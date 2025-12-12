Колум – Великие мифы народов мира
Важно разделять греческую и латинскую мифологии. Юпитер и Зевс хотя во многом и тождественны, но они вовсе не одно и то же лицо. Юнона — это не Гера, Минерва — не Афина, Нептун — не Посейдон. Римляне, как утверждает Джейн Гаррисон, обожествляли не богов (dei), а силы (numina). И эти силы были совершенно безликими. Они не имели отличительных черт, они не были наделены яркой индивидуальностью, как греческие божества, вокруг каждого из них не слагались глубокие и поэтические мифы. Но мы должны помнить, что мифология, создание образов, является только лишь одним и, вероятно, не самым главным фактором в религии. Римляне, безусловно, не были «иконистами», но из этого вовсе не следует, что они были менее религиозны, чем греки.
Скорее даже наоборот. Нечто смутное, не вполне ясное вызывает большее благоговение, чем известное и очевидное. По утверждению Моммзена, Марс, сеющий смерть, был центральным италийским божеством, во всяком случае когда италийские народы жили на своем полуострове сами по себе. Он был защитником горожан. Потрясая копьем, он охранял свой народ и отражал его врагов. Марсу был посвящен первый месяц не только в римском календаре — который в других случаях не принимает во внимание богов, — но также, вероятно, и во всех латинских и сабинских календарях. Среди римских имен собственных, которые, аналогичным образом, не содержат намеков на других богов, с древнейших времен встречаются такие имена, как Маркус, Мамеркус и Мамуриус. С Марсом и его священным дятлом связано старейшее италийское пророчество; волк, священное для Марса животное, был эмблемой римских горожан.
И даже священные легенды, на которые хватило даже бедного воображения римлян, относились исключительно к богу Марсу и его копии — Квирину. В то время как абстракция, которая лежит в основе каждой религии, где-то еще стремилась подняться до более широкого и полного понимания и глубже проникнуть в суть вещей, форма римской веры осталась застывшей или даже опустилась до необычайно низкого уровня понимания и проницательности. В религии Рима не было ничего тайного, за исключением имен богов города, Пенатов, а истинный характер даже этих богов был очевиден всем и каждому. Из всех римских культов, вероятно, самым глубоким был культ духов-хранителей, которые жили в домах, в кладовых, в общественных зданиях. Речь идет о культе Весты и Пенатов, причем Пенаты были обще- ственные и домашние, о культе Сильвана — бога лесов и дикой природы — и, особенно, богов домашнего очага — Ларов, которым регулярно выделалась еда с домашнего стола.
О мире духов можно сказать немногое. Души умерших, «хороших» людей, продолжали существовать в виде теней, посещавших то место, где ранее пребывало тело, и получали еду и питье от живых. Но жили они глубоко под землей, и не было моста, по которому можно было выйти из нижнего мира к людям на землю или к богам над ней. Культ героев, столь сильно развитый в Греции, у римлян отсутствовал. Нума — древнейшая и самая уважаемая фигура в римской истории — никогда не обожествлялся в Риме так, как Тесей в Афинах. Истории Ромула и Нумы приведены по жизнеописаниям Плутарха и трудам Ливия, где персонажи рассматриваются как исторические личности. История Помоны и Вертумна взята из трудов Овидия.
Патрик Колум – Великие мифы народов мира
Издательство – «Центрполиграф»
Москва – 2007 г. – 351 с.
ISBN 978-5-9524-3258-1
Патрик Колум – Великие мифы народов мира – Содержание
- Значение мифологии
ЕГИПЕТСКАЯ МИФОЛОГИЯ
- Осирис и Исида
- Ра, его нисхождение и восхождение
ВАВИЛОНСКАЯ МИФОЛОГИЯ
- Начало
- Гильгамеш
- Рассказ об Утнапишти и потопе, который уничтожил все, что было на земле
- Сошествие Иштар в подземный мир
ПЕРСИДСКАЯ МИФОЛОГИЯ
- Джамшид Блистательный
ИУДЕЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ ПОСТХРИСТИАНСКОГО ПЕРИОДА
- Ангелы, создание и падение человека
- Смущение ангела смерти
ГРЕЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ
- Начало
- Прометей
- Пандора
- Деметра
- Орфей
- Дионис
- Аполлон
- Геракл
РИМСКАЯ МИФОЛОГИЯ
- Дети Марса
- Нума-законодатель
- Сивилла
- Помона и Вертумн
ГРЕКО-РИМСКАЯ МИФОЛОГИЯ
- Купидон и Психея
КЕЛЬТСКАЯ МИФОЛОГИЯ
- Ирландские мифы
- Мидир и Этайн
- Смерть Конайре Мора, короля Ирландии
- Путешествие Брана в страну бессмертных
- Уэльские мифы
- Пвилл, правитель Диведа, и его визит в Аннувн, королевство Фейри
- Мат, сын Матонви
ФИНСКАЯ МИФОЛОГИЯ
- Лемминкяйнен, его гибель и возвращение к жизни
ИСЛАНДСКАЯ МИФОЛОГИЯ
- Начало
- Строительство стены
- Мимир
- Бальдр
- Наказание Локи
- Дети Локи
- Рагнарёк. Судьбы богов
ИНДИЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ
- Ведическая мифология Небесная нимфа и ее смертный супруг
- Эпическая мифология
- Пахтанье океана
- Рождение Ганги
- Савитри и властелин мертвых
- Выбор Дамаянти
- Буддистская мифология
- Достижение Готамы
КИТАЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ
- Начало
- Небесная ткачиха и пастух
ЯПОНСКАЯ МИФОЛОГИЯ
- Солнечная богиня, грозовой бог и ссора, которая произошла между ними
- Первые люди
ПОЛИНЕЗИЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ
- Новая Зеландия
- Начало
- Новая Зеландия и Гавайи
- Мауи, несущий огонь
- Как Мауи хотел добыть бессмертие для всех
- Пеле, гавайская богиня вулканического огня
МИФОЛОГИЯ ПЕРУ Виракоча
- Пастух лам и солнечная дева
МИФЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ И МЕКСИКИ
- Начало
- Близнецы-герои и властители Шибальбы
- Кецалькоатль
- Враг Кецалькоатля
- Боги ацтеков
- Ацтеки
МИФЫ ИНДЕЙЦЕВ ЗУНИ
- Пайятума и кукурузные девы
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