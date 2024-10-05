Комиссаров - Зов Стоунхенджа - Шифровка из Космоса

Наверное, есть что-то символическое в том, что в тот день, когда после окончания работы над рукописью автор начал набрасывать основные мысли, требующие их отражения во вступлении ко всей книге, из Мексики поступило сенсационное сообщение. Там археологами было раскопано не известное до сих пор грандиозное каменное сооружение — древняя пирамида с обнаруженными в ней удивительными находками. И археологи заявляют, что это только начало. А накануне из той же далекой Мексики, на территории которой некогда обитали обладавшие необычайно высоким уровнем знаний древние ацтеки, был показан телесюжет о наблюдении летчиками ВВС во время своего полета эскадрильи НЛО, состоящей из 14 объектов. В то время как наземные локаторы смогли зафиксировать только три из них. И эта информация, пришедшая под самый занавес работы над книгой, лишний раз мне доказала и окончательно рассеяла не покидавшие долго сомнения по поводу целесообразности написания еще одной книги по уфологии, а если точнее — по палеоуфологии.

Прошло 15 лет после снятия в стране жесткой цензуры на открытое и объективное освещение вопросов уфологии. Срок достаточный, и можно уже делать определенные, сформировавшиеся предварительные заключения. Автор длительное время соприкасался с этой, до сих пор продолжающей волновать многих людей яркой темой, находился в эпицентре событий, сопутствовавших разворачивавшемуся было в конце 80-х — начале 90-х годов уфологическому движению у нас в стране — бывшем Советском Союзе. И если широкий круг интересующихся этой проблемой сограждан мог черпать информацию лишь со страниц печатных изданий, радио- и теленовостей, то автор имел возможность наблюдать этот процесс, со всеми его зигзагами и поворотами, изнутри.

После самого первого, чисто внешнего оживления, сопровождавшегося необычайно высоким количеством ошеломлявших, но мало что объяснявших публикаций с «уфологической начинкой», спусканием «передержанных паров», наступил естественный спад — пена сошла. И что же осталось? Открыто разгуливающих пришельцев как не было, так и нет. Теснее от них на улицах не стало. А конкретных, убедительных, без уверток и двусмысленностей, понятных всем доказательств, точно указавших бы на присутствие рядом с нами пришельцев, как будто в официальных сообщениях никогда и не приводилось. Но вот и именно, что как будто... А если вчитаться и вслушаться повнимательнее и сопоставить... В обстоятельствах некоторых громких катастроф много есть чего странного и недосказанного, что и позволяет выдвигать нестандартные версии происшедшего.

Автор описывает события, преломленные и прошедшие сквозь призму его собственного, личного восприятия. Поэтому и форма изложения материала в книге порой отражает его личный взгляд на вещи. Каждый волен, пустившись в самостоятельный творческий поиск, составить свое личное представление о проблеме. Если появится желание, конечно. Но этому поиску всегда должны сопутствовать два основных отправных момента: наличие четких, неразмытых фактов и непременный спутник любого анализа — элемент сомнения. Обширно представленный в книге фактологический материал собирался в течение многих лет, сопоставлялся, анализировался. Так уж получилось, что при работе над книгой, помимо реализации первоначального, основного замысла, был также дан своеобразный, текущий «уфологический срез» того небольшого промежутка времени (2002—2004 гг.), когда шла непосредственная работа над рукописью. Благо под рукой автора всегда были такие периодические издания, как «НЛО», «Аномальные новости», «Тайны XX века». И, безусловно, Интернет, его уфологические и иные сайты. Увидел свет в последние годы целый ряд полезных и также использовавшихся автором книг по уфологической тематике, в т.ч. и книга считающегося ведущим уфологом страны В.Г. Ажажи «Иная жизнь».

Комиссаров В.С. - Зов Стоунхенджа - Шифровка из Космоса

М.: Вече, 2007. — 480 с. — (Великие тайны).

ISBN 978-5-9533-1802-0

Комиссаров В.С. - Зов Стоунхенджа - Шифровка из Космоса – Содержание

Часть I. Будущее в прошлом

Введение

Глава 1. Вхождение в тему

Глава 2. Что скрывают мифы?

Глава 3 . Как все начиналось

Глава 4. Загадки днк

Глава 5. Кто мы?

Глава 6. По следам палеоконтакта

Глава 7. Феномены древних знаний

Глава 8 . Социализм до Маркса

Глава 9 . Шифровка из Космоса — 24... 60... 60

Глава 10. Есть контакт!

Часть И. Зов Стоунхенджа

Глава 1. Стоунхендж — астрономическая обсерватория и вычислительная машина каменного века

Глава 2. Стоунхендж — числовая модель Солнечной системы

Глава 3. Стоунхендж — числовая модель атома и периодической системы

Глава 4. Стоунхендж — числовая модель элементарной ячейки пространства

Глава 5. Стоунхендж — дифференциальные уравнения математической физики

Глава 6. Стоунхендж — макет древнего летательного аппарата с антигравитационным двигателем

Глава 7, заключительная. Стоунхендж — а что дальше?

Послесловие — двадцать лет спустя

Предложения по проведению работ в Стоунхендже

Литература ко II части