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Эдлин - Книга Даниила

Джим Эдлин - Книга Даниила
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Commentaries
Series Комментарий веслианской традиции (13 books)
Книги данной серии представляют собой результат серьезных научных исследований и внесли неоценимый вклад в понимание Библии.

Новые библейские комментарии издательства "Beacon Hill Press" - Комментарии веслианской традиции

Предназначены для пасторов, а также для всех, кто изучает Библию в XXI веке, как наиболее полно отражающие исследования веслианской богословской традиции. Их цель — помочь широкой аудитории в понимании и провозглашении Писания как Слова Божьего.

Авторы этой серии не просто ученые, последователи веслианской богословской традиции и специалисты в своей области. Это люди, питающие неподдельный интерес к книгам, над которыми они работали. Они поставили перед собой задачу как можно яснее донести до читателя критическое мнение, выработанное общими усилиями, по поводу всех тем, которые представлены в Писании.
Хотя книги данной серии представляют собой результат серьезных научных исследований и внесли неоценимый вклад в понимание Писания, авторы не ставили целью изложить академический диалог ученых богословов. Они постарались показать в своих работах важность Библии как церковной книги, а также ее актуальность и практическое значение во все времена.
Общая цель данного проекта заключается в том, чтобы он стал доступен церкви, чтобы им можно было пользоваться для служения в церкви, потому что эти книги являются плодом труда верных последователей христианской веры.

Джим Эдлин - Книга Даниила

Издательство «Вера и святость»
Христианское общество «Библия для всех»
Санкт-Петербург, 2014
ISBN 978-5-7454-1317-9

Джим Эдлин - Книга Даниила - Содержание

I. ИСТОРИИ ИЗ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ (1:1 - 6:28)
Обзор
А. Отказ от пищи: первое испытание верности (1:1-21)
  • Обзор
  • 1. Завязка (1:1-7)
  • 2. Испытание (1:8-14)
  • 3. Результат (1:15-21)
Б. Сон с истуканом: первое испытание мудрости (2:1 -49)
  • Обзор
  • 1. Сцена 1: царь и его мудрецы (2:1-13)
  • 2. Сцена 2: Даниил, Ариохи царь (2:14-16)
  • 3. Сцена 3: Даниил пред Богом (2:17-23)
  • 4. Сцена 4: Даниил, Ариох и царь (2:24-25)
  • 5. Сцена 5: царь и его мудрец (2:26-49)
В. Огненная печь: второе испытание верности (3:1 -30)
  • Обзор
  • 1. Завязка (3:1-7)
  • 2. Испытание (3:8-23)
  • 3. Результат (3:24-30)
Г. Сон о дереве: второе испытание мудрости (3:31 — 4:34)
  • Обзор
  • 1. Вступительная исповедь (3:31 -33)
  • 2. Сон, не дающий покоя (4:1-15)
  • 3. Толкование сна (4:16-24)
  • 4. Осуществление сна (4:25-30)
  • 5. Завершающая исповедь (4:31 -34)
Д. Надпись на стене: третье испытание мудрости (5:1-31)
  • Обзор
  • 1. Кризисное состояние царя (5:1 -9)
  • 2. Надежда царя (5:10-16)
  • 3. Божье послание к царю (5:17-28)
  • 4. Осуществление написанного (5:29-31)
Е. Львиный ров: третье испытание верности (6:1 -28)
  • Обзор
  • 1. Заговор (6:1-9)
  • 2. Преступление (6:10-15)
  • 3. Казнь (6:16-18)
  • 4. Избавление (6:19-23)
  • 5. Заключение (6:24-28)
II. ВИДЕНИЯ ИЗ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ (7:1 - 12:13)
Обзор
А. Видение четырех зверей (7:1 -28)
  • Обзор
  • 1. Вступление (7:1)
  • 2. Повествование об образах (7:2-14)
  • 3. Толкование образов (7:15-27)
  • 4. Заключение (7:28)
Б. Видение двух зверей (8:1 -27)
  • Обзор
  • 1. Вступление (8:1)
  • 2. Повествование об образах (8:2-14)
  • 3. Толкование образов (8:15-26)
  • 4. Заключение (8:27)
В. Видение семидесяти седмин (9:1 -27)
  • Обзор
  • 1. Взгляд с точки зрения Иеремии (9:1-2)
  • 2. Молитва исповедания (9:3-19)
  • 3. Прибытие небесного посланника (9:20-23)
  • 4. Послание с небес (9:24-27)
Г. Видение великой войны (10:1 — 12:13)
  • Обзор
  • 1. Контекст видения (10:1 — 1 1:1)
  • 2. Содержание видения (1 1:2— 12:4)
  • 3. Последнее разъяснение (12:5-1 3)

Джим Эдлин - Книга Даниила - От автора

Книга пророка Даниила является одной из тех книг, которые и притягивают, и отталкивают одновременно. Ее простые истории привлекают внимание читателей даже детского возраста, поскольку просты для понимания и применимы к жизни веры.
Ее видения, однако, — это совсем другое дело. Эти непростые образы ставят читателя в затруднительное положение, в результате чего он часто просто не знает, что ему делать с этим материалом.
Многие полагают, что эти видения должны больше интересовать разного рода предсказателей, у которых есть ключи к отгадыванию подобного рода мистерий. Поэтому рядовой читатель Писания, дескать, может больше внимания уделить историям, но при этом лишь кратко прочитывать видения, если вообще их читать.

Views 1 120
Rating 5.0 / 5
Added 22.12.2018
Author ptitsyn
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5.0/5 (7)

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