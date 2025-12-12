Колум – Великие мифы народов мира

Важно разделять греческую и латинскую мифологии. Юпитер и Зевс хотя во многом и тождественны, но они вовсе не одно и то же лицо. Юнона — это не Гера, Минер­ва — не Афина, Нептун — не Посейдон. Римляне, как ут­верждает Джейн Гаррисон, обожествляли не богов (dei), а силы (numina). И эти силы были совершенно безликими. Они не име­ли отличительных черт, они не были наделены яркой индивидуальностью, как греческие божества, вокруг каждо­го из них не слагались глубокие и поэтические мифы. Но мы должны помнить, что мифология, создание образов, является только лишь одним и, вероятно, не самым глав­ным фактором в религии. Римляне, безусловно, не были «иконистами», но из этого вовсе не следует, что они были менее религиозны, чем греки.

Скорее даже наоборот. Не­что смутное, не вполне ясное вызывает большее благого­вение, чем известное и очевидное. По утверждению Моммзена, Марс, сеющий смерть, был центральным италийским божеством, во всяком слу­чае когда италийские народы жили на своем полуострове сами по себе. Он был защитником горожан. Потрясая ко­пьем, он охранял свой народ и отражал его врагов. Марсу был посвящен первый месяц не только в римском кален­даре — который в других случаях не принимает во внима­ние богов, — но также, вероятно, и во всех латинских и сабинских календарях. Среди римских имен собственных, которые, аналогичным образом, не содержат намеков на других богов, с древнейших времен встречаются такие имена, как Маркус, Мамеркус и Мамуриус. С Марсом и его священным дятлом связано старейшее италийское пророчество; волк, священное для Марса животное, был эмблемой римских горожан.

И даже священные легенды, на которые хватило даже бедного воображения римлян, относились исключительно к богу Марсу и его копии — Квирину. В то время как абстракция, которая лежит в ос­нове каждой религии, где-то еще стремилась подняться до более широкого и полного понимания и глубже проник­нуть в суть вещей, форма римской веры осталась застыв­шей или даже опустилась до необычайно низкого уровня понимания и проницательности. В религии Рима не было ничего тайного, за исключением имен богов города, Пе­натов, а истинный характер даже этих богов был очевиден всем и каждому. Из всех римских культов, вероятно, са­мым глубоким был культ духов-хранителей, которые жили в домах, в кладовых, в общественных зданиях. Речь идет о культе Весты и Пенатов, причем Пенаты были обще- ственные и домашние, о культе Сильвана — бога лесов и дикой природы — и, особенно, богов домашнего очага — Ларов, которым регулярно выделалась еда с домашнего стола.

О мире духов можно сказать немногое. Души умер­ших, «хороших» людей, продолжали существовать в виде теней, посещавших то место, где ранее пребывало тело, и получали еду и питье от живых. Но жили они глубоко под землей, и не было моста, по которому можно было выйти из нижнего мира к людям на землю или к богам над ней. Культ героев, столь сильно развитый в Греции, у римлян отсутствовал. Нума — древнейшая и самая уважаемая фи­гура в римской истории — никогда не обожествлялся в Риме так, как Тесей в Афинах. Истории Ромула и Нумы приведены по жизнеописани­ям Плутарха и трудам Ливия, где персонажи рассматрива­ются как исторические личности. История Помоны и Вертумна взята из трудов Овидия.

Патрик Колум – Великие мифы народов мира

Издательство – «Центрполиграф»

Москва – 2007 г. – 351 с.

ISBN 978-5-9524-3258-1

Патрик Колум – Великие мифы народов мира – Содержание

Значение мифологии

ЕГИПЕТСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Осирис и Исида

Ра, его нисхождение и восхождение

ВАВИЛОНСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Начало

Гильгамеш

Рассказ об Утнапишти и потопе, который уничтожил все, что было на земле

Сошествие Иштар в подземный мир

ПЕРСИДСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Джамшид Блистательный

ИУДЕЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ ПОСТХРИСТИАНСКОГО ПЕРИОДА

Ангелы, создание и падение человека

Смущение ангела смерти

ГРЕЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Начало

Прометей

Пандора

Деметра

Орфей

Дионис

Аполлон

Геракл

РИМСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Дети Марса

Нума-законодатель

Сивилла

Помона и Вертумн

ГРЕКО-РИМСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Купидон и Психея

КЕЛЬТСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Ирландские мифы

Мидир и Этайн

Смерть Конайре Мора, короля Ирландии

Путешествие Брана в страну бессмертных

Уэльские мифы

Пвилл, правитель Диведа, и его визит в Аннувн, королевство Фейри

Мат, сын Матонви

ФИНСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Лемминкяйнен, его гибель и возвращение к жизни

ИСЛАНДСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Начало

Строительство стены

Мимир

Бальдр

Наказание Локи

Дети Локи

Рагнарёк. Судьбы богов

ИНДИЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Ведическая мифология Небесная нимфа и ее смертный супруг

Эпическая мифология

Пахтанье океана

Рождение Ганги

Савитри и властелин мертвых

Выбор Дамаянти

Буддистская мифология

Достижение Готамы

КИТАЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Начало

Небесная ткачиха и пастух

ЯПОНСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Солнечная богиня, грозовой бог и ссора, которая произошла между ними

Первые люди

ПОЛИНЕЗИЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Новая Зеландия

Начало

Новая Зеландия и Гавайи

Мауи, несущий огонь

Как Мауи хотел добыть бессмертие для всех

Пеле, гавайская богиня вулканического огня

МИФОЛОГИЯ ПЕРУ Виракоча

Пастух лам и солнечная дева

МИФЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ И МЕКСИКИ

Начало

Близнецы-герои и властители Шибальбы

Кецалькоатль

Враг Кецалькоатля

Боги ацтеков

Ацтеки

МИФЫ ИНДЕЙЦЕВ ЗУНИ