - Евангелизационная стратегия Иисуса

Роберт Колман - Генеральный план евангелизма
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics
Христиане, живущие по образцу, установленному Христом и Его учениками, могут быть уверены, что их дела гармонически войдут в общий Божий замысел и получат Его благословение и Его силу - для исполнения Великого Поручения.
Вы можете изменить свою жизнь, применяя на практике, ежедневно, принципы, лежащие в этой книге. Каждый верующий, стремящийся следовать за Христом и свидетельствовать о Нём, должен познакомиться с этой важной, нужной и актуальной книгой.

Роберт Колман - Генеральный план евангелизма

ИЗДАТЕЛЬ - ФЛЕМИНГ РЕВЕЛЬ 1963, 1964 – 133 с.

Роберт Колман - Генеральный план евангелизма - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Избрание
2. Общение
3. Посвящение
4. Наделение духом
5. Наглядный пример
6. Назначение на служение
7. Надзор
8. Евангельская плодоносность
ЭПИЛОГ

Роберт Колман - Генеральный план евангелизма - Предисловие

ПРОБЛЕМА МЕТОДОВ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Вопрос о цели нашей работы и вопрос о её уместности является решающим ориентиром в нашей деятельности. Оба они тесно взаимосвязаны. И то, в какой мере они будут согласованы между собой в действительности, в большой степени определит значение всей нашей деятельности. Ни бурная деятельность, ни даже большой опыт в каком-либо деле ещё не гарантируют его успеха. Всегда нужно ставить вопрос: стоит ли это делать? И приведёт ли это к выполнению дела?
Этот вопрос должен ставиться в Церкви постоянно по отношению к евангелизационной деятельности. Способствует ли вся наша деятельность исполнению Великого Завета Христа? Расширяется ли круг людей, посвятивших себя достижению мира Евангелием? Нельзя отрицать того, что мы заняты в Церкви проведением одной евангелизационной программы за другой. Но достигаем ли мы нашей цели?
ФОРМА СЛЕДУЕТ ЗА ФУНКЦИЕЙ
Требования в этом вопросе сразу же указывают на необходимость в хорошо продуманной стратегии действий, которая бы день за днём приближала к намеченной цели. Мы должны знать, насколько наши действия соответствуют общему плану, Божьему плану нашей жизни. Это породит в наших душах сознание высокого и важного назначения. Это также касается любых методов и способов возвещения Евангелия. Как дом возводится согласно плану его назначения, так и всё, что мы делаем, должно соответствовать цели. В противном случае наша деятельность будет бесцельна и непонятна.
ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
Эта книга была написана в результате попытки найти основные принципы, которыми руководствовался в своих действиях Господь, в надежде, что наш собственный труд может осуществляться по этому образцу. Сама по себе эта книга не пытается истолковать особые методы Иисуса в личной или массовой евангелизации. Она, скорее всего, является изучением основных принципов, лежащих в основе Его служения — принципов, определявших Его методы. Её можно назвать учебником Его стратегии евангелизации, вокруг которой вращалась Его жизнь на земле.
ТРЕБУЮТСЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой области было опубликовано удивительно мало литературы, хотя большинство книг, посвящённых методам евангелизации, бегло касаются этой темы. То же самое можно сказать и о трудах, посвящённых методам учения Иисуса, а также общей истории жизни и дел Христа.
Возможно, на сегодняшний день наиболее глубокому исследованию подвергся расширенный план евангелизации данный нам Господом. Главная тема этого исследования — подготовка учеников. И наилучшим образцом в исследовании этого рода является работа А. Б. Бруса «Подготовка Двенадцати».
Это - повествование о духовном росте учеников в присутствии Христа, впервые опубликованное в 1871 г. и переработанное в 1899 г., до сих пор остаётся непревзойдённым по глубине проникновения в суть вопроса. Другая книга — «Рачтоя Рачтояцм» («Пастырь пастырей» Генри Лэтэма, написанная в 1890 г., уделяет особое внимание методам, при помощи которых Иисус обучал людей, хотя она и менее исчерпывающая в своём анализе. После этих ранних исследований последовал ряд других меньших по объёму работ, стимулирующих дальнейшую разработку этой темы. Не все эти труды разделяют одну и ту же евангельскую теологическую позицию, но интересно отметить, что их мнения совпадают в оценке центрального момента в работе Иисуса с Его учениками.
То же самое можно сказать и о многочисленных практических работах, рассматривающих различные этапы жизни и служения церкви, опубликованных в последние годы. Особенно это заметно в литературе, касающейся роста небольших церковных общин и движения евангелизации силами рядовых верующих. Хотя нам известно, что эти авторы не писали, в общем, с позиции евангелизационной стратегии, мы всё же должны признать, что мы перед ними в неоплатном долгу за разработку основополагающих принципов в служении и миссии нашего Господа.

Роберт Коулман - Евангелизационная стратегия Иисуса Пер. с англ. — СПб.: «Мирт», 1995.— 144 с. ISBN 5-88869-008-2 Роберт Коулман - Евангелизационная стратегия Иисуса - Содержание Предисловие Введение Глава 1. Избрание Глава 2. Общение Глава 3. Посвящение Глава 4. Принятие Духа Святого Глава 5. Пример Глава 6. Поручение Глава 7. Контроль Глава 8. Воспроизведение ЭпилогРоберт Коулман - Евангелизационная стратегия Иисуса

Пер. с англ. — СПб.: «Мирт», 1995.— 144 с.
ISBN 5-88869-008-2

Роберт Коулман - Евангелизационная стратегия Иисуса - Содержание

Предисловие
Введение
  • Глава 1. Избрание
  • Глава 2. Общение
  • Глава 3. Посвящение
  • Глава 4. Принятие Духа Святого
  • Глава 5. Пример
  • Глава 6. Поручение
  • Глава 7. Контроль
  • Глава 8. Воспроизведение
Эпилог
Views 1 881
Rating 5.0 / 5
Added 05.07.2023
Author brat Warden
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

A
Alena1970 10 months ago
Очень ценная книга.
Спасибо.
Y
yurysokol 4 years ago

Благодарю за труд и служение!

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