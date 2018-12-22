Дин Флемминг - Послание к Филиппийцам - Комментарии веслианской традиции

Авторы этой серии не просто ученые, последователи веслианской богословской традиции и специалисты в своей области. Это люди, питающие неподдельный интерес к книгам, над которыми они работали. Они поставили перед собой задачу как можно яснее донести до читателя критическое мнение, выработанное общими усилиями, по поводу всех тем, которые представлены в Писании.

Предназначены для пасторов, а также для всех, кто изучает Библию в XXI веке, как наиболее полно отражающие исследования веслианской богословской традиции. Их цель — помочь широкой аудитории в понимании и провозглашении Писания как Слова Божьего.

Издательство «Вера и святость»

Христианское общество «Библия для всех»

Санкт-Петербург, 2012

ВСТУПЛЕНИЕ

A. Контекст Послания кфилиппийцам 24

Б. Форма, строение и убедительная стратегия Послания к филиппийцам 35

B. Ключевые темы 47

КОММЕНТАРИЙ

I. НАЧАЛО ПОСЛАНИЯ: ФЛП. 1:1-11 55

II. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ ПАВЛА: ПРИМЕР ВЕРНОСТИ ЕВАНГЕЛИЮ: ФЛП. 1:12-16 78

III. ПОВЕДЕНИЕ, ДОСТОЙНОЕ ЕВАНГЕЛИЯ: УВЕЩЕВАНИЯ И ПРИМЕРЫ: ФЛП. 1:27 — 2:1 8 102

IV. ДВА ПРИМЕРА ПОДОБИЯ ХРИСТУ: ФЛП. 2:19-30 178

V.УСТОЯНИЕ ПЕРЕД ЛИЦОМ УГРОЗЫ БЛАГОВЕСТВОВАНИЮ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРИМЕРЫ: ФЛП. 3:1 -4:1 192

VI. ПОСЛЕДНИЕ УВЕЩЕВАНИЯ: ФЛП. 4:2-9 262

VII. ЗАВЕРШЕНИЕ: ФЛП. 4:10-23 290

Послание Павла к филиппийцам — «маленькая драгоценность» (Wright 2005а, 588). Это одно из самых коротких и, вероятно, одно из самых любимых церковью посланий Павла. Без сомнения, это объясняется тем, что в нем так много запоминающихся призывов, воодушевляющих народ Божий и призывающих его к чему-либо (например, Флп. 1:6,21; 2:5-11; 3:7-14,20-21; 4:4-7,13,19).

Кроме того, послание проникнуто любовью и радостью. Павлу, который писал филиппийцам, сидя в темнице, было нетрудно любить. Но, принимая во внимание теплый пастырский тон послания, мы не должны забывать о его богословском значении. Послание к филиппийцам — практично, но отнюдь не «легковесно». В нем присутствуют глубокие богословские рассуждения, особенно о Христе (Флп. 2:6-11) и о жертвенном характере жизни во Христе (например, Флп. 1:27 —2:5; 3:4-11).

Вероятно, это самое личное послание Павла. Оно позволяет нам увидеть, как он воспринимал себя — сидящего в темнице апостола язычников. Павел делится своими сокровенными мыслями (Флп. 1:18-26), рассказывает свою личную историю (Флп. 1:12-26; 3:4-14; 4:11-13), свидетельствует о своей пылкой страсти познать Христа, Господа своего (Флп. 3:8,10-11), и помочь другим познать Его. Здесь Павел

выражает горячую любовь и привязанность к церкви в Филиппах, которая преданно поддерживала его в служении с самого начала.