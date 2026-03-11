Книга Яна Амоса Коменського «Лябіринт світу й Рай Серця» — це шедевр чеської та світової літератури XVII століття, написаний у жанрі філософсько-релігійної алегорії. Автор, видатний гуманіст і педагог, створює масштабне полотно людського буття, де світ постає як заплутане місто-лабіринт, сповнене марноти, обману та безглуздої метушні. Головна ідея твору полягає в тому, що зовнішній світ не може дати людині справжнього спокою та сенсу, і лише через внутрішнє духовне перетворення та віднайдення «Раю Серця» у спілкуванні з Богом душа знаходить істинне щастя й безпеку.

Змістовна частина книги описує мандри Пілігрима, який у супроводі двох поводирів — Всезная (Допитливості) та Омани — намагається знайти своє місце серед людей. Він оглядає різні стани: від ремісників і вчених до володарів і духовенства, скрізь помічаючи фальш, жорстокість та маски, що приховують справжнє обличчя пороку. Після розчарування в земних інституціях Пілігрим переживає духовну кризу, яка завершується закликом Бога «Вернися!». Друга частина твору присвячена внутрішньому спогляданню та містичному єднанню з Христом, що перетворює людське серце на світлу оселю миру, яка контрастує з хаосом зовнішнього лабіринту.

Текст написаний у багатому, образному та глибоко емоційному стилі, характерному для епохи бароко, де філософські роздуми переплітаються з гострою сатирою на тогочасне суспільство. Коменський, який писав цю працю в часи особистих трагедій та релігійних воєн, вклав у неї весь свій біль і надію, що робить книгу надзвичайно щирою та актуальною для кожної епохи криз. Праця служить не лише пам’яткою літератури, а й глибоким психологічним посібником із пошуку внутрішньої рівноваги та духовних орієнтирів. Це читання для тих, хто замислюється над справжніми цінностями життя та шукає вихід із власного «лабіринту» сумнівів і розчарувань.

Ян Амос Коменський – Лябіринт світу й Рай Серця

Алегорія. – Переклад із праці Яна Коменського. – Saskatoon, Sask., Canada: The Gospel Press, 1951. – 158 с.

Ян Амос Коменський – Лябіринт світу й Рай Серця – Зміст

Передмова

Лябіринт світу й Рай Серця