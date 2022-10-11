Предлагаемый читателю «Атлас православной иконы», подготовленный Г. С. Колпаковой совместно совместно со специалистом по новейшей иконописи искусствоведом И. К. Языковой, является обобщающей работой по русской иконе. Подобные издания в мире хорошо известны. Однако для отечественной практики были издавна характерны по преимуществу строго иконографические своды с преобладанием схематических прорисей, в полном смысле иконописные «подлинники», с минимальным количеством текста. Рядом с подобными справочниками настоящее издание подкупает, прежде всего, обильным и разообразным исторически и системно выстроенным иллюстративным материалом, с преобладанием цветных воспроизведений памятников иконографии.

Тематический диапазон представленных здесь и откоментированных выдающихся образцов монументалыюй и иконной живописи, миниатюры, ювелирного искусства и т. д. предельно разнообразен - практически от времени формирования христианства до наших дней. Уже чисто зрительно подбор илллюстраций вводит русскую художественную культуру в круг широких паралелей и ассоциаций, позволяя читателю более емко и точно представить и определитъ для себя место отечественной иконописи в общем потоке развития общехристианского - и уже, православного иконописания и иных форм и видов изобразительного искусства.

Колпакова Галина - Икона: Атлас православной иконы

М., Фоерия, 2013. 496 с.

ISBN 978-5-91796-022-7

Колпакова Галина - Икона: Атлас православной иконы - Содержание

Под сенью византийских традиций

Икона в православии

Начало русской иконы

Классический XII век

Полифония смыслов и образов: иконы 1200-1240 годов

После нашествия

Век чудотворных образов: иконы Богородицы XIII-XIV веков

Классичесике образы русской духовности

Новая встреча с Византией

Преображение божественным светом: Феофан Грек и художники его круга

Рай, сведенный на землю: искусство Андрея Рублева

XV столетие - золотой век русской иконописи

Гометрия форм и гармония красок в иконах Дионисия

Грозный век: иконы XVI столетия

Икона Нового времени

XVII век. Образы нового времени

Старообрядческие иконы в России

Сакральные образы в пермском резном искусстве

Новая эстетика икон Синодального периода

ХХ век: возвращение красоты. Иконописная традиция в ХХ - начале XXI века

Карты. Русь и ее место в Византийском мире

Палестина во времена земной жизни Иисуса Христа

Вселенские и поместные соборы

Христианские святыни Константинополя

Карта православного Афона

Возникновение восточно-христианской мистики исихазма

Паломнические центры Восточного христианства

Центры духовной культуры Византии VII в. - 1204 г.

Церковная организация Византии до 1204 г.

Организация древнерусской церкви

Перемещение памятников духовной культуры в пределах Византийско-славянской контактной зоны

«Хожения» Новгородского архиепископа св. Антония в 1200 г. по святыням Константинополя

Центры духовной культуры на Руси. Книжники Древней Руси

Перемещение наиболее выдающихся восточно-христианских святынь на Русь (Х-ХIII вв.)

Православие и распространение территории Руси в XI-XVI вв.

Приложения