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Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа

Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Biblical Studies
Три с половиною года служения Господа нашего Иисуса Христа спасению человеческого рода уже приближались к концу. Непрестанною проповедью Евангелия и бесчисленными явлениями всемогущей силы в чудотворениях Спаситель утвердил веру в Своих учениках и последователях.
Но еще не был исполнен предвечный совет Пресвятой Троицы об искуплении человеческого рода от греха, осуждения и вечной смерти кровью великой Жертвы: Агнцу непорочному и пречистому Христу, предуведеному прежде сложения мира, надлежало пролить честную Кровь Свею (1 Пет. 1, 19, 20) для очищения грехов всего мира (1 Ин. 2,2), чтобы привести нас к Богу (1 Пет. 3,18), разрушить дела диавола (1 Ин. 3,8), отверсть нам двери Царства Небесного (Еф. 2,6) и сделать наследниками жизни вечной (Тит. 3, 7). Наступала Пасха, единственная в бытописании человечества, когда истинная Пасха наша — Христос — за ны пожрен быстъ (1 Кор. 5, 7), да смертию упразднит имущаго державу смерти, сиречь диавола (Евр. 2, 14), и изведет верующих из плена духовного в свободу славы чад Божиих (Рим. 8,21).

Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа: «Я с вами до скончания века...»

Сибирская Благозвонница, 2017. — 638, [2] с.
ISBN 978-5-906853-64-6

Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа – Содержание

  • Последние дни пребывания Господа на земле
  • Первый день последней Седьмицы
  • Второй день - Великий понедельник
  • Третий день - Великий вторник
  • Четвертый день - Великая среда
  • Пятый день - Великий четверг
  • Шестой день - Великая пятница
  • Седьмой день - Великая суббота
  • Явления Господа

Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа – Первый день последней Седьмицы

Кроме сего, вход Господень в Иерусалим имел еще особый знаменательный смысл. День этого события, без сомнения, не случайно совпал с тем днем, в который, по закону Моисееву (Исх. 12, 3), каждое семейство избирало агнца для Пасхальной вечери. Служа для израильского народа видимым знаком древнего благодеяния Божия, оказанного праотцам в Египте, пасхальный агнец прообразовал также Агнца непорочного и пречистого (1 Пет. 1,19), заколеного от сложения мира (Откр. 5, 12; 13,8), Агнца Божия, вземлющаго грехи мира (Ин. 1, 29). Когда пришло время, преобразуемый Агнец, Который был, по глубокомысленному выражению святитель Григория Богослова, «Жертвою, но и Архиереем, жрецом, но и Богом», Сам Себя уготовлял ввиду всего народа, чтобы, исполнив зна- менование ветхозаветной пасхи, сделаться для нового Израиля новою Пасхою. Вступив в святой город, как жертва, венчаемая на заклание, Иисус Христос провел немногие остающиеся дни Своей земной жизни в ясном предведении приближающихся страданий и смерти. Впоследствии для учеников Господа, по научению их от Духа Святаго (Ин. 14,26) и отверзению ума к уразумению Писаний (Лк. 24,45), радостные восклицания народа и победные знамения, сопровождавшие вход в Иерусалим, могли иметь еще иной Таинственный смысл — победы Спасителя над смертью и адом (1 Кор. 15,55,57). Святая Церковь, в своих песнопениях прославляя Господа как «Победителя смерти», изъясняет, что еврейские дети сретали Его с ветвьми и ва- иями, «предвозвещая победу Воскресения», и самые ветви древесные и ваии финиковые называет «знамениями Воскресения».
Торжественное шествие Господа в Иерусалим, несмотря на те необычайные почести, с какими народ и ученики приветствовали Божественного Учителя, само по себе было чуждо всяких признаков земного величия. Не видно было здесь пышности, какой обыкновенно окружают себя земные цари в шествиях своих, не видно было, скажем словами святого Прокла, «ни оружий, ни щитов, ни копий, ни порфир, ни грозных и могучих телохранителей, а видно все противоположное: осля слабое, младое, чуждое, к ярму готовимое, и сопровождающие — ученики». И могло ли быть иначе? Это, по выражению святителя Мефодия Патарского, «добрый и верный Пастырь грядет положить добровольно жизнь Свою за овец Своих, — грядет Бог на диавола, не с открытым могуществом, которого и зрение снести не может, но в немощной плоти, дабы связать сильного, — грядет Царь на мучителя, не с силою Вседержителя, не с премудростью, но с мнимым буйством креста, дабы посредством его исторгнуть добычу у змия, мудрого на зло». В великий день посещения Иисус Христос является перед лицем иудейского народа с обычною простотою, кротостью и смирением, в таком виде, который всего менее соответствовал мечтательным ожиданиям земного могущества. Хотя это событие и произвело движение в народе, но движение, не выходившее за пределы обыкновенного порядка, так что даже злейшие враги Господа, собирая отовсюду обвинения против Него, не осмелились сделать ни малейшего намека на вход Его в святой город. Да и римляне, ревнивые охранители своей верховной власти в Иудее, не щадившие ни огня, ни железа для подавления действительных или только воображаемых посягательств на свои права, не обратили внимания на торжество входа Господня в Иерусалим: так оно представлялось им невинным и чистым от всякой тени и подозрения!
Views 410
Rating 5.0 / 5
Added 07.12.2019
Author brat Alexandr
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 6 years ago

спасибо

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