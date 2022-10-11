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Колпакова - Икона

Колпакова Галина - Икона: Атлас православной иконы
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Reference, Cultural Studies Art
Предлагаемый читателю «Атлас православной иконы», подготовленный Г. С. Колпаковой совместно совместно со специалистом по новейшей иконописи искусствоведом И. К. Языковой, является обобщающей работой по русской иконе. Подобные издания в мире хорошо известны. Однако для отечественной практики были издавна характерны по преимуществу строго иконографические своды с преобладанием схематических прорисей, в полном смысле иконописные «подлинники», с минимальным количеством текста. Рядом с подобными справочниками настоящее издание подкупает, прежде всего, обильным и разообразным исторически и системно выстроенным иллюстративным материалом, с преобладанием цветных воспроизведений памятников иконографии.
Тематический диапазон представленных здесь и откоментированных выдающихся образцов монументалыюй и иконной живописи, миниатюры, ювелирного искусства и т. д. предельно разнообразен - практически от времени формирования христианства до наших дней. Уже чисто зрительно подбор илллюстраций вводит русскую художественную культуру в круг широких паралелей и ассоциаций, позволяя читателю более емко и точно представить и определитъ для себя место отечественной иконописи в общем потоке развития общехристианского - и уже, православного иконописания и иных форм и видов изобразительного искусства.

Колпакова Галина - Икона: Атлас православной иконы

М., Фоерия, 2013. 496 с.
ISBN 978-5-91796-022-7

Колпакова Галина - Икона: Атлас православной иконы - Содержание

Под сенью византийских традиций
  • Икона в православии
  • Начало русской иконы
  • Классический XII век
  • Полифония смыслов и образов: иконы 1200-1240 годов
  • После нашествия
  • Век чудотворных образов: иконы Богородицы XIII-XIV веков
Классичесике образы русской духовности
  • Новая встреча с Византией
  • Преображение божественным светом: Феофан Грек и художники его круга
  • Рай, сведенный на землю: искусство Андрея Рублева
  • XV столетие - золотой век русской иконописи
  • Гометрия форм и гармония красок в иконах Дионисия
  • Грозный век: иконы XVI столетия
Икона Нового времени
  • XVII век. Образы нового времени
  • Старообрядческие иконы в России
  • Сакральные образы в пермском резном искусстве
  • Новая эстетика икон Синодального периода
  • ХХ век: возвращение красоты. Иконописная традиция в ХХ - начале XXI века
Карты. Русь и ее место в Византийском мире
  • Палестина во времена земной жизни Иисуса Христа
  • Вселенские и поместные соборы
  • Христианские святыни Константинополя
  • Карта православного Афона
  • Возникновение восточно-христианской мистики исихазма
  • Паломнические центры Восточного христианства
  • Центры духовной культуры Византии VII в. - 1204 г.
  • Церковная организация Византии до 1204 г.
  • Организация древнерусской церкви
  • Перемещение памятников духовной культуры в пределах Византийско-славянской контактной зоны
  • «Хожения» Новгородского архиепископа св. Антония в 1200 г. по святыням Константинополя
  • Центры духовной культуры на Руси. Книжники Древней Руси
  • Перемещение наиболее выдающихся восточно-христианских святынь на Русь (Х-ХIII вв.)
  • Православие и распространение территории Руси в XI-XVI вв.
Приложения
  • Словарь иконографичесикх терминов
  • Терминологичесикй словарь
  • Библиография
  • Список сокращений
  • Об авторах
Views 359
Rating 5.0 / 5
Added 11.10.2022
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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