Коментарі до недільного Апостола

Уважно читаючи, слухаючи, роздумуючи і молячись Словом Божим у недільному читанні Апостола, черпаємо щораз науку Христову, яку передали апостоли. На прикладі перших християнських спільнот знаходимо вказівки для життя в Христі. Маємо багато розповідей про те, як апостоли жили Божим Словом, з вірою й запалом його передавали, проголошували, навчали того, чого навчив їх Христос, виконували його доручення: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: христячи їх в ім’я Отця і Сина і Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Мт 28, 19-20). Апостоли переживали за кожну особу, за кожну спільноту; в конкретних ситуаціях повчали, напоумлювали, провадили ці спільноти до Христа.

Слово Боже завжди «живе і діяльне», воно актуальне для кожного християнина і для кожної спільноти, воно проливає світло на ситуацію сьогодення. Черпаймо з цього джерела життєдайну поживу і силу на кожен день. «Читання Святого Писання подібне до скарбниці. Як той, хто зі скарбниці бере навіть малу частину, набуває для себе велике багатство, так і у Святому Письмі навіть у короткому реченні можна знайти велику духовну силу і невимовне багатство думок. Слово Боже подібне не тільки до скарбниці, але й до джерела, що видає невичерпні потоки води».

Патріарша катехитична комісія подає Вам коментар на недільний Апостол. Це наступне видання після Коментарів на недільні Євангелія, воно є плодом щирої молитви та праці українських біблістів. Кожен з них намагався пояснити Слово Боже у зрозумілий та доступний спосіб. Уривки подані відповідно до читань Літургійного року. У виданні подано коментарі різного жанру, збережено структуру, стиль та науковий апарат авторів.

Щиро дякуємо всім біблістам нашої Церкви, які так щедро посвятили свій час молитві Божим Словом та подали нам свої коментарі. Це видання – ще один крок допомоги нашим священикам, катехитам, біблійним гурткам, усім тим, хто прагне глибше розуміти Боже Слово, проголошуване в неділю на Божественній Літургії.

Хай Пресвята Богородиця допоможе нам уважно читати Слово Боже, зберігати Його у своєму серці, роздумувати над ним, молитися ним та радо ділитися ним з іншими.

Коментарі до недільного Апостола

Патріарша катехитична комісія УГКЦ. - Упор. о. Т. Барщевський. – Львів: Свічадо, 2017. – 328 с.

ISBN 978-966-938-100-2

Коментарі до недільного Апостола – Зміст

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