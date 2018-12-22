Брэнсон - Книга Судей
Книги данной серии представляют собой результат серьезных научных исследований и внесли неоценимый вклад в понимание Библии.
Новые библейские комментарии издательства "Beacon Hill Press" - Комментарии веслианской традиции
Предназначены для пасторов, а также для всех, кто изучает Библию в XXI веке, как наиболее полно отражающие исследования веслианской богословской традиции. Их цель — помочь широкой аудитории в понимании и провозглашении Писания как Слова Божьего.
Авторы этой серии не просто ученые, последователи веслианской богословской традиции и специалисты в своей области. Это люди, питающие неподдельный интерес к книгам, над которыми они работали. Они поставили перед собой задачу как можно яснее донести до читателя критическое мнение, выработанное общими усилиями, по поводу всех тем, которые представлены в Писании.
Хотя книги данной серии представляют собой результат серьезных научных исследований и внесли неоценимый вклад в понимание Писания, авторы не ставили целью изложить академический диалог ученых богословов. Они постарались показать в своих работах важность Библии как церковной книги, а также ее актуальность и практическое значение во все времена.
Общая цель данного проекта заключается в том, чтобы он стал доступен церкви, чтобы им можно было пользоваться для служения в церкви, потому что эти книги являются плодом труда верных последователей христианской веры.
Роберт Брэнсон - Книга Судей Израилевых
Издательство «Вера и святость»
Христианское общество «Библия для всех»
Санкт-Петербург, 2012
Роберт Брэнсон - Книга Судей Израилевых - Содержание
I. ОБЗОР
А. География падения (Суд. 1:1— 2:5)
Б. Испытание Израиля (Суд. 2:6 — 3:6)
II. ВОЕННЫЙ ТРИУМФ: ДУХОВНАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ (Суд. 2:7 - 16:31)
III. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ (Суд. 17:1 -21:25)
А. Переселение колена Дана (Суд. 17:1 — 18:31)
1. Миха илевит(Суд. 17:1-13)
2. Новый домдля колена Дана (Суд. 1 8:1-31)
Б. Война в Израиле (Суд. 19:1 -21:25)
1. Левит и его наложница (Суд. 19:1-30)
2. Война между коленами (Суд. 20:1 -48)
3. Жены для сынов Вениаминовых (Суд. 21:1 -25)
Роберт Брэнсон - Книга Судей Израилевых - Введение
Книга Судей разжигает воображение и одновременно охлаждает душу. Слабые одерживали великие победы над сильными. Угнетенные и порабощенные племена Израиля боролись против вражеских сил, вооруженных самым современным по тем временам оружием. Пешие воины Варака сражались против сотен колесниц под командованием Сисары. Филистимляне, которые знали секрет ковки железа, вооружали свои войска современным оружием, выступая против порой практически безоружных израильтян. И все же Бог Израиля сражался за Свой народ. Руководимые харизматическими вождями, избранными Богом, победоносные войска вырвали свободу из рук своих угнетателей. Эта книга повествует не только о военной победе, но и о глубинах человеческой развращенности.
Один человек убил своих братьев, чтобы прийти к власти. Женщина впала в блуд, и ее тело было расчленено. Опустошение войны коснулось не только врагов, поскольку колена Израиля воевали друг против друга, и одно из них было практически истреблено. Женщин похищали и насильно выдавали замуж. Божий народ предавал своего Бога, поклоняясь другим богам. Читатель найдет в этой книге повествования, полные ужаса и радости победы. В ней говорится о святых и грешниках, о человеческом падении и о величии Бога. Это история о социальной и духовной дезинтеграции Израиля, когда люди боролись за выживание и отворачивались от Бога, Который предлагал им физическую безопасность и духовную целостность.
Сердечно благодарю
Большое спасибо!
а мне наоборот, предпочтительнее epub и fb2 :)