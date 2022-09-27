Настоящее учебное пособие предназначено для изучения пяти Посланий св. ап. Павла: 1 Тим., 2 Тим., Тит., Флм. и Евр., а также Откровения св. ап. Иоанна Богослова. Книга состоит из семи разделов. Первый раздел посвящен общим понятиям о Пастырских посланиях в связи с их особой важностью для служителей Церкви Христовой. Остальные разделы построены по стандартной схеме: вначале приводятся исагогические сведения, а потом дается последовательный экзегетический анализ. Учебный материал данного пособия изучается на 4-м курсе бакалавриата Киевской духовной академии в течение двух семестров. На изучение первых шести разделов учебника рассчитано 60 часов (30 лекций) в I семестре. Последний раздел (книга Откровения) изучается во II семестре, и на него выделяется 30 часов (15 лекций).

Экзегетический приоритет в анализе указанных выше шести последних книг новозаветного канона отдан толкованиям святых отцов, прежде всего, свт. Иоанна Златоуста, блж. Феодорита Кирского, свт. Андрея Кесарийского и свт. Феофана Затворника. Вместе с тем в учебнике используются и достижения современной библейской науки. Особое место в учебном пособии отведено книге Откровения Иоанна Богослова, истолкование которой занимает практически половину его объёма. Это обусловлено, во-первых, непреходящей важностью книги Откровения, правильному пониманию которой зачастую не уделяется должного внимания. И, во-вторых, желанием автора не пройти мимо фундаментальных святоотеческих толкований на эту книгу и многочисленных исследований современной библеистики. Все это также дает возможность использовать данный материал для более глубокого изучения книги Откровения и отдельным курсом.

Архимандрит Феофан Меджидов - Священное писание Нового Завета. Послания апостола Павла к Тимофею, к Титу, к Филимону и к Евреям. Откровение апостола Иоанна Богослова

К.: Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2021. 480 с.: ил.

Учебное пособие для 4 класса духовной семинарии

ISBN 978-966-2371-60-4

Архимандрит Феофан Меджидов - Священное писание Нового Завета. Послания апостола Павла к Тимофею, к Титу, к Филимону и к Евреям. Откровение апостола Иоанна Богослова - Краткое оглавление

От автора

Раздел 1. Понятие о Пастырских посланиях ап. Павла

1. 1. Общие сведения о Пастырских посланиях

1. 2. Каноничность и вопрос авторства

1. 3. Содержание Пастырских посланий

Литература, рекомендуемая к прочтению

Вопросы для самопроверки

Раздел 2. Первое послание апостола Павла к Тимофею

2. 1. Исагогические сведения

2. 2. Последовательный экзегетический анализ

Литература, рекомендуемая к прочтению

Вопросы для самопроверки

Раздел 3. Второе послание апостола Павла к Тимофею

3. 1. Исагогические сведения

3. 2. Последовательный экзегетический анализ

Литература, рекомендуемая к прочтению

Вопросы для самопроверки

Раздел 4. Послание апостола Павла к Титу

4. 1. Исагогические сведения

4. 2. Последовательный экзегетический анализ

Литература, рекомендуемая к прочтению

Вопросы для самопроверки

Раздел 5. Послание апостола Павла к Филимону

5. 1. Исагогические сведения

5. 2. Последовательный экзегетический анализ

5. 3. Значение Послания к Филимону

Литература, рекомендуемая к прочтению

Вопросы для самопроверки

Раздел 6. Послание апостола Павла к Евреям

6. 1. Исагогические сведения

6. 2. Последовательный экзегетический анализ

Литература, рекомендуемая к прочтению

Вопросы для самопроверки

Раздел 7. Откровение апостола Иоанна Богослова

7. 1. Исагогические сведения

7. 2. Последовательный экзегетический анализ

Литература, рекомендуемая к прочтению

Вопросы для самопроверки

Общая рекомендуемая литература

Приложения