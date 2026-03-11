Книга Яна Амоса Коменського «Лябіринт світу й Рай Серця» — це шедевр чеської та світової літератури XVII століття, написаний у жанрі філософсько-релігійної алегорії. Автор, видатний гуманіст і педагог, створює масштабне полотно людського буття, де світ постає як заплутане місто-лабіринт, сповнене марноти, обману та безглуздої метушні. Головна ідея твору полягає в тому, що зовнішній світ не може дати людині справжнього спокою та сенсу, і лише через внутрішнє духовне перетворення та віднайдення «Раю Серця» у спілкуванні з Богом душа знаходить істинне щастя й безпеку.
Змістовна частина книги описує мандри Пілігрима, який у супроводі двох поводирів — Всезная (Допитливості) та Омани — намагається знайти своє місце серед людей. Він оглядає різні стани: від ремісників і вчених до володарів і духовенства, скрізь помічаючи фальш, жорстокість та маски, що приховують справжнє обличчя пороку. Після розчарування в земних інституціях Пілігрим переживає духовну кризу, яка завершується закликом Бога «Вернися!». Друга частина твору присвячена внутрішньому спогляданню та містичному єднанню з Христом, що перетворює людське серце на світлу оселю миру, яка контрастує з хаосом зовнішнього лабіринту.
Текст написаний у багатому, образному та глибоко емоційному стилі, характерному для епохи бароко, де філософські роздуми переплітаються з гострою сатирою на тогочасне суспільство. Коменський, який писав цю працю в часи особистих трагедій та релігійних воєн, вклав у неї весь свій біль і надію, що робить книгу надзвичайно щирою та актуальною для кожної епохи криз. Праця служить не лише пам’яткою літератури, а й глибоким психологічним посібником із пошуку внутрішньої рівноваги та духовних орієнтирів. Це читання для тих, хто замислюється над справжніми цінностями життя та шукає вихід із власного «лабіринту» сумнівів і розчарувань.
Ян Амос Коменський – Лябіринт світу й Рай Серця
Алегорія. – Переклад із праці Яна Коменського. – Saskatoon, Sask., Canada: The Gospel Press, 1951. – 158 с.
Ян Амос Коменський – Лябіринт світу й Рай Серця – Зміст
Передмова
Лябіринт світу й Рай Серця
ПОДОРОЖНІЙ БЕРЕ СОБІ УБИКВІТА ЗА ПРОВОДИРЯ - ОМАНА ПРИЄДНУЄТЬСЯ ДО ПОДОРОЖНІХ - ПОДОРОЖНІЙ ЗАГНУЗДАНИЙ й МАЄ ОКУЛЯРИ - ПОДОРОЖНІЙ ДИВИТЬСЯ НА СВІТ ЗВЕРХУ - ДОЛЯ РОЗДАЄ ПРОФЕСІЇ - ПОДОРОЖНІЙ ОГЛЯДАЄ БАЗАР СВІТУ - ПОДОРОЖНІЙ ОГЛЯДАЄ СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ ТА ПОРЯДОК ЙОГО - ПОДОРОЖНІЙ ЗНАЙОМИТЬСЯ з РОБІТНИЧОЮ КЛАСОЮ - ПОДОРОЖНІЙ ЗНАЙОМИТЬСЯ з ОСВІЧЕНИМИ ЛЮДЬМИ - ПОДОРОЖНІЙ ПРИХОДИТЬ до ФІЛОСОФІВ - ПОДОРОЖНІЙ ЗНАЙОМИТЬСЯ З АЛХИМІЄЮ - ПОДОРОЖНІЙ ОДВІДУЄ РОЗЕКРУЦІЯНЦІВ - ПОДОРОЖНІЙ ПОМІЖ ЛІКАРАМИ - ПОДОРОЖНІЙ ЗНАЙОМИТЬСЯ з ПРОФЕСІЄЮ ПРАВА - ПОДОРОЖНІЙ ЗНАЙОМИТЬСЯ з МАГІСТРАМИ ТА ДОКТОРАМИ - ПОДОРОЖНІЙ ПРИХОДИТЬ до РЕЛІГІЙНОЇ ГРУПИ - ПОДОРОЖНІЙ ЗНАЙОМИТЬСЯ з ХРИСТИЯНСЬКОЮ РЕЛІГІЄЮ - ПОДОРОЖНІЙ ЗНАЙОМИТЬСЯ з УРЯДОВЦЯМИ - ВІЙСЬКОВА ПРОФЕСІЯ - ПАЛАЦ ФОРТУНИ АБО ЩАСТЯ - ПОДОРОЖНІЙ ДОВІДУЄТЬСЯ ПРО ЖИТТЯ БАГАТИХ - ЖИТТЯ ШУКАЧІВ ВЕСЕЛОСТИ - ВИГЛЯД ЖИТТЯ СЛАВНИХ НА ЗЕМЛІ - ПОДОРОЖНІЙ ЖУРИТЬСЯ й ПОЧИНАЄ СВАРИТИСЯ З ПРОВОДИРЯМИ - СОЛОМОН У ПАЛАЦІ МУДРОСТИ - ПОДОРОЖНІЙ БАЧИТЬ ТАЄМНИЙ СУД ТА УРЯД СВІТУ - СОЛОМОН ВИЯВЛЯЄ МАРНОТУ В СВІТІ - СОЛОМОН СПОКУШЕНИЙ ТА ВПІЙМАНИЙ В ТЕНЕТА - СОЛОМОНІВ ПОЧЕТ РОЗСИПАНИЙ, АРЕШТОВАНИЙ й ЗАМУЧЕНИЙ - ПОДОРОЖНІЙ БАЖАЄ ВТІКАТИ ВІД СВІТУ - ПОДОРОЖНІЙ ЗНАХОДИТЬ ДОРОГУ ДОДОМУ - ВІН ВІТАЄ ХРИСТА, ЯК ГОСТЯ СВОГО - ЇХНЯ ЗГОДА - ПОДОРОЖНІЙ ПЕРЕЖИВАЄ В СОБІ ПЕРЕМІНУ - ДОРОГА ДО НЕВИДИМОЇ ЦЕРКВИ - СВІТЛО И ДУХОВНІ ХРИСТИЯНИ - СВОБОДА СЕРЦЯ ПОСВЯЧУЄТЬСЯ БОГОВІ - ЗАКОНИ ДУХОВНИХ ХРИСТИЯН - СЕРЦЯ ВІДДАНІ БОГОВІ БАЧАТЬ, ЩО ЖИТТЯ ДЛЯ НИХ Є ЛЕГКЕ - ВІРУЮЧІ МАЮТЬ ДОСТАТОК В УСЬОМУ - СПОКІЙ ТА РАДІСТЬ ВІРУЮЧИХ - ПОДОРОЖНІЙ ЗНАЙОМИТЬСЯ З УСІМА КЛАСАМИ ХРИСТИЯН - ПОДОРОЖНІЙ БАЧИТЬ СЛАВУ ГОСПОДНЮ й ЄДНАЄТЬСЯ З НАРОДОМ ЙОГО
