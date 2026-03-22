Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Колсон - Вера

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Книга «Вера» — это размышление Чарльза Колсона о сущности христианской веры и её значении для личной и общественной жизни. Автор стремится показать, что вера — это не абстрактная идея и не эмоциональное переживание, а целостное мировоззрение, определяющее мышление, нравственные решения и поступки человека.

Колсон рассматривает основные положения христианства, их историческую и культурную значимость, а также отвечает на распространённые вопросы и сомнения современного человека. Особое внимание уделяется тому, как вера формирует характер, влияет на общество и помогает ориентироваться в сложных моральных вызовах.

Книга сочетает богословскую ясность с практической направленностью и адресована читателям, стремящимся глубже понять христианское учение и его роль в современном мире.

Чарльз Колсон - Вера

Издательская группа "Нард", Киев 2011 г. - 324 с.

ISBN 978-966-8795-12-1

Чарльз Колсон - Вера - Содержание

  • Бог существует

  • Он говорит

  • Грехопадение/первородный грех

  • Боговоплощение

  • Крест и искупительная смерть Христа

  • Телесное воскресение из мертвых

  • Природа Бога/Его всемогущество

  • Троица

  • Оправдание по вере/обращение

  • Прощение и примирение

  • Церковь

  • Освящение/святость

  • Ценность человеческой жизни

  • Возвращение Иисуса и конец истории

Views 43
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

