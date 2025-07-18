Чарльз Колсон - Рожденный заново

Корнями эта книга уходит в один знойный августовский день 1974 года. Незадолго до того президент Никсон подал в отставку; правительство было в растерянности, а страна — в шоке от небывалого Уотергейтского скандала. Я, одна из жертв величайшего политиче­ского кризиса в американской истории, отсиживал томительный срок в одной из алабамских тюрем. Я переживал внутреннюю агонию. Как все это могло случиться? Мысленно я оглядывался на два последних десятилетия, начиная с тех дней, когда я был коротко остриженным лейтенантом морской пехоты, до тех лет, когда я сидел в Овальном кабинете рядом с пре­зидентом Соединенных Штатов. Все это время я служил своей стране верой и правдой. Как могли мы, облеченные доверием народа, зайти так далеко? Нужно было извлечь необходимые уроки — для себя самого, для других, для оказавшейся в трудном положении страны. Что мог я предложить?

Вокруг меня в ужасных тюремных камерах были сотни людей, скованных жизненными обстоятельствами так же крепко, как цепя­ми наручников. На их печальных, потерянных лицах читались бес­численные человеческие трагедии. Я вспоминал людей, с которыми работал, — Хальдемана, Эрлихмана, Митчелла, Никсона. Они тоже были несвободны: пленники властных амбиций, они пали жертвами собственных человеческих слабостей. Пытаясь докопаться до глубинного смысла того, что произошло со мной и многими другими, я начал писать — давал оценку людям и событиям, делал выводы, нащупывал спасительные мысли. Я об­ращал свое внимание в основном на устройство государственных за­ведений, и когда я перечитывал написанное, все казалось мне тяже­ловесным, заумным и лишенным чего-то главного.

Молитва по-прежнему была для меня новым делом. Чувствуя, что мне необходима помощь, я просил ее у Бога. Прежде всего, я хотел понять — нужно мне писать книгу или нет? У меня было не­ сколько предложений, а одно даже очень заманчивое — написать книгу о годах правления Никсона. Но, чем больше я искал ответа и молился, тем яснее мне становилось, что писать нужно о том, что я пережил сам. К чему же я пришел в своей жизни? Ответы я получил неожиданным образом. Я писал письма своим новым друзьям-христианам в Вашингтон, в которых пытался объяс­нить, насколько реален Бог для некоторых из нас в тюрьме. Каким- то образом Господь помог моим письмам зазвучать по-настоящему, искренне, и я понял: да, надо писать книгу, только постоянно ис­кать в работе Его руководства.

Чарльз Колсон - Рожденный заново

Пер. с англ.

СПб: «Кредо», 1997, 400 с. ил

ISBN 3-89254-014-6

Чарльз Колсон - Рожденный заново - Содержание

Прежде чем мы начнем

1 Что-то не так

2 "Годен"

3 "Разнеси все к ... матери"

4 Президент идет на концерт

5 Исполнитель грязной работы

6 "Потухший вулкан"

7 Долгое жаркое лето

8 Незабываемая ночь

9 Коттедж у моря

10 Возвращение в Вашингтон

11 Братья

12 Христос в заголовках

13 Одинокий дом

14 Подпольное движение

15 Обвинение

16 Решение

17 Виновен, Ваша Честь

18 В ожидании решения суда

19 Удар судейского молотка

20 За решеткой

21 "Не вмешивайся"

22 Никаких привилегий, пожалуйста

23 "Когда двое или трое собраны во Имя Мое"

24 Рука помощи

25 Неожиданный дар

26 Духовное противостояние

27 Время быть свободным

С тех пор

С благодарностью