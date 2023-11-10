Колсон - Конфликт царств
Экономическое процветание, международная стабильность и социальная справедливость - это та цель, которой во все времена были отданы лучшие силы человеческой нации.
И она никогда не была видна так близко, как в настоящее время, когда осуществилась наиболее справедливая форма государственного правления - демократия.
Кажется, человечество смогло, наконец, выработать такой способ общественных отношений, который вселяет в сердце небывалой силы оптимизм и сулит долгожданные блага.
Вот-вот еще немного и мы насладимся радостью всеобщего благосостояния и справедливого общественного устройства. Но...
Демократия не оправдала наших надежд. Просто она - наилучшее условие, необходимое для преодоления общественных проблем, но отнюдь не средство борьбы с социальным злом.
Корень всех социальных бед сокрыт в глубине человеческого естества.
Самая идеальная система управления обществом уже изначально обречена из-за несовершенства человека, создавшего ее.
И вопрос не только в моральном состоянии каждой отдельной личности, занимающейся политической деятельностью, а в самой основе этой морали.
На чем основано мировоззрение человека, таково и качество системы его ценностей.
Чарльз Колсон - Эллен Сантилли Вон - Конфликт царств
ТОВ «Видавництво «Смiрна», 2001
а/с 2155, м. Черкаси, 18020, Украина
ISBN 966-7774-16-3
Чарльз Колсон - Эллен Сантилли Вон - Конфликт царств - Содержание
Слово издателя
Пролог
ЧАСТЬ 1: В ПОИСКАХ ЦАРСТВА
1. Конфликт Царств
2. После праздника
3. Перейдя Рубикон
4. Вера и факты
5. Ни зверь, ни ангел
ЧАСТЬ 2: ПРИХОД ЦАРСТВА
6. Царь без территории
7. Политика Царства
8. На благо народа
9. Крест и Корона
ЧАСТЬ 3: ОТВЕРГАЯ ЦАРСТВО
10. Истоки войны (часть 1)
11. Истоки войны (часть 2)
12. Нулевой год
13. Марксизм и Царство Божье
14. Конфликты и компромиссы на Западе
15. На пустой площади
ЧАСТЬ 4: ЦАРСТВО СРЕДИ НАС
16. О пользе Царства
17. Христианский патриотизм
18. Малые отряды
19. Вопрос о власти
20. Христиане в политической жизни
21. Знамения Царства
22. Подводные камни политики
23. Сила народа
24. Политические иллюзии
25. Нерушимое Царство
Эпилог
Слово благодарности
Примечания
Книга супер. Как и "Любить Бога" причесала мои мысли.