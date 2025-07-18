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Колсон - Рожденный заново

Чарльз Колсон - Рожденный заново
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Sociology Political Science
Корнями эта книга уходит в один знойный августовский день 1974 года. Незадолго до того президент Никсон подал в отставку; правительство было в растерянности, а страна — в шоке от небывалого Уотергейтского скандала. Я, одна из жертв величайшего политиче­ского кризиса в американской истории, отсиживал томительный срок в одной из алабамских тюрем. Я переживал внутреннюю агонию. Как все это могло случиться? Мысленно я оглядывался на два последних десятилетия, начиная с тех дней, когда я был коротко остриженным лейтенантом морской пехоты, до тех лет, когда я сидел в Овальном кабинете рядом с пре­зидентом Соединенных Штатов. Все это время я служил своей стране верой и правдой. Как могли мы, облеченные доверием народа, зайти так далеко? Нужно было извлечь необходимые уроки — для себя самого, для других, для оказавшейся в трудном положении страны. Что мог я предложить?
Вокруг меня в ужасных тюремных камерах были сотни людей, скованных жизненными обстоятельствами так же крепко, как цепя­ми наручников. На их печальных, потерянных лицах читались бес­численные человеческие трагедии. Я вспоминал людей, с которыми работал, — Хальдемана, Эрлихмана, Митчелла, Никсона. Они тоже были несвободны: пленники властных амбиций, они пали жертвами собственных человеческих слабостей. Пытаясь докопаться до глубинного смысла того, что произошло со мной и многими другими, я начал писать — давал оценку людям и событиям, делал выводы, нащупывал спасительные мысли. Я об­ращал свое внимание в основном на устройство государственных за­ведений, и когда я перечитывал написанное, все казалось мне тяже­ловесным, заумным и лишенным чего-то главного.
Молитва по-прежнему была для меня новым делом. Чувствуя, что мне необходима помощь, я просил ее у Бога. Прежде всего, я хотел понять — нужно мне писать книгу или нет? У меня было не­ сколько предложений, а одно даже очень заманчивое — написать книгу о годах правления Никсона. Но, чем больше я искал ответа и молился, тем яснее мне становилось, что писать нужно о том, что я пережил сам. К чему же я пришел в своей жизни? Ответы я получил неожиданным образом. Я писал письма своим новым друзьям-христианам в Вашингтон, в которых пытался объяс­нить, насколько реален Бог для некоторых из нас в тюрьме. Каким- то образом Господь помог моим письмам зазвучать по-настоящему, искренне, и я понял: да, надо писать книгу, только постоянно ис­кать в работе Его руководства.

Чарльз Колсон - Рожденный заново

Пер. с англ.
СПб: «Кредо», 1997, 400 с. ил
ISBN 3-89254-014-6

Чарльз Колсон - Рожденный заново - Содержание

Прежде чем мы начнем
  • 1 Что-то не так
  • 2 "Годен"
  • 3 "Разнеси все к ... матери"
  • 4 Президент идет на концерт
  • 5 Исполнитель грязной работы
  • 6 "Потухший вулкан"
  • 7 Долгое жаркое лето
  • 8 Незабываемая ночь
  • 9 Коттедж у моря
  • 10 Возвращение в Вашингтон
  • 11 Братья
  • 12 Христос в заголовках
  • 13 Одинокий дом
  • 14 Подпольное движение
  • 15 Обвинение
  • 16 Решение
  • 17 Виновен, Ваша Честь
  • 18 В ожидании решения суда
  • 19 Удар судейского молотка
  • 20 За решеткой
  • 21 "Не вмешивайся"
  • 22 Никаких привилегий, пожалуйста
  • 23 "Когда двое или трое собраны во Имя Мое"
  • 24 Рука помощи
  • 25 Неожиданный дар
  • 26 Духовное противостояние
  • 27 Время быть свободным
С тех пор
С благодарностью
Views 241
Rating 5.0 / 5
Added 18.07.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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