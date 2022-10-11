Колпакова - Икона
Предлагаемый читателю «Атлас православной иконы», подготовленный Г. С. Колпаковой совместно совместно со специалистом по новейшей иконописи искусствоведом И. К. Языковой, является обобщающей работой по русской иконе. Подобные издания в мире хорошо известны. Однако для отечественной практики были издавна характерны по преимуществу строго иконографические своды с преобладанием схематических прорисей, в полном смысле иконописные «подлинники», с минимальным количеством текста. Рядом с подобными справочниками настоящее издание подкупает, прежде всего, обильным и разообразным исторически и системно выстроенным иллюстративным материалом, с преобладанием цветных воспроизведений памятников иконографии.
Тематический диапазон представленных здесь и откоментированных выдающихся образцов монументалыюй и иконной живописи, миниатюры, ювелирного искусства и т. д. предельно разнообразен - практически от времени формирования христианства до наших дней. Уже чисто зрительно подбор илллюстраций вводит русскую художественную культуру в круг широких паралелей и ассоциаций, позволяя читателю более емко и точно представить и определитъ для себя место отечественной иконописи в общем потоке развития общехристианского - и уже, православного иконописания и иных форм и видов изобразительного искусства.
Колпакова Галина - Икона: Атлас православной иконы
М., Фоерия, 2013. 496 с.
ISBN 978-5-91796-022-7
Колпакова Галина - Икона: Атлас православной иконы - Содержание
Под сенью византийских традиций
- Икона в православии
- Начало русской иконы
- Классический XII век
- Полифония смыслов и образов: иконы 1200-1240 годов
- После нашествия
- Век чудотворных образов: иконы Богородицы XIII-XIV веков
Классичесике образы русской духовности
- Новая встреча с Византией
- Преображение божественным светом: Феофан Грек и художники его круга
- Рай, сведенный на землю: искусство Андрея Рублева
- XV столетие - золотой век русской иконописи
- Гометрия форм и гармония красок в иконах Дионисия
- Грозный век: иконы XVI столетия
Икона Нового времени
- XVII век. Образы нового времени
- Старообрядческие иконы в России
- Сакральные образы в пермском резном искусстве
- Новая эстетика икон Синодального периода
- ХХ век: возвращение красоты. Иконописная традиция в ХХ - начале XXI века
Карты. Русь и ее место в Византийском мире
- Палестина во времена земной жизни Иисуса Христа
- Вселенские и поместные соборы
- Христианские святыни Константинополя
- Карта православного Афона
- Возникновение восточно-христианской мистики исихазма
- Паломнические центры Восточного христианства
- Центры духовной культуры Византии VII в. - 1204 г.
- Церковная организация Византии до 1204 г.
- Организация древнерусской церкви
- Перемещение памятников духовной культуры в пределах Византийско-славянской контактной зоны
- «Хожения» Новгородского архиепископа св. Антония в 1200 г. по святыням Константинополя
- Центры духовной культуры на Руси. Книжники Древней Руси
- Перемещение наиболее выдающихся восточно-христианских святынь на Русь (Х-ХIII вв.)
- Православие и распространение территории Руси в XI-XVI вв.
Приложения
- Словарь иконографичесикх терминов
- Терминологичесикй словарь
- Библиография
- Список сокращений
- Об авторах
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