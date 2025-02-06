Сквозь всё евангельское повествование красной нитью проходит противостояние Иисуса и религиозного истеблишмента Иудеи. Мы видим, как преисполняются ненавистью к Иисусу тогдашние «праведники» —перишайя (это арамейское слово буквально означает «отделённые» в значении «отделённые от греха или от грешников»; оно дошло до нас через посредство греческого языка в форме «фарисеи»). Именно праведники-фарисеи и толкователи Писания («книжники») являются главными оппонентами Иисуса в тех богословских спорах, которые в евангельском повествовании на наших глазах перерастают в политическое обвинение. И именно первосвященники, храмовое начальство, вместе с «праведниками» и «книжниками» обрекают Иисуса на муки и смерть.

Итак, с одной стороны —Иисус и Его ученики, с другой —иудейские религиозные власти и учителя Закона. В Евангелии это два противостоящих друг другу мира. За этим противостоянием очень легко, при поверхностном чтении, не заметить важного момента (а без него и само это противостояние будет неверно понято и истолковано!): оба мира принадлежатодному народу, говорят на одном языке, коренятся в одной религиозной традиции.

Иосиф и Мария совершают обрезание Иисуса по закону Моисееву. Иисус с учениками празднуют Пасху по иудейскому обряду. Даже обличая «книжников»и самозваных «праведников», которые «воссели на седалище (букв, “на кафедре )״Моисея», Иисус говорит ученикам: «Всё,что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте» (впрочем,тут же прибавляет: «...но делам их не подражайте»(Мф. 23, 3)).

Протоиерей Леонид Грилихес - Смотрите, что слышите! (Мк. 4, 24). Беседы о риторической стратегии притч Иисуса

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2024.

(Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т.13. Монографии; т.1). - 228 с.

ISBN 978-5-907449-34-3

Протоиерей Леонид Грилихес - Смотрите, что слышите - Беседы о риторической стратегии притч Иисуса - Содержание

Список сокращении

Предисловие научного редактора

Беседа I

Беседа II

Отступление первое: Мир и история

Беседа III

Беседа IV

Отступление второе: Вера и красота

Беседа V

Беседа VI

Беседа VII

Отступление третье: Человек и терпение

Беседа VIII

Беседа IX

Беседа X

Беседа XI

Беседа XII

Отступление четвёртое: Вместо заключения

Источники