В книге «Любить Бога» Чарльз Колсон размышляет о главной заповеди христианской веры — любви к Богу как основании всей духовной жизни. Автор показывает, что любовь к Богу — это не только чувство, но осознанное посвящение, выражающееся в послушании, доверии и служении.
Колсон рассматривает вопросы:
что значит любить Бога «всем сердцем, всей душой и всем разумением»;
как вера формирует мировоззрение и нравственный выбор;
каким образом любовь к Богу проявляется в повседневных поступках;
почему духовная жизнь требует дисциплины и зрелости.
Книга соединяет богословское осмысление с практическими выводами, подчёркивая, что подлинная любовь к Богу неизбежно отражается в отношениях с людьми и в общественной позиции верующего.
Издание будет интересно тем, кто стремится углубить личную веру и понять её влияние на характер, ответственность и жизненные решения.
Чарлз Колсон – Любить Бога
Пер. с англ. - Чикаго: Slavic Gospel Press, 1990. – 324 с.
Чарлз Колсон – Любить Бога – Содержание
Как все началось: Вступление
ПОСЛУШАНИЕ
Пролог: парадокс
Русский врач
Вера и послушание
СЛОВО БОЖЬЕ
Возьми и читай
Еще одна книга?
Уотергейт и воскресение
Верить в Бога
ГРЕХ И ПОКАЯНИЕ
Гангстер-христианин?
Что случилось с грехом?
Это в нас
Помяни Меня
Мы там были
ЖАЖДА СВЯТОСТИ
Будь свят, потому что Я свят
Святость на каждый день
И правда Его
Contra Mundum
Радикал-христианин
״НАРОД СВЯТЫЙ”
״Народ Святый ״
Разделять страдания
Церковь на передовой
Это Мое тело
ЛЮБИТЬ БОГА
Жизнь и смерть
На арене: аллегория
Слово благодарности
Примечания
РУКОВОДСТВО К ЗАНЯТИЯМ
Введение
Руководство к занятиям
Список сокращений
