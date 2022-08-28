Ученый богослов приближается к Ветхому Завету с тем же настроем, что и археолог, раскапывающий поселение, просуществовавшее несколько веков. Он принимает во внимание тот факт, что текст в его нынешнем виде развивался на протяжении длительного времени, соткан из разных источников и подвергался постоянному редактированию в свете меняющихся понятий и представлений. Он пытается проследить этот процесс - выявить различные исторические и литературные слои и истолковать каждый элемент с учетом времени и места его происхождения. Таким способом можно осуществить глубокий исторический анализ библейских персонажей.

Однако в данном произведении автор не ставит перед собой цель произвести строго научный анализ текста. В целом события, связанные с жизнью и деятельностью отдельных людей, излагаются в виде прямого повествования или монолога, чтобы пробудить интерес к человеческому аспекту всего происходившего. Во многих случаях приводятся комментарии и примечания, в которых объясняется общий исторический фон или затрагиваются проблемы истолкования, привлекающие внимание ученых, без каких бы то ни было притязаний на их разрешение. Не делается никаких выводов относительно того, существовала данная библейская личность в истории или нет, является ли данный персонаж исключительно фольклорно-мифологическим или вымышленным героем народных сказаний с целью нравственного наставления, или же он/она были реальными историческими личностями.

Еще несколько мыслей помогут понять метод изложения.

Как правило, библейское повествование и исторический фон подробно разбираются в описании жизни и деятельности основного библейского персонажа, тогда как в описании менее значимых персонажей соответствующие исторические события затрагиваются лишь вкратце.

Джоан Комэй - Кто есть кто в Ветхом Завете с Апокрифами. Словарь

М. : Издательство ТОО “Внешсигма”, 1998. - 464 с.

ISBN 5-86290-374-2

Джоан Комэй - Кто есть кто в Ветхом Завете с Апокрифами. Словарь - Содержание