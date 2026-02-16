Жизнь апостола Павла известна нам только в промежутке между 36 и 66 годами по Р. Х. Она подобна манускрипту, начало и конец которого утеряны. Но и в этом промежутке сведения о жизни апостола Павла по Книге Деяний апостольских и самих посланий Павловых не всегда совпадают. Так, в Книге Деяний нет ни малейшего намека на одиннадцать «опасностей» «Илиады скорбей», описанных Апостолом в Послании к Коринфянам (2 Кор. 11:24-32). Следует иметь в виду, что не все послания апостола Павла сохранились и вошли в канон.Четырнадцать посланий апостола Павла занимают в новозаветной письменности почетнейшее место, ибо в них во всей глубине изложены важнейшие истины христианства: об оправдании человека перед Богом, о Церкви, о личности Иисуса Христа и Его миссии, освещены тайны эсхатологии.
протоиерей Стефан Жила - Послания апостола Павла - пособие по изучению и толкованию
Сретенская духовная семинария.
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2019. — 720 с. — ил.
ISBN 978-5-7533-1495-6
протоиерей Стефан Жила - Послания апостола Павла - пособие по изучению и толкованию - Содержание
Введение
Раздел I. Апостол Павел и его послания
Раздел II. Послания апостола Павла к церковным общинам .
- Глава 1. Послание к Римлянам
- Глава 2. Первое послание к Коринфянам
- Глава 3. Второе послание к Коринфянам
- Глава 4. Послание к Галатам
- Глава 5. Послание к Ефесянам
- Глава 6. Послание к Филиппийцам
- Глава 7. Послание к Колоссянам
- Глава 8. Первое послание к Фессалоникийцам
- Глава 9. Второе послание к Фессалоникийцам
- Глава 10. Послание к Евреям
Раздел III. Пастырские послания апостола Павла
- Глава 1. Первое послание к Тимофею
- Глава 2. Второе послание к Тимофею
- Глава 3. Послание к Титу
- Глава 4. Послание к Филимону
Библиография
Подробное оглавление
протоиерей Стефан Жила - Послания апостола Павла - пособие по изучению и толкованию - Введение
Евангелие Господа нашего Иисуса Христа дошло до нас через святых апостолов, распространявших глаголы вечной жизни (Ин. 6:68) по всему миру. При этом бесспорно, что на поприще проповеди Евангелия Христова более других потрудился святой апостол Павел (1 Кор. 15:10), покоривший Кресту Христову многие народы языческого мира. За это он навечно вошел в историю христианства как «апостол народов», так же как святой Иоанн вошел с именем «апостол любви», а святой Петр — «апостол исповедания и камень веры».
И действительно, нужен был «избранный сосуд» Божией благодати, чтобы истину о Христе донести в отдаленнейшие уголки тогдашней Римской империи. Апостол Павел ревностно выступил на защиту Церкви от порабощения ее фарисейскому законничеству и против превращения ее в иудейскую секту или реформированную синагогу. Он провозгласил победу веры и благодати над ветхозаветным законом, а христианство — религией свободы, религией обновления. Так же и для понимания дела Христова искупления совершенно необходимо глубокое познание благовестия святого апостола Павла. «Как восседает Христос на небесных силах, так восседал Он и на языке Павла. Подлинно достоин был принять Христа этот язык, вещавший только угодное Христу и, подобно серафимам, воспаривший на неизреченную высоту»1[1], — сказал о нем святитель Иоанн Златоуст, подчеркнув этим исключительную богоизбранность этой личности. Апостольские труды Павла были воистину «жертвой живой, святой, благоугодной Богу» (Рим. 12:1), безраздельным служением Ему.
Святителю Иоанну Златоусту принадлежит и другое высказывание об апостоле Павле: он говорит, что «и Павел был человек, и он имел одинаковое с нами естество, и все прочее было у него общее с нами»[2].
Этим святитель подчеркивает, что апостолу Павлу были присущи немощи, о которых он сам неоднократно свидетельствует, называя себя «первым из грешников», «извергом, а не человеком», ему дано было жало в плоть, искушавшее его, чтобы... не превозносился (2 Кор. 12:7). Но это касалось его внешней жизни, жизни по плоти ((Зюс). Внутренняя же его жизнь, возжженная от света Христова ((cor)), жизнь его духа была истинно божественной, сокрытой со Христом в Боге (Гал. 2:20).
Как часто бывает, разрушитель известной системы воспитывается в самом лоне той системы, которую ему суждено разрушить. Так и апостол Павел: враг языческой философии и идолопоклонства провел свое детство в языческой среде. Непримиримый враг иудейской исключительности был чистокровный еврей. Разрушитель фарисейства — сам был фарисей, сын фарисеев.
Очень емкое пособие. Написано на основе лекций автора в МДС
Да, замечательная книга! Ух уж этот 2019)) столько много хороших новинок книг)
Ого, еще одно ценное пособие по паулинистике! Спасибо!