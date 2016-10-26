Новые библейские комментарии издательства "Beacon Hill Press"

Комментарии веслианской традиции

В еврейской, или иудейской Библии 1 и 2 Книги Царств принадлежат к разделу, который известен как Древние Пророки, а в христианском Ветхом Завете они являются частью Исторических книг. Эти две книги также составляют важную часть большого раздела, начинающегося с книги Иисуса Навина и включающего все книги Царств, который современные ученые называют Второзаконнической историей (ВтрИ). Благодаря близости к другим книгам из ВЗ/еврейского канона первые две книги Царств раскрывают очень важные литературные и исторические связи в Библии при изучении древней жизни израильского народа. С одной стороны, события в этих книгах основаны на истории исхода Израиля из Египта и заключения Моисеем завета на горе Синай (Исход и Второзаконие), на истории завоевания и заселения земли Ханаанской/Палестины (книга Иисуса Навина) и периода судей (книга Судей). С другой стороны, книги Царств формальным образом заканчивают период судей (1 Царств) и говорят о появлении пророка/священника Самуила, а также о возникновении израильской монархии с царя Саула. Однако первые книги Царств рассказывают и о том, что было после правления Саула, — о восхождении на трон Давида и о его династии (1 Цар. 16 — 2 Цар. 7), о расширении Израильского царства под руководством Давида (2 Цар. 8) и в конце концов об ожидаемой борьбе за трон между сыновьями Давида, последовавшей за смертью царя (3 Цар. 1 — 2). Итак, если рассматривать более общую каноническую структуру ВЗ/ев-рейской Библии, то первые книги Царств тесно связаны с ранней историей израильского народа и с формированием Израильского царства; но они также служат надлежащим предисловием к повествованию о правлении Соломона (3 Цар. 1:11), об истории разделенного царства после смерти Соломона (3 Цар. 12 — 4 Цар. 16) и о падении Израильского царства и пленении израильтян в 721 году до н.э. и Иудейского царства в 586 году до н.э. (4 Цар. 17 — 25).

В древние времена 1 и 2 Книги Царств были единым целым. Наиболее ранние еврейские манускрипты указывают на то, что эти книги не были разделены на две отдельные части. Свитки 1 и 2 Царств из Кумрана (4QSamA), например, содержат обе книги под одним названием Книга Самуила; Талмуд регулярно упоминает их как «Книгу Самуила»; и масоретский текст в конце Второй книги Царств сообщает, что Книга Самуила содержит всего 1506 стихов, отмечая 1 Цар. 28:24 как стих, расположенный в середине всей книги. Ранние отцы церкви, такие как Иероним и историк церкви Евсевий, также знакомы с этой Книгой Самуила в ее изначальной форме (Hist. Eccl. 7.25.2).

Решение о разделении Книги Самуила на две отдельные части относится к периоду древней истории, когда книги писались на свитках определенной длины. Книга Самуила, которая чуть длиннее, чем Книга Царей и чем Паралипоме-нон, была слишком объемной для того, чтобы разместить ее на одном свитке, и потому была разделена (также как и оставшиеся книги Царств и Паралипоменон) на две части в ранних манускриптах Септуагинты (LXX), или ВЗ на греческом. Переводчики Септуагинты озаглавили эти две части Книги Самуила как Basileion А и В (1 и 2 Царств), а также, что было вполне последовательно, объединили разделенную Книгу Самуила, основываясь на общих темах и проблемах, с двумя книгами Царей (Basileion С и D)), назвав их Bibloi Basileion, Книги Царств. Один из отцов церкви, Иероним, позже слегка изменил название на Libri Regum (Книги Царей), и таким образом Книга Самуила и книги Царей стали называться 1, 2, 3 и 4 Царств соответственно. Сегодня католические ученые и комментаторы называют Книгу Самуила по ее греческому названию (1 и 2 Царств), а иудейские и говорящие на английском языке протестантские общины используют для этой книги ее древнее еврейское название (Книга Самуила).

Согласно мнению современных библейских исследователей, причиной для разделения 1 и 2 Книг Царств в том месте, где они разделены сейчас, является древняя традиция заканчивать книги Библии смертью одного из главных героев (например, Иакова и Иосифа в конце книги Бытие; Моисея в заключительной сцене Второзакония; Иисуса Навина после его заключительной речи — так и Саула в конце 1 Царств). См. McCarter 1980b, 3. Другой известный перевод, Вульгата (древний перевод Библии на латынь), продолжает традицию перевода на греческий и включает обе книги Самуила в свой канон, называя их 1 и 2 Книгами Самуила. Такая практика сохранилась до настоящего времени в Библии на английском языке. Впервые 1 и 2 Книги Самуила упоминаются в еврейском тексте в рукописном манускрипте 1448 года, а раздельное упоминание двух книг Самуила в списках становится более официальным с момента их появления в Раввинской Библии 1516-17 годов под редакцией Феликса Пратенсиса (Klein 1979, 313; Szikszai 1962, 203). То, что такое разделение на 1 и 2 Книги Самуила получило своего рода официальное признание в иудейском сообществе, подтверждается тем фактом, что вторая Раввинская Библия 1524-25 годов также включает их отдельно (Flanagan 1992, 957).

Кевин Дж. Меллиш - Первая и Вторая книги Царств - Комментарии веслианской традиции

Издано «Церковью Назарянина», издательство «Вера и святость»

Христианское общество «Библия для всех» Санкт-Петербург 2016 ISBN 978-5-7454-1391-9 NBBC, 1&2 SAMUEL By Kevin J. Mellish Beacon Hill Press of Kansas City Published by Beacon Hill Press of Kansas City A division of Nazarene Publishing House Kansas City, Missouri 64109 USA ISBN 978-0-8341-2721-0

Кевин Дж. Меллиш - Первая и Вторая книги Царств - Комментарии веслианской традиции - Содержание ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВЕДЕНИЕ

A.Каноническое расположение книг

Б. История текста

B.История создания

Г. Богословские темы

I. ДОМОНАРХИЧЕСКИЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ ИЗРАИЛЯ: САМУИЛ И ПОВЕСТВОВАНИЕ О КОВЧЕГЕ ЗАВЕТА (1:1- 7:17)

A.Рождение Самуила (1:1 -28; 2:11)

Б. Песнь благодарения Анны (2:1-10)

B.Илий и его сыновья (2:12 — 3:1 а)

Г. Встреча Самуила с Богом в видении (3:1 б — 4:1 а)

Д. Захват ковчега завета (4:1 б — 7:1)

Е. Самуил как судья (7:2-17)

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОНАРХИИ В ИЗРАИЛЕ: САУЛ, ПЕРВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ЦАРЬ (8:1 - 15:35)

A.Израиль просит царя (8:1-22)

Б. Саула выбирают царем (9:1 — 10:27)

B.Саул побеждает аммонитян (11:1-15)

Г. Прощальное обращение Самуила (12:1 -25)

Д. Недостатки Саула и его падение (13:1 — 15:35)

III. ВОСХОЖДЕНИЕ ДАВИДА НА ПРЕСТОЛ (1 ЦАРСТВ 16:1 - 2 ЦАРСТВ 8:18)

A.Помазание Давида и Давид при дворе Саула (16:1 -23)

Б. Давид и Голиаф (17:1 -58)

B.Давид и семья Саула (18:1 — 20:42)

Г. Побег Давида от Саула (20:43 — 23:29)

Д. Давид встречается с Саулом в пустыне (24:1 — 26:25)

Е. Давид среди филистимлян (27:1 — 30:31)211

Ж. Смерть царя Саула и Ионафана (31:1-13)227

ВТОРАЯ КНИГА ЦАРСТВ

3. Второй рассказ о смерти Саула и о плаче Давида из-за смерти Саула и Ионафана (1:1 -27)235

И. Давид как правитель Иудеи (2:1 — 4:12)242

К. Давид становится царем над Израилем (5:1 -25)259

Л. Давид и ковчег завета (6:1 -23)269

М. Бог заключает завет с Давидом (7:1 -29)278

Н. Войны Давида и управление (8:1 -18)285

IV. ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТОЛА ДАВИДА (9:1 - 20:26

A.Давид и дом Саула (9:1 -13)

Б. Давид и Аннон (10:1-19)

B.Давид и Вирсавия (11:1 — 12:31)

Г. Изнасилование Фамари и убийство Амнона (13:1 — 14:33)

Д. Побег Давида из Иерусалима и его возвращение (15:1 — 19:43)

Е. Восстание Савея (20:1-26)

V. ДОПОЛНЕНИЯ (21:1 - 24:25)

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ

Кевин Дж. Меллиш - Первая и Вторая книги Царств - Комментарии веслианской традиции - 2. Современные теории об авторстве

Современные исследования ВЗ не придерживаются традиционных взглядов на то, что первые книги Царств написаны такими пророками, как Самуил, Гад и Нафан, и они также не верят, что священники Ахимаас или Завуф участвовали в написании этих книг. Скорее, современные экзегеты согласятся с тем, что окончательно эти книги были собраны анонимными авторами или редакторами, которые соединили серию отдельных традиционных рассказов (вначале передававшихся устно, а потом записанных) о Самуиле, ковчеге, Сауле и Давиде в единый текст (Arnold 2005, 870). Основываясь на достижениях современной науки и на вопросах, связанных с анализом этого текста, современные ученые считают, что 1 и 2 Книги Царств являются результатом длительного исторического процесса редактирования этого текста. Используя различные средства анализа (такие как литературный анализ, исторические и археологические исследования, анализ текста, форм и вносимых изменений и др.), ученые нашли свидетельства, подтверждающие именно такую точку зрения.

Во-первых, критический анализ или оценка текста 1 и 2 Царств явно показывает, что эти книги «не находятся среди тех, которые надлежащим образом названы в Ветхом Завете» (Gordon 1986, 19). Хотя Самуил и является ведущей фигурой в нескольких из первых глав 1 Книги Царств (1 — 3, 7 — 12, 13,15 — 16), он редко появляется в контексте повествования, следующего за рассказом о помазании Давида на царство (16:6-16). Есть короткое упоминание о Самуиле в связи с его смертью в 25:1, и также о нем сказано как о призраке, появляющемся перед царем Саулом (в конце 1 Царств, 28:12-19). Если рассматривать весь текст в целом, то количество отрывков, связанных с Самуилом, намного меньше по сравнению с количеством материала, посвященного рассказу о ковчеге завета (гл. 4 — 5) и правлении Саула (гл. 9 — 31).

Более того, Самуил полностью заслонен фигурой Давида, который упоминается в более чем сорока главах в обеих книгах (1 Цар. 16 — 2 Цар. 24). Тот факт, что этим книгам дано было имя Самуила, хотя он и не является главным героем в них, просто подтверждает древнюю традицию иудейских истолкователей, которые называли книги из Библии в честь выдающихся людей из истории Израиля.

Во-вторых, заметные параллельные рассказы, несоответствия в тексте и неестественность повествования представляют убедительные доказательства того, что 1 и 2 Книги Царств являются результатом компиляции нескольких независимых рассказов в течение продолжительного времени (Harrison 1969, 696). Английский ученый Р. Г. Пфайфер, например, привел список нескольких примеров разногласий в тексте в своем вступлении (1941, 340): объявление о конце Илии и его дома в двух случаях (2:12; 3:12); тайное помазание на царство Саула (9:16 — 10:1), следующие за этим две публичные церемонии избрания Саула царем (10:21; 11:15); два случая, когда Самуил отвергает Саула как царя (13:14; 15:23); два раза Давид представлен Саулу (16:21; 17:58); два раза Давид сбегает от Саула (19:12; 20:43); два раза Давид оставляет жизнь Саулу (24:13; 26:5 и сл.); три различных завета между Давидом и Ионафаном (18:3; 20:16,42; 23:18); два побега Давида в Геф (21:10; 27:1), а также трудные для понимания рассказы о том, как сначала Давид убивает Голиафа, а позднее Голиафа убивает воин по имени Елханан (17:51; 2 Цар. 21:19).

В добавление к вышеупомянутым примерам в первых книгах Царств можно найти резкие перемены в религиозных взглядах (Szikszai 1962, 204). В главах 1 Цар. 7 — 12, например, есть противоречивые или быстро меняющиеся точки зрения на развитие монархии в израильском обществе. С одной стороны, есть отрывки в тексте, когда монархия осуждается Богом как отступничество (8:17-18), но в других случаях монархия принимается Богом (12:13-14) и даже одобряется (9:16-17). То же самое можно сказать по отношению к рассказам о Сауле и Давиде. Есть случаи, когда Саул представлен в хорошем свете и Бог поддерживает его (9:1 — 10:16; 11:1-13; 14:47-48), в то время как в других местах он изображен как полный неудачник и Бог сожалеет, что сделал его царем (15:11). Похожим образом Давид представлен как избранный Богом царь (16:6-13), человек великой веры (гл. 17) и милостивый (гл. 24; 26), но в противоположность этому о нем говорится и как о жестоком и расчетливом убийце, которого Бог должен наказать (2 Цар. 11 — 12), или как о слабовольном отце и военачальнике (гл. 14 — 19).

В-третьих, анализ убедительно показал, что масоретский текст этих книг, на котором основан современный перевод на английский, является очень «плохо залатанным» и много пострадал от рук переписчиков — больше, чем любая другая книга Ветхого Завета (McCarter 1980b, 5). Масоретский текст 1 и 2 Царств был испорчен очень сильно в результате гаплографии (то есть из-за того, что переписчики пропускали слова или фразы, повторяли буквы или последовательность букв, чаще всего в конце слов, а также допускали другие ошибки при копировании). Более того, еврейский текст этих книг короче, чем древний перевод на греческий язык еврейской Библии и чем другие древние переводы, такие как латинская Вульгата, арамейский Таргум и Пешитта (Birch 1998, 950). До недавнего времени ученые предполагали, что греческие переводчики просто добавили рассказы к своим манускриптам и таким образом расширили текст. Эта точка зрения была изменена на основании тщательного изучения текста.

Чтобы внести ясность в те места еврейского текста, где были допущены ошибки, и восстановить наиболее достоверную редакцию еврейского текста, ученые вынуждены были постоянно сравнивать и противопоставлять еврейский текст Книги Самуила с соответствующим материалом из Паралипо-менона и древних переводов, таких как Септуагинта (LXX). Совместное прочтение и тщательный анализ различных древних связанных с 1 и 2 Книгами Царств текстов такими критиками текста девятнадцатого столетия, как Тениус, Уэл-лхаузен и Драйвер, показало, что различие между греческим текстом 1 и 2 Царств и еврейским текстом является не просто следствием небольших ошибок и изменений текста. Критики текста объяснили, что причина, по которой греческий и еврейский текст 1 и 2 Царств отличаются до такой степени, заключается в том, что переводчики Септуагинты основывали свою работу на еврейском тексте (оригинале), который предшествовал масоретскому тексту и затем был утерян.