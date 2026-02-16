Сретенская духовная семинария.

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2019. — 720 с. — ил.

ISBN 978-5-7533-1495-6

Евангелие Господа нашего Иисуса Христа дошло до нас через святых апостолов, распространявших глаголы вечной жизни (Ин. 6:68) по всему миру. При этом бесспорно, что на поприще проповеди Евангелия Христова более других потрудился святой апостол Павел (1 Кор. 15:10), покоривший Кресту Христову многие народы языческого мира. За это он навечно вошел в историю христианства как «апостол народов», так же как святой Иоанн вошел с именем «апостол любви», а святой Петр — «апостол исповедания и камень веры».

И действительно, нужен был «избранный сосуд» Божией благодати, чтобы истину о Христе донести в отдаленнейшие уголки тогдашней Римской империи. Апостол Павел ревностно выступил на защиту Церкви от порабощения ее фарисейскому законничеству и против превращения ее в иудейскую секту или реформированную синагогу. Он провозгласил победу веры и благодати над ветхозаветным законом, а христианство — религией свободы, религией обновления. Так же и для понимания дела Христова искупления совершенно необходимо глубокое познание благовестия святого апостола Павла. «Как восседает Христос на небесных силах, так восседал Он и на языке Павла. Подлинно достоин был принять Христа этот язык, вещавший только угодное Христу и, подобно серафимам, воспаривший на неизреченную высоту»1 [1] , — сказал о нем святитель Иоанн Златоуст, подчеркнув этим исключительную богоизбранность этой личности. Апостольские труды Павла были воистину «жертвой живой, святой, благоугодной Богу» (Рим. 12:1), безраздельным служением Ему.

Святителю Иоанну Златоусту принадлежит и другое высказывание об апостоле Павле: он говорит, что «и Павел был человек, и он имел одинаковое с нами естество, и все прочее было у него общее с нами» [2]

Этим святитель подчеркивает, что апостолу Павлу были присущи немощи, о которых он сам неоднократно свидетельствует, называя себя «первым из грешников», «извергом, а не человеком», ему дано было жало в плоть, искушавшее его, чтобы... не превозносился (2 Кор. 12:7). Но это касалось его внешней жизни, жизни по плоти ((Зюс). Внутренняя же его жизнь, возжженная от света Христова ((cor)), жизнь его духа была истинно божественной, сокрытой со Христом в Боге (Гал. 2:20).

Как часто бывает, разрушитель известной системы воспитывается в самом лоне той системы, которую ему суждено разрушить. Так и апостол Павел: враг языческой философии и идолопоклонства провел свое детство в языческой среде. Непримиримый враг иудейской исключительности был чистокровный еврей. Разрушитель фарисейства — сам был фарисей, сын фарисеев.