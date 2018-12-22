Воргез - Книга Иеремии
Книги данной серии представляют собой результат серьезных научных исследований и внесли неоценимый вклад в понимание Библии.
Новые библейские комментарии издательства "Beacon Hill Press" - Комментарии веслианской традиции
Предназначены для пасторов, а также для всех, кто изучает Библию в XXI веке, как наиболее полно отражающие исследования веслианской богословской традиции. Их цель — помочь широкой аудитории в понимании и провозглашении Писания как Слова Божьего.
Авторы этой серии не просто ученые, последователи веслианской богословской традиции и специалисты в своей области. Это люди, питающие неподдельный интерес к книгам, над которыми они работали. Они поставили перед собой задачу как можно яснее донести до читателя критическое мнение, выработанное общими усилиями, по поводу всех тем, которые представлены в Писании.
Хотя книги данной серии представляют собой результат серьезных научных исследований и внесли неоценимый вклад в понимание Писания, авторы не ставили целью изложить академический диалог ученых богословов. Они постарались показать в своих работах важность Библии как церковной книги, а также ее актуальность и практическое значение во все времена.
Общая цель данного проекта заключается в том, чтобы он стал доступен церкви, чтобы им можно было пользоваться для служения в церкви, потому что эти книги являются плодом труда верных последователей христианской веры.
Алекс Воргез - Книга Иеремии - главы 1-25 - Комментарии веслианской традиции
Издательство «Вера и святость»
Христианское общество «Библия для всех»
Санкт-Петербург, 2010
Алекс Воргез - Книга Иеремии - главы 1-25 - Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ (Иер. 1:1-3)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: БОГ ПРИЗЫВАЕТ ИЕРЕМИЮ (Иер. 1:4-19)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ИДОЛОПОКЛОНСТВО И НЕВЕРНОСТЬ ИУДЕИ (Иер. 2:1 -4:4)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ВРАГ С СЕВЕРА (Иер. 4:5 - 6:30)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ЛЖИВОЕ И РАЗВРАЩЕННОЕ ПОКЛОНЕНИЕ ИУДЕИ (Иер. 7:1 -8:3)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ОБМАН И ЛОЖЬ ИУДЕИ (Иер. 8:4 - 10:25)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: НАРУШЕНИЕ ЗАВЕТА ИУДЕЕЙ (Иер. 11:1-12:17)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ГОРДЫНЯ ИУДЕИ (Иер. 13:1-27)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: БОЛЬШЕ НИКАКОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА ПРОРОКОВ (Иер. 14:1 - 15:21)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: СОЦИАЛЬНЫЙ МИР ИУДЕИ (Иер. 16:1-21)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ВЕРА ИУДЕИ ТОЛЬКО В СВОИ СИЛЫ (Иер. 17:1 -27)
ИУДЕЯ - СОСУД ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ (Иер. 18:1 -20:18)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ПОЛИТИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ИУДЕИ (Иер. 21:1 -23:40)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ПРАВО ИУДЕИ НА ЗЕМЛЮ (Иер. 24:1-10)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ИУДЕЯ И ДРУГИЕ НАРОДЫ (Иер. 25:1 -38)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: БОГ ПРИЗЫВАЕТ ИЕРЕМИЮ (Иер. 1:4-19)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ИДОЛОПОКЛОНСТВО И НЕВЕРНОСТЬ ИУДЕИ (Иер. 2:1 -4:4)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ВРАГ С СЕВЕРА (Иер. 4:5 - 6:30)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ЛЖИВОЕ И РАЗВРАЩЕННОЕ ПОКЛОНЕНИЕ ИУДЕИ (Иер. 7:1 -8:3)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ОБМАН И ЛОЖЬ ИУДЕИ (Иер. 8:4 - 10:25)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: НАРУШЕНИЕ ЗАВЕТА ИУДЕЕЙ (Иер. 11:1-12:17)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ГОРДЫНЯ ИУДЕИ (Иер. 13:1-27)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: БОЛЬШЕ НИКАКОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА ПРОРОКОВ (Иер. 14:1 - 15:21)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: СОЦИАЛЬНЫЙ МИР ИУДЕИ (Иер. 16:1-21)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ВЕРА ИУДЕИ ТОЛЬКО В СВОИ СИЛЫ (Иер. 17:1 -27)
ИУДЕЯ - СОСУД ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ (Иер. 18:1 -20:18)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ПОЛИТИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ИУДЕИ (Иер. 21:1 -23:40)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ПРАВО ИУДЕИ НА ЗЕМЛЮ (Иер. 24:1-10)
«ИСКОРЕНЯТЬ И РАЗОРЯТЬ»: ИУДЕЯ И ДРУГИЕ НАРОДЫ (Иер. 25:1 -38)
Алекс Воргез - Книга Иеремии - главы 26-52 - Комментарии веслианской традиции
Издательство «Вера и святость»
Христианское общество «Библия для всех»
Санкт-Петербург, 2012
Алекс Воргез - Книга Иеремии - главы 26-52 - Важность Книги Иеремии
Книга Иеремии занимает важное место в каноне Ветхого Завета, по меньшей мере, по трем причинам: 1) по своему объему (вторая по величине книга Библии и самая большая из книг пророков); 2) по сложности содержания и 3) по важности личности написавшего ее пророка, который стоит на одном уровне с такими пророками, как Исайя и Иезекииль.
В Ветхом Завете эта книга помещена между книгами Исайи и Иезекииля, что тоже подчеркивает ее значимость. Богословие Книги Иеремии находится в прямой связи с другими ветхозаветными книгами, такими как Книга Осии и Второзаконие, и в ней раскрываются важнейшие богословские идеи и темы, которые, в частности, содержатся в книгах Бытие, Исход, Псалтирь, Иова, Притчей, Исайи и Иезекииля.
Влияние Иеремии прослеживается в нескольких книгах Нового Завета, в первую очередь в Евангелии от Матфея, в Книге Деяний, нескольких посланиях Павла, в Послании к евреям и в Откровении. Только в Евангелии от Матфея в ответе учеников на вопрос Иисуса: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» (Мф. 16:13) упоминается имя Иеремии. Матфей также показывает, что убийство младенцев в Вифлееме, совершенное по приказу царя Ирода, было непосредственным осуществлением предсказания, содержащегося в стихе Иер. 31:15 (Мф. 2:17-18).
Во всех синоптических евангелиях мы видим слова Иеремии «вертеп разбойников», которые произносит Иисус, обличая менял и торговцев в храме (Мф. 21:13; Мк. 11:17; Лк. 19:46; см. Иер. 7:11). Предсказание Иеремии о новом завете (Иер. 31:31-34) почти дословно цитируется в Евр. 8:8-12.
Дякую!