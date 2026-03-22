Колсон - Любить Бога

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

В книге «Любить Бога» Чарльз Колсон размышляет о главной заповеди христианской веры — любви к Богу как основании всей духовной жизни. Автор показывает, что любовь к Богу — это не только чувство, но осознанное посвящение, выражающееся в послушании, доверии и служении.

Колсон рассматривает вопросы:

  • что значит любить Бога «всем сердцем, всей душой и всем разумением»;

  • как вера формирует мировоззрение и нравственный выбор;

  • каким образом любовь к Богу проявляется в повседневных поступках;

  • почему духовная жизнь требует дисциплины и зрелости.

Книга соединяет богословское осмысление с практическими выводами, подчёркивая, что подлинная любовь к Богу неизбежно отражается в отношениях с людьми и в общественной позиции верующего.

Издание будет интересно тем, кто стремится углубить личную веру и понять её влияние на характер, ответственность и жизненные решения.

Чарлз Колсон – Любить Бога

Пер. с англ. - Чикаго: Slavic Gospel Press, 1990. – 324 с.

Чарлз Колсон – Любить Бога – Содержание

Как все началось: Вступление

ПОСЛУШАНИЕ

  • Пролог: парадокс

  • Русский врач

  • Вера и послушание

СЛОВО БОЖЬЕ

  • Возьми и читай

  • Еще одна книга?

  • Уотергейт и воскресение

  • Верить в Бога

ГРЕХ И ПОКАЯНИЕ

  • Гангстер-христианин?

  • Что случилось с грехом?

  • Это в нас

  • Помяни Меня

  • Мы там были

ЖАЖДА СВЯТОСТИ

  • Будь свят, потому что Я свят

  • Святость на каждый день

  • И правда Его

  • Contra Mundum

  • Радикал-христианин

״НАРОД СВЯТЫЙ”

  • ״Народ Святый ״

  • Разделять страдания

  • Церковь на передовой

  • Это Мое тело

ЛЮБИТЬ БОГА

  • Жизнь и смерть

  • На арене: аллегория

  • Слово благодарности

  • Примечания

РУКОВОДСТВО К ЗАНЯТИЯМ

  • Введение

  • Руководство к занятиям

  • Список сокращений

Views 48
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

