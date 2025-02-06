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Грилихес - Смотрите что слышите

Грилихес - Смотрите что слышите
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Series Корпус христианских текстов и исследований (17 books)
Сквозь всё евангельское повествование красной нитью проходит противостояние Иисуса и религиозного истеблишмента Иудеи. Мы видим, как преисполняются ненавистью к Иисусу тогдашние «праведники» —перишайя (это арамейское слово буквально означает «отделённые» в значении «отделённые от греха или от грешников»; оно дошло до нас через посредство греческого языка в форме «фарисеи»). Именно праведники-фарисеи и толкователи Писания («книжники») являются главными оппонентами Иисуса в тех богословских спорах, которые в евангельском повествовании на наших глазах перерастают в политическое обвинение. И именно первосвященники, храмовое начальство, вместе с «праведниками» и «книжниками» обрекают Иисуса на муки и смерть.
Итак, с одной стороны —Иисус и Его ученики, с другой —иудейские религиозные власти и учителя Закона. В Евангелии это два противостоящих друг другу мира. За этим противостоянием очень легко, при поверхностном чтении, не заметить важного момента (а без него и само это противостояние будет неверно понято и истолковано!): оба мира принадлежатодному народу, говорят на одном языке, коренятся в одной религиозной традиции.
Иосиф и Мария совершают обрезание Иисуса по закону Моисееву. Иисус с учениками празднуют Пасху по иудейскому обряду. Даже обличая «книжников»и самозваных «праведников», которые «воссели на седалище (букв, “на кафедре )״Моисея», Иисус говорит ученикам: «Всё,что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте» (впрочем,тут же прибавляет: «...но делам их не подражайте»(Мф. 23, 3)).

Протоиерей Леонид Грилихес - Смотрите, что слышите! (Мк. 4, 24). Беседы о риторической стратегии притч Иисуса

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2024.
(Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т.13. Монографии; т.1). - 228 с.
ISBN 978-5-907449-34-3

Протоиерей Леонид Грилихес - Смотрите, что слышите - Беседы о риторической стратегии притч Иисуса - Содержание

  • Список сокращении
  • Предисловие научного редактора
Беседа I
Беседа II
Отступление первое: Мир и история
Беседа III
Беседа IV
Отступление второе: Вера и красота
Беседа V
Беседа VI
Беседа VII
Отступление третье: Человек и терпение
Беседа VIII
Беседа IX
Беседа X
Беседа XI
Беседа XII
Отступление четвёртое: Вместо заключения
Источники
  • Литература
  • Приложение 1
  • Приложение 2
  • Индекс мест из Священного Писания
  • Индекс античных, патристических и иудейских источников
  • Именной указатель
  • Предметный указатель
  • Указатель географических названий
  • Словарь еврейских, арамейских и греческих терминов
Views 492
Rating 5.0 / 5
Added 06.02.2025
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 6 months ago
Огромное спасибо!

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