Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Series Исследования Ветхого Завета (1 book)
Историю библейского Израиля вершили пророки. Не случайно многие из тех ветхозаветных книг, которые мы привыкли называть «историческими», — книги Иисуса Навина, Судей, 1-4 Царств (или, по западному делению, 1-2 Самуила и 1-2 Царей), — в древней иудейской традиции относятся к разделу Пророков. Библейские пророки всегда находились в гуще событий, постоянно вмешивались в политику. Их действия и их слова порой оказывали на современников большее влияние, чем дела царей и военачальников.
В их речах и поступках было больше интерпретации настоящего, нежели предсказаний о будущем. Письменные, или поздние, пророки, к числу которых принадлежит Осия, в этом смысле не исключение. Поэтому, прежде чем приступить к объяснению небольшой книги, носящей его имя, будет небесполезным обратить внимание на тот исторический контекст, в котором эта книга появилась. Хотя о времени, в которое жил пророк, известно совсем немного, мы все же постараемся на основании имеющихся дан- ных, не претендуя на полноту обзора, описать его.

Игумен Арсений (Соколов) - Книга пророка Осии - Комментарий

М.: Издательский дом «Познание», 2019. 640 с.
Серия "Исследования Ветхого Завета"
ISBN 9787־75־906960־5־

Игумен Арсений (Соколов) - Книга пророка Осии. Комментарий - Содержание

Предисловие
ВВЕДЕНИЕ
  • Немного истории
КОММЕНТАРИЙ
Надписание 1:1-2а
Израиль — неверная жена 1:2Ь-3:5
  • Странный брак, странные дети
  • Грядущее спасение
  • Расторгнутый и восстановленный завет
  • Цена примирения
Преступление и наказание 4:1-11:11
  • Обвинительный акт и приговор
  • Грех священников
  • Дух блуда
  • Священники и царский дом ведут народ к погибели
  • Братоубийственная война
  • Ложное обращение
  • Предъявление счета
  • Безбожная власть
  • Ошибочная внешняя политика
  • Богоотступничество
  • Тревога
  • Израильская монархия и культ тельца
  • Потеря идентичности
  • Греховный культ
  • Праздник плодородия сменится скорбью плена
  • Сеть птицелова
  • Бесплодие Ефрема
  • Конец царству кумиров Узы отцовской любви
  • Возвращение из плена
От трудного прошлого — к светлому будущему 11:12-14:9
  • Ложь Израиля
  • Иаков и его потомки
  • Израиль погубил себя идолопоклонством
  • Возвращение. Новая жизнь
Эпилог 14:10
Избранная библиография
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Carbone S.P., Rizzi G. Книга пророка Осии по версии LXX
  • Carbone S.P., Rizzi G. Таргум Книги пророка Осии

Игумен Арсений (Соколов) - Книга пророка Осии. Комментарий - Предисловие - О новой книге игумена Арсения (Соколова)

В руках читателя новая книга современного библеиста игумена Арсения (Соколова), хорошо известного в церковных и академических кругах своими экзегетическими трудами «Книга Иисуса Навина», «Книга пророка Амоса: введение и комментарий» и рядом статей по библеистике. Что предложено нашему вниманию? Чем является эта книга? На основе пророческих книг Священного Писания можно составлять проповеди, учить благочестию, прислушиваться к гласу Живого Бога. Можно составлять сборники суждений святых отцов Церкви и различных учёных-библеистов. Что перед нами? Дом стоит на фундаменте. Жилец дома напрямую имеет дело с полом, стенами, окнами, потолком. На фундамент он в быту чаще всего не обращает внимания. Однако ни пол, ни стены, ни всё прочее не могут быть без их фундаментной опоры. Приступая к библейской книге, прежде чем сказать проповедь и назидание, её нужно просто-напросто прочитать. Вот это и делает игумен Арсений — прочитывает Книгу пророка Божия Осии. Отец Арсений прочитывает Книгу пророка в её историческом контексте, живописуя на основании данных исторической науки противоречивый и сложный образ идущего к своей гибели десятиколенного северного Израильского царства. В этих условиях пророчествовал и писал пророк Осия. Автор комментария прочитывает Книгу пророка Осии на язы- ке её оригинала. Он производит филигранно-изящный текстологический анализ различных вариаций древнееврейского текста и его переводов, в первую очередь древних — греческого и арамейского.
Автор комментария прочитывает Книгу пророка Осии как литературное произведение, выявляя её жанровое многообразие и особенности. Автор прочитывает пророческую книгу, раскрывая использованный в ней понятийный аппарат. Это осуществляется с использованием иудейских раввинистических источников. Игумен Арсений прочитывает Книгу пророка Осии в контексте Предания. Для этого он обращается к богатому историческому опыту толкований книги — как раввинистической экзегезы, так и святоотеческих истолкований. Автор комментария прочитывает пророческую Книгу Осии в раскрытии её содержания современной наукой. Для этого он концентрируется в особенности на трудах отечественных ученых-библеистов и многих романоязычных (итальянских, испанских и прочих). Привлекаются также труды израильских и германских исследователей. Своеобразным украшением, оживляющим чтение научного комментария игумена Арсения, являются как его собственные богословские суждения, так и оригинальные образы и примеры, взятые из жизни в СССР позднесоветского времени, на которое пришлись годы молодости уважаемого автора. Эти вкрапления придают своеобразный привкус научному комментарию. В книге отца Арсения есть основная мысль и центральный, впечатляющий, пронзительный образ Господа Бога — рыкающего Льва, не устрашающего, а зовущего к Себе Божий народ, алчущего не приносимых Ему жертв, а нежной любви...
Протоиерей Геннадий Фаст г. Абакар Хакасия
