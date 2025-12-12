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Колум – Великие мифы народов мира

Патрик Колум – Великие мифы народов мира
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Category ESXATOS BOOKS, Mythology Legends
Важно разделять греческую и латинскую мифологии. Юпитер и Зевс хотя во многом и тождественны, но они вовсе не одно и то же лицо. Юнона — это не Гера, Минер­ва — не Афина, Нептун — не Посейдон. Римляне, как ут­верждает Джейн Гаррисон, обожествляли не богов (dei), а силы (numina). И эти силы были совершенно безликими. Они не име­ли отличительных черт, они не были наделены яркой индивидуальностью, как греческие божества, вокруг каждо­го из них не слагались глубокие и поэтические мифы. Но мы должны помнить, что мифология, создание образов, является только лишь одним и, вероятно, не самым глав­ным фактором в религии. Римляне, безусловно, не были «иконистами», но из этого вовсе не следует, что они были менее религиозны, чем греки.
Скорее даже наоборот. Не­что смутное, не вполне ясное вызывает большее благого­вение, чем известное и очевидное. По утверждению Моммзена, Марс, сеющий смерть, был центральным италийским божеством, во всяком слу­чае когда италийские народы жили на своем полуострове сами по себе. Он был защитником горожан. Потрясая ко­пьем, он охранял свой народ и отражал его врагов. Марсу был посвящен первый месяц не только в римском кален­даре — который в других случаях не принимает во внима­ние богов, — но также, вероятно, и во всех латинских и сабинских календарях. Среди римских имен собственных, которые, аналогичным образом, не содержат намеков на других богов, с древнейших времен встречаются такие имена, как Маркус, Мамеркус и Мамуриус. С Марсом и его священным дятлом связано старейшее италийское пророчество; волк, священное для Марса животное, был эмблемой римских горожан.
И даже священные легенды, на которые хватило даже бедного воображения римлян, относились исключительно к богу Марсу и его копии — Квирину. В то время как абстракция, которая лежит в ос­нове каждой религии, где-то еще стремилась подняться до более широкого и полного понимания и глубже проник­нуть в суть вещей, форма римской веры осталась застыв­шей или даже опустилась до необычайно низкого уровня понимания и проницательности. В религии Рима не было ничего тайного, за исключением имен богов города, Пе­натов, а истинный характер даже этих богов был очевиден всем и каждому. Из всех римских культов, вероятно, са­мым глубоким был культ духов-хранителей, которые жили в домах, в кладовых, в общественных зданиях. Речь идет о культе Весты и Пенатов, причем Пенаты были обще- ственные и домашние, о культе Сильвана — бога лесов и дикой природы — и, особенно, богов домашнего очага — Ларов, которым регулярно выделалась еда с домашнего стола.
О мире духов можно сказать немногое. Души умер­ших, «хороших» людей, продолжали существовать в виде теней, посещавших то место, где ранее пребывало тело, и получали еду и питье от живых. Но жили они глубоко под землей, и не было моста, по которому можно было выйти из нижнего мира к людям на землю или к богам над ней. Культ героев, столь сильно развитый в Греции, у римлян отсутствовал. Нума — древнейшая и самая уважаемая фи­гура в римской истории — никогда не обожествлялся в Риме так, как Тесей в Афинах. Истории Ромула и Нумы приведены по жизнеописани­ям Плутарха и трудам Ливия, где персонажи рассматрива­ются как исторические личности. История Помоны и Вертумна взята из трудов Овидия.

Патрик Колум – Великие мифы народов мира

Издательство – «Центрполиграф»
Москва – 2007 г. – 351 с.
ISBN 978-5-9524-3258-1

Патрик Колум – Великие мифы народов мира – Содержание

  • Значение мифологии
ЕГИПЕТСКАЯ МИФОЛОГИЯ
  • Осирис и Исида
  • Ра, его нисхождение и восхождение
ВАВИЛОНСКАЯ МИФОЛОГИЯ
  • Начало
  • Гильгамеш
  • Рассказ об Утнапишти и потопе, который уничтожил все, что было на земле
  • Сошествие Иштар в подземный мир
ПЕРСИДСКАЯ МИФОЛОГИЯ
  • Джамшид Блистательный
ИУДЕЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ ПОСТХРИСТИАНСКОГО ПЕРИОДА
  • Ангелы, создание и падение человека
  • Смущение ангела смерти
ГРЕЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ
  • Начало
  • Прометей
  • Пандора
  • Деметра
  • Орфей
  • Дионис
  • Аполлон
  • Геракл
РИМСКАЯ МИФОЛОГИЯ
  • Дети Марса
  • Нума-законодатель
  • Сивилла
  • Помона и Вертумн
ГРЕКО-РИМСКАЯ МИФОЛОГИЯ
  • Купидон и Психея
КЕЛЬТСКАЯ МИФОЛОГИЯ
  • Ирландские мифы
  • Мидир и Этайн
  • Смерть Конайре Мора, короля Ирландии
  • Путешествие Брана в страну бессмертных
  • Уэльские мифы
  • Пвилл, правитель Диведа, и его визит в Аннувн, королевство Фейри
  • Мат, сын Матонви
ФИНСКАЯ МИФОЛОГИЯ
  • Лемминкяйнен, его гибель и возвращение к жизни
ИСЛАНДСКАЯ МИФОЛОГИЯ
  • Начало
  • Строительство стены
  • Мимир
  • Бальдр
  • Наказание Локи
  • Дети Локи
  • Рагнарёк. Судьбы богов
ИНДИЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ
  • Ведическая мифология Небесная нимфа и ее смертный супруг
  • Эпическая мифология
  • Пахтанье океана
  • Рождение Ганги
  • Савитри и властелин мертвых
  • Выбор Дамаянти
  • Буддистская мифология
  • Достижение Готамы
КИТАЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ
  • Начало
  • Небесная ткачиха и пастух
ЯПОНСКАЯ МИФОЛОГИЯ
  • Солнечная богиня, грозовой бог и ссора, которая произошла между ними
  • Первые люди
ПОЛИНЕЗИЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ
  • Новая Зеландия
  • Начало
  • Новая Зеландия и Гавайи
  • Мауи, несущий огонь
  • Как Мауи хотел добыть бессмертие для всех
  • Пеле, гавайская богиня вулканического огня
МИФОЛОГИЯ ПЕРУ Виракоча
  • Пастух лам и солнечная дева
МИФЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ И МЕКСИКИ
  • Начало
  • Близнецы-герои и властители Шибальбы
  • Кецалькоатль
  • Враг Кецалькоатля
  • Боги ацтеков
  • Ацтеки
МИФЫ ИНДЕЙЦЕВ ЗУНИ
  • Пайятума и кукурузные девы
Views 329
Rating 5.0 / 5
Added 12.12.2025
Author brat librarian
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5.0/5 (2)

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