В книге «Любить Бога» Чарльз Колсон размышляет о главной заповеди христианской веры — любви к Богу как основании всей духовной жизни. Автор показывает, что любовь к Богу — это не только чувство, но осознанное посвящение, выражающееся в послушании, доверии и служении.

Колсон рассматривает вопросы:

что значит любить Бога «всем сердцем, всей душой и всем разумением»;

как вера формирует мировоззрение и нравственный выбор;

каким образом любовь к Богу проявляется в повседневных поступках;

почему духовная жизнь требует дисциплины и зрелости.

Книга соединяет богословское осмысление с практическими выводами, подчёркивая, что подлинная любовь к Богу неизбежно отражается в отношениях с людьми и в общественной позиции верующего.

Издание будет интересно тем, кто стремится углубить личную веру и понять её влияние на характер, ответственность и жизненные решения.

Пер. с англ. - Чикаго: Slavic Gospel Press, 1990. – 324 с.

Чарлз Колсон – Любить Бога – Содержание

Как все началось: Вступление

ПОСЛУШАНИЕ

Пролог: парадокс

Русский врач

Вера и послушание

СЛОВО БОЖЬЕ

Возьми и читай

Еще одна книга?

Уотергейт и воскресение

Верить в Бога

ГРЕХ И ПОКАЯНИЕ

Гангстер-христианин?

Что случилось с грехом?

Это в нас

Помяни Меня

Мы там были

ЖАЖДА СВЯТОСТИ

Будь свят, потому что Я свят

Святость на каждый день

И правда Его

Contra Mundum

Радикал-христианин

״НАРОД СВЯТЫЙ”

״Народ Святый ״

Разделять страдания

Церковь на передовой

Это Мое тело

ЛЮБИТЬ БОГА

Жизнь и смерть

На арене: аллегория

Слово благодарности

Примечания

РУКОВОДСТВО К ЗАНЯТИЯМ