Чарльз Колсон - Рожденный заново

Колсон - Рожденный заново
Корнями эта книга уходит в один знойный августовский день 1974 года. Незадолго до того президент Никсон подал в отставку; правительство было в растерянности, а страна — в шоке от небывалого Уотергейтского скандала. Я, одна из жертв величайшего политического кризиса в американской истории, отсиживал томительный срок в одной из алабамских тюрем. Я переживал внутреннюю агонию. Как все это могло случиться? Мысленно я оглядывался на два последних десятилетия, начиная с тех дней, когда я был коротко остриженным лейтенантом морской пехоты, до тех лет, когда я сидел в Овальном кабинете рядом с президентом Соединенных Штатов. Все это время я служил своей стране верой и правдой. Как могли мы, облеченные доверием народа, зайти так далеко? Нужно было извлечь необходимые уроки — для себя самого, для других, для оказавшейся в трудном положении страны. Что мог я предложить?
Вокруг меня в ужасных тюремных камерах были сотни людей, скованных жизненными обстоятельствами так же крепко, как цепями наручников. На их печальных, потерянных лицах читались бесчисленные человеческие трагедии. Я вспоминал людей, с которыми работал, — Хальдемана, Эрлихмана, Митчелла, Никсона. Они тоже были несвободны: пленники властных амбиций, они пали жертвами собственных человеческих слабостей. Пытаясь докопаться до глубинного смысла того, что произошло со мной и многими другими, я начал писать — давал оценку людям и событиям, делал выводы, нащупывал спасительные мысли. Я обращал свое внимание в основном на устройство государственных заведений, и когда я перечитывал написанное, все казалось мне тяжеловесным, заумным и лишенным чего-то главного.
Молитва по-прежнему была для меня новым делом. Чувствуя, что мне необходима помощь, я просил ее у Бога. Прежде всего, я хотел понять — нужно мне писать книгу или нет? У меня было не сколько предложений, а одно даже очень заманчивое — написать книгу о годах правления Никсона. Но, чем больше я искал ответа и молился, тем яснее мне становилось, что писать нужно о том, что я пережил сам. К чему же я пришел в своей жизни? Ответы я получил неожиданным образом. Я писал письма своим новым друзьям-христианам в Вашингтон, в которых пытался объяснить, насколько реален Бог для некоторых из нас в тюрьме. Каким- то образом Господь помог моим письмам зазвучать по-настоящему, искренне, и я понял: да, надо писать книгу, только постоянно искать в работе Его руководства.
Чарльз Колсон - Рожденный заново
Пер. с англ.
СПб: «Кредо», 1997, 400 с. ил
ISBN 3-89254-014-6
Чарльз Колсон - Рожденный заново - Содержание
Прежде чем мы начнем
- 1 Что-то не так
- 2 "Годен"
- 3 "Разнеси все к ... матери"
- 4 Президент идет на концерт
- 5 Исполнитель грязной работы
- 6 "Потухший вулкан"
- 7 Долгое жаркое лето
- 8 Незабываемая ночь
- 9 Коттедж у моря
- 10 Возвращение в Вашингтон
- 11 Братья
- 12 Христос в заголовках
- 13 Одинокий дом
- 14 Подпольное движение
- 15 Обвинение
- 16 Решение
- 17 Виновен, Ваша Честь
- 18 В ожидании решения суда
- 19 Удар судейского молотка
- 20 За решеткой
- 21 "Не вмешивайся"
- 22 Никаких привилегий, пожалуйста
- 23 "Когда двое или трое собраны во Имя Мое"
- 24 Рука помощи
- 25 Неожиданный дар
- 26 Духовное противостояние
- 27 Время быть свободным
С тех пор
С благодарностью
No comments yet. Be the first!