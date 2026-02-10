Уверенность в своем духовном «профессионализме», надежда на удачу, элементарная лень думать и критически смотреть на свою жизнь приводят многих к потере бдительности в оценках ситуаций. Они решаются действовать «вслепую». Этих христиан не беспокоит тот факт, что они не совсем точно знают, что говорит Бог по тому или иному вопросу. Они поступают, исходя из собственного опыта, ценностей и представлений окружающих о том, что хорошо и плохо... Они помнят в общем, что небо — вверху, а земля — внизу. Но, где и какая береза стоит на их пути, они не спешат уточнять.

Нет, они не делают явных грехов. Но в ситуациях, где для получения точного знания об истине нужно потрудиться, эти люди предпочитают оставить все, как есть. Оставить в тумане... Такие спорные вопросы даже получили свое название в христианском мире: «серые зоны». Так говорят о том, что, кажется, представлено в Писании недостаточно ясно. Например, считают люди, нигде не написано, можно ли пить спиртное, курить, слушать рок-музыку, можно ли смотреть фильмы со сценами насилия, играть в компьютерные игры, работать фотомоделью или заниматься сетевым маркетингом.

Алексей Коломийцев - Как не разбиться в тумане

Серия «Истина, преображающая жизнь»

Ванкувер: Церковь «Слово благодати» — «СПДФО Смоленский С. А.»

2013 - 320 с. Переиздание

ISBN 978-966-96906-5-4

Алексей Коломийцев - Как не разбиться в тумане - Содержание

Обращение к читателю

КАК НЕ РАЗБИТЬСЯ В ТУМАНЕ?

ЧАСТЬ I. ВОПРОСЫ О СПАСЕНИИ

Способен ли человек избирать добро?

Верна ли доктрина о первородном грехе?

Спасение: по благодати или по делам?

Когда происходит рождение свыше?

Как быть уверенным в своем спасении?

Можно ли потерять спасение?

Как объяснить места Писания, говорящие о возможной потере спасения?

Были ли спасены люди, отпавшие впоследствии?

Как понять повеление: «совершайте свое спасение»?

В каком спасении нуждался апостол Павел, согласно Флп. 1:18-19?

ЧАСТЬ II. ВОПРОСЫ О СВЯТОМ ДУХЕ

Какая разница между крещением и исполнением Святым Духом?

Был ли Христос крещен Духом Святым?

Что означает ходатайство Духа «воздыханиями неизреченными»?

Можно ли молиться Духу Святому?

Защищает ли Библия говорение на языках?

Как противостоять влиянию харизматии?

Что значит похулить Святого Духа?

ЧАСТЬ III. ДРУГИЕ БОГОСЛОВСКИЕ ВОПРОСЫ

Что значит богоцентризм?

Не делаете ли вы Бога монстром?

Что такое кальвинизм, и кто такие кальвинисты?

Зачем молиться, если все предрешено?

Как «взять свой крест и следовать за Христом» на практике?

Есть ли в Библии гипотетические выражения?

Действительно ли человек имеет триединую природу?

Как христиане «умерли для закона»?

Нужно ли христианам исполнять субботу?

Останется ли Церковь на Великую скорбь?

ЧАСТЬ IV. ВОПРОСЫ ЦЕРКОВНОЙ ПРАКТИКИ

Обязательно ли верующему быть членом поместной церкви?

Почему падает авторитет Библии среди молодежи?

Каково место проповеди на богослужении?

Как избежать авторитаризма в пастырстве?

Что означает отлучение от церкви?

Полезны ли истории о потустороннем мире?

Можно ли танцевать во время богослужения?

Какой перевод Библии на английский язык лучше?

ЧАСТЬ V. ВОПРОСЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

Что означает библейское предупреждение: «не любите мира, ни того, что в мире»?



Как должны одеваться христиане?

Как христианин должен относиться к спиртному?

Как выбрать между двумя полезными вещами?

Как победить лень?

Зачем стремиться к лучшему?

Как довериться Богу полностью?

Можно ли христианам занимать, покупать в кредит и ссуживать деньги под проценты?

Может ли хобби стать идолом?

Как перестать сравнивать себя с другими?

Можно ли заниматься сетевым маркетингом?

Сплетни - грех ли это?

Как Библия смотрит на шутки и юмор?

Можно ли служить в армии и защищать своих близких с оружием в руках?

Грех ли слушать мощную музыку?

ЧАСТЬ VI. ВОПРОСЫ СЕМЬИ И СЕКСУАЛЬНОСТИ