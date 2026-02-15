Историю библейского Израиля вершили пророки. Не случайно многие из тех ветхозаветных книг, которые мы привыкли называть «историческими», — книги Иисуса Навина, Судей, 1-4 Царств (или, по западному делению, 1-2 Самуила и 1-2 Царей), — в древней иудейской традиции относятся к разделу Пророков. Библейские пророки всегда находились в гуще событий, постоянно вмешивались в политику. Их действия и их слова порой оказывали на современников большее влияние, чем дела царей и военачальников.

В их речах и поступках было больше интерпретации настоящего, нежели предсказаний о будущем. Письменные, или поздние, пророки, к числу которых принадлежит Осия, в этом смысле не исключение. Поэтому, прежде чем приступить к объяснению небольшой книги, носящей его имя, будет небесполезным обратить внимание на тот исторический контекст, в котором эта книга появилась. Хотя о времени, в которое жил пророк, известно совсем немного, мы все же постараемся на основании имеющихся дан- ных, не претендуя на полноту обзора, описать его.

М.: Издательский дом «Познание», 2019. 640 с.

Серия "Исследования Ветхого Завета"

ISBN 9787־75־906960־5־

Игумен Арсений (Соколов) - Книга пророка Осии. Комментарий - Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

Немного истории

КОММЕНТАРИЙ

Надписание 1:1-2а

Израиль — неверная жена 1:2Ь-3:5

Странный брак, странные дети

Грядущее спасение

Расторгнутый и восстановленный завет

Цена примирения

Преступление и наказание 4:1-11:11

Обвинительный акт и приговор

Грех священников

Дух блуда

Священники и царский дом ведут народ к погибели

Братоубийственная война

Ложное обращение

Предъявление счета

Безбожная власть

Ошибочная внешняя политика

Богоотступничество

Тревога

Израильская монархия и культ тельца

Потеря идентичности

Греховный культ

Праздник плодородия сменится скорбью плена

Сеть птицелова

Бесплодие Ефрема

Конец царству кумиров Узы отцовской любви

Возвращение из плена

От трудного прошлого — к светлому будущему 11:12-14:9

Ложь Израиля

Иаков и его потомки

Израиль погубил себя идолопоклонством

Возвращение. Новая жизнь

Эпилог 14:10

Избранная библиография

ПРИЛОЖЕНИЯ

Carbone S.P., Rizzi G. Книга пророка Осии по версии LXX

Carbone S.P., Rizzi G. Таргум Книги пророка Осии

Игумен Арсений (Соколов) - Книга пророка Осии. Комментарий - Предисловие - О новой книге игумена Арсения (Соколова)

В руках читателя новая книга современного библеиста игумена Арсения (Соколова), хорошо известного в церковных и академических кругах своими экзегетическими трудами «Книга Иисуса Навина», «Книга пророка Амоса: введение и комментарий» и рядом статей по библеистике. Что предложено нашему вниманию? Чем является эта книга? На основе пророческих книг Священного Писания можно составлять проповеди, учить благочестию, прислушиваться к гласу Живого Бога. Можно составлять сборники суждений святых отцов Церкви и различных учёных-библеистов. Что перед нами? Дом стоит на фундаменте. Жилец дома напрямую имеет дело с полом, стенами, окнами, потолком. На фундамент он в быту чаще всего не обращает внимания. Однако ни пол, ни стены, ни всё прочее не могут быть без их фундаментной опоры. Приступая к библейской книге, прежде чем сказать проповедь и назидание, её нужно просто-напросто прочитать. Вот это и делает игумен Арсений — прочитывает Книгу пророка Божия Осии. Отец Арсений прочитывает Книгу пророка в её историческом контексте, живописуя на основании данных исторической науки противоречивый и сложный образ идущего к своей гибели десятиколенного северного Израильского царства. В этих условиях пророчествовал и писал пророк Осия. Автор комментария прочитывает Книгу пророка Осии на язы- ке её оригинала. Он производит филигранно-изящный текстологический анализ различных вариаций древнееврейского текста и его переводов, в первую очередь древних — греческого и арамейского.

Автор комментария прочитывает Книгу пророка Осии как литературное произведение, выявляя её жанровое многообразие и особенности. Автор прочитывает пророческую книгу, раскрывая использованный в ней понятийный аппарат. Это осуществляется с использованием иудейских раввинистических источников. Игумен Арсений прочитывает Книгу пророка Осии в контексте Предания. Для этого он обращается к богатому историческому опыту толкований книги — как раввинистической экзегезы, так и святоотеческих истолкований. Автор комментария прочитывает пророческую Книгу Осии в раскрытии её содержания современной наукой. Для этого он концентрируется в особенности на трудах отечественных ученых-библеистов и многих романоязычных (итальянских, испанских и прочих). Привлекаются также труды израильских и германских исследователей. Своеобразным украшением, оживляющим чтение научного комментария игумена Арсения, являются как его собственные богословские суждения, так и оригинальные образы и примеры, взятые из жизни в СССР позднесоветского времени, на которое пришлись годы молодости уважаемого автора. Эти вкрапления придают своеобразный привкус научному комментарию. В книге отца Арсения есть основная мысль и центральный, впечатляющий, пронзительный образ Господа Бога — рыкающего Льва, не устрашающего, а зовущего к Себе Божий народ, алчущего не приносимых Ему жертв, а нежной любви...

Протоиерей Геннадий Фаст г. Абакар Хакасия