Коломийцев - А если не так, сдвину светильник твой

Начиная с 2020 года жизнь многих из нас изменилась навсегда. За это время только в США мы пережили пандемию. повсеместное закрытие церквей, взрыв движения за права чернокожих. массовые погромы и столь же массовые увольнения полицейских. Несколько штатов охватили масштабные лесные пожары, задыхаясь от которых люди замуровывали себя дома.

Затем последовали предвыборные беспорядки. На фоне высокой милитаризации населения и его крайне полярных взглядов, соседи начали бояться друг друга. Едва утихли поствыборные толки - общество начало спорить о масках и вакцинах от короновируса.

Поддавшись апатии, некоторые верующие так и не вернулись после карантина в свои общины. спекулируя тем, что богослужения можно смотреть и по интернету. Другие, решив начать жизнь с чистого листа, двинулись осваивать новые места.

И тут в Украину ворвалась война, поставив близких нам людей по разные стороны баррикад. Миллионы людей были вынуждены начать жизнь с чистого листа, бежав в другие страны. Члены церквей, втянутые в военный конфликт. вдруг обнаружили, что текстами

Писания: можно еще и отлично проклинать друг друга. Библейское учение о прощении вдруг стало относительным. Каждое из этих событий постепенно втягивало нас в свою воронку, одного за другим. Даже самые далекие от политики люди постепенно начали задаваться вопросом: а что дальше?

Называя ceбя Христианами, в критической ситуации люди начали обращаться: к чему и кому угодно. только не к Писанию, видя в нем мало пользы для реальной жизни. Многие пастыри растерянно молчали. Другие говорили то, чего не следовало бы. У миллионов верующих почва начала уплывать из-под ног.

Кто-то громко заговорил о теория всемирного заговора. заражая паникой друзей в социальных ceтяx. «Более духовные» стали предупреждать о введении начертания со дня на день. Особую популярность приобрели наспех скроенные толкования книги Откровение. Казалось бы, верующие решили углубиться в Писание, чтобы найти в нем ответы на тревожащие их вопросы. Но нет. Мало обоснованные идеи, выведенные, якобы, из этой книги, сеяли больше паники и отчаяния в сердцах детей Божьих. нежели уверенности и надежды.

Надо признать, большинство христиан в принципе читают эту книгу, будто она написана языком Брайля: они водят по ней руками. прикасаются к ее истинам. но совершенно не в состоянии перевести их на понятный для них язык. А потому ответы. которыми они могли бы жить. остаются непонятными и не примененными.

Но, раз уж мы проповедуем, что Библия - это Слово Божье, ориентир в земной жизни, путеводитель в небо, то, наверное, что-то не так с нашим «чтением». Ведь само Писание утверждает, что в нем есть все, необходимое для жизни и благочестия. Поэтому я приглашаю вас в эту прекрасную и недооцененную в своей практичности книгу, чтобы научиться видеть в ней Божьи откровения и обрести руководство для повседневной жизни.

Коломийцев Алексей - «А если не так, сдвину светильник твой»

Киев: Международное служение «Слово Благодати»,

«ФОП Смоленский С. А.», 2023 — 192 с.

ISBN 978-617-8215-04-0

Коломийцев Алексей - «А если не так, сдвину светильник твой» - Содержание