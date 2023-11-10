Колсон - Конфликт царств

Экономическое процветание, международная стабильность и социальная справедливость - это та цель, которой во все времена были отданы лучшие силы человеческой нации.

И она никогда не была видна так близко, как в настоящее время, когда осуществилась наиболее справедливая форма государственного правления - демократия.

Кажется, человечество смогло, наконец, выработать такой способ общественных отношений, который вселяет в сердце небывалой силы оптимизм и сулит долгожданные блага.

Вот-вот еще немного и мы насладимся радостью всеобщего благосостояния и справедливого общественного устройства. Но...

Демократия не оправдала наших надежд. Просто она - наилучшее условие, необходимое для преодоления общественных проблем, но отнюдь не средство борьбы с социальным злом.

Корень всех социальных бед сокрыт в глубине человеческого естества.

Самая идеальная система управления обществом уже изначально обречена из-за несовершенства человека, создавшего ее.

И вопрос не только в моральном состоянии каждой отдельной личности, занимающейся политической деятельностью, а в самой основе этой морали.

На чем основано мировоззрение человека, таково и качество системы его ценностей.

Чарльз Колсон - Эллен Сантилли Вон - Конфликт царств

ТОВ «Видавництво «Смiрна», 2001

а/с 2155, м. Черкаси, 18020, Украина

ISBN 966-7774-16-3

Чарльз Колсон - Эллен Сантилли Вон - Конфликт царств - Содержание

Слово издателя

Пролог

ЧАСТЬ 1: В ПОИСКАХ ЦАРСТВА

1. Конфликт Царств

2. После праздника

3. Перейдя Рубикон

4. Вера и факты

5. Ни зверь, ни ангел

ЧАСТЬ 2: ПРИХОД ЦАРСТВА

6. Царь без территории

7. Политика Царства

8. На благо народа

9. Крест и Корона

ЧАСТЬ 3: ОТВЕРГАЯ ЦАРСТВО

10. Истоки войны (часть 1)

11. Истоки войны (часть 2)

12. Нулевой год

13. Марксизм и Царство Божье

14. Конфликты и компромиссы на Западе

15. На пустой площади

ЧАСТЬ 4: ЦАРСТВО СРЕДИ НАС

16. О пользе Царства

17. Христианский патриотизм

18. Малые отряды

19. Вопрос о власти

20. Христиане в политической жизни

21. Знамения Царства

22. Подводные камни политики

23. Сила народа

24. Политические иллюзии

25. Нерушимое Царство

Эпилог

Слово благодарности

Примечания